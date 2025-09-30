‫تورك تحتفل بمرور 20 عامًا على إطلاق نظام ®Tork SmartOne الذي أعاد تعريف معايير النظافة في المرافق الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – إي كيو إس نيوز واير – 30 سبتمبر 2025 – تفتخر تورك (www.TorkMEIA.com (، العلامة التجارية التابعة لشركة إسيتي (Essity) الرائدة عالميًا في مجال النظافة المهنية، بالاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق منتجها المبتكر®Tork SmartOne ، نظام موزع ورق التواليت الذي يظل مرجعًا للتميز في جودة وكفاءة النظافة بالمرافق الصحية.

منذ طرحه لأول مرة، غيّر نظام ®Tork SmartOne الطريقة التي تدار بها دورات المياه. حيث يقوم بتوزيع ورقة واحدة فقط في كل مرة، مما يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40٪، ويساعد على التحكم في التكاليف وتحسين مستوى النظافة للمستخدمين.

وعلى مدار العقدين الماضيين، ظهرت واختفت العديد من الموزعات، إلا أن موزع ®Tork SmartOne ظل حاضرًا. فقد جعل تصميمه المبتكر، الذي يجمع بين سهولة الصيانة، وكفاءة التكلفة، والأداء الصحي، الخيار الموثوق به في للمدارس والمستشفيات والمكاتب والأماكن العامة المزدحمة حول العالم.

وقال توم مارشال، المديرالتنفيذي للأعمال التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا لعلامة تورك: “بعد عشرين عامًا، لا يزال نظام ®Tork SmartOne يُحدث نقلة نوعية ، وأضاف: “إن الأمر لا يقتصر على الورق فقط بل يتعلّق بتقديم حلول نظافة أكثر ذكاءً تُوفّر الوقت وتُقلّل المخلفات وتُحسّن تجربة المستخدم”.

ومع تطلع تورك إلى المستقبل، تظل الاستدامة أولوية أساسية. حيث يُعد نظام ®Tork SmartOne جزءًا من مهمة تورك الأشمل لدعم الشركات بحلول نظافة تتميز بالكفاءة والموثوقية والمسؤولية البيئية. بدءًا من تقليل النفايات ووصولًا إلى تعزيز كفاءة العمليات، يواصل هذا النظام مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها البيئية والتشغيلية معًا.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات تورك في مجال الاستدامة وحلولها المبتكرة، يرجى زيارة: www.torkmeia.com أو متابعة تورك عبر لينكد إن (https://apo-opa.co/46npIXS)Tork on LinkedIn .

حول تورك:

تورك هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال النظافة المهنية ، تقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة لأكثر من 50 عاماً و هي إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة إسيتي (Essity) العالمية للصحة والنظافة، تساعد تورك المؤسسات في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والضيافة، والمكاتب على رفع معايير النظافة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.TorkMEIA.com.