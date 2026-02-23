‫تعاون بين شركة كومفورت إيه جي وشركة آي تي إس إس جلوبال لإطلاق حلول حماية البيانات الحساسة الخاصة بمنظومة تيمينوس ترانزاكت

يأتي هذا التكامل الجديد ليوفر حماية جوهرها البيانات، مما يمهد الطريق أمام البنوك لتسريع وتيرة الامتثال الرقمي، وتحديث أنظمتها بأمان، والاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي.

فيسبادن، ألمانيا -EQS Newswire- 23 فبراير 2026 كشفت شركة كومفورت إيه جي (comforte AG)، الرائدة عالمياً في أمن البيانات، وشركة آي تي إس إس جلوبال ((ITSS Global، الشريك المتميز في تنفيذ حلول تيمينوس، عن تعاون يهدف إلى مساعدة بنوك التجزئة والبنوك التجارية والخاصة التي تستخدم منظومة “تيمينوس ترانزاكت” في القضاء على المخاطر المتعلقة ببيانات الهوية الشخصية (PII) وبيانات الدفع الموجودة بصيغة نصية مكشوفة عبر الأنظمة المصرفية الأساسية والبيئات المتصلة بها.

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في البنوك وتبني البرامج القائمة على البيانات، مثل منع الاحتيال والذكاء الاصطناعي، أصبحت مخاطر تعرض البيانات الحساسة عبر الأنظمة المختلفة مصدر قلق متزايد، كما ترفع الجهات الرقابية والمعايير الصناعية في جميع أنحاء العالم من سقف متطلباتها لكيفية حماية البنوك للبيانات الحساسة وإثبات قدرتها على التحكم بها عبر البيئات المتصلة، بما في ذلك معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، ومتطلبات الخصوصية وتوقعات المرونة والقدرة على التعافي، ويأتي التعاون بين شركة كومفورت إيه جي وشركة آي تي إس إس جلوبال لمواجهة هذه التحديات من خلال حلٍّ تم تطويره بشكل مشترك، يعمل على توسيع نطاق حماية البيانات لتشمل بيئات “تيمينوس ترانزاكت” دون الحاجة إلى عمليات تخصيص معقدة.

ويأتي هذا التكامل التقني—الذي تقدمه شركة آي تي إس إس جلوبال ضمن حزمة خدماتها لنظام “تيمينوس”—ليستفيد من تكنولوجيا تامونيو (TAMUNIO) المطورة من قِبل شركة كومفورت إيه جي، وهي تقنية تتيح إدارة مركزية للسياسات الأمنية عبر أساليب الترميز (Tokenization) وفك الترميز الخاضع للرقابة، وبفضل هذا الحل تُطوَق البيانات الحساسة بسياج من الحماية عبر مختلف البيئات، دون أن يعيق ذلك البنوك عن توظيفها في استخراج التقارير والتحليلات وعمليات المعالجة اللاحقة، بما في ذلك تدفقات العمل الخاصة بكشف الاحتيال واستخلاص الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والمستمدة من بيانات نظام ترانزاكت (Transact).

الأمن الرقمي.. محركاً لفرص التطوير

صرح هينينغ هورست مدير التكنولوجيا في شركة كومفورت إيه جي، في تعليق له على هذا التعاون قائلاً: “إن طبيعة التهديدات المعاصرة لم تعد تكتفي بحماية الأنظمة، بل أصبحت تفرض علينا التحول نحو حماية البيانات ذاتها في مقامها الأول.” وأضاف: “، يتطلع المنظمون والمراقبون في وقتنا الحالي إلى ضمان عدم وجود بيانات قابلة للقراءة في مواضع غير مخصصة لها، لذا نسعى بالتعاون مع شركة آي تي إس إس جلوبال إلى تمكين البنوك من إثبات سيطرتها الكاملة على بياناتها، مما يمنحها القدرة على المضي قدماً وبوتيرة أسرع في تنفيذ برامج التحليل، ومبادرات مكافحة الاحتيال، وبرامج الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على بيانات محصنة بالكامل.”

تطبيق آمن في بيئات “تيمينوس ترانزاكت

وفي سياق متصل، أكد سوماسوندارام إم، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة آي تي إس إس جلوبال: “أن التحدي الحقيقي الذي يواجه البنوك اليوم في مسيرة تحديث بيئات “تيمينوس” لم يعد يكمن في تأمين الحدود الخارجية للأنظمة، بل في كيفية حماية البيانات الحساسة أثناء تدفقها عبر الأنظمة الأساسية ومنصات التحليل والحوسبة السحابية. وأضاف قائلاً: “إننا ومن خلال شراكتنا مع شركة كومفورت إيه جي، نمنح عملاء نظام تيمينوس القدرة على دمج تقنية الترميز —التي ترتكز على حماية البيانات في جوهرها— مباشرةً ضمن رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم، وهذا النهج لا يقتصر أثره على تقليص مخاطر الاختراقات بشكل ملموس فحسب، بل يمتد ليدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة، مثل معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS 4.0) واللائحة العامة لحماية البيانات ((GDPR، مما يتيح للبنوك تبني الحلول السحابية والتحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دون أدنى مساس بسيادة البيانات أو كفاءة الأداء.”

لمزيد من المعلومات أو لطلب إحاطة شاملة حول هذه الحلول، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: comforte.com. كما يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] / [email protected].

نبذة عن شركة كومفورت إيه جي

تتبوأ شركة كومفورت إيه جي مكانة رائدة عالمياً في تقديم حلول أمن البيانات التي ترتكز على حماية المعلومة في ذاتها، وهي حلول تمنح المؤسسات القدرة على تحصين بياناتها الحساسة طوال دورة حياتها، مع ضمان استمرارية الاستفادة منها في تسيير العمليات الحيوية، وانطلاقاً من مقرها الرئيسي في مدينة فيسبادن بألمانيا، استطاعت شركة كومفورت إيه جي أن ترسخ مكانتها كشريك موثوق لكبرى الشركات العالمية عبر مختلف القطاعات. وتعتمد الشركة في تميزها على منصة “تامونيو” لأمن البيانات، والتي تعمل على أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وتصنيفها وحمايتها ضمن البيئات التقنية المعقدة، وبخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، تتولى شركة كومفورت إيه جي اليوم حماية بيانات أكثر من 300 عميل حول العالم، من بينهم مؤسسات رائدة مثل “فيزا” و”ماستركارد”؛ مما يمكنهم من قيادة التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام بكل ثقة.

وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني:comforte.com ، ومتابعة شركة كومفورت إيه جي عبر منصة “لينكد إن”.

نبذة عن شركة آي تي إس إس جلوبال

تعد شركة آي تي إس إس جلوبال مزوداً رائعاً للحلول والخدمات التكنولوجية، وتتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً رئيسياً لها، مع حضور استراتيجي يمتد لأكثر من 25 موقعاً حول العالم. ومنذ انطلاقتها في عام 2001، دأبت شركة آي تي إس إس جلوبال على تقديم أفضل النتائج لعملائها، مستندةً في ذلك إلى خبرة مصرفية عميقة وقدرات تقنية فائقة؛ مما مكنها من دعم المؤسسات في مشاريع التحديث الشامل لتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التميز التشغيلي. وتمتد خبرات الشركة لتشمل مجالات البنية التحتية، والأمن السيبراني، والخدمات المدارة—وهي مجالات تسخرها شركة آي تي إس إس جلوبال لمساعدة عملائها على رفع كفاءة الأداء، وتعزيز المنظومة الأمنية، والتوسع في أعمالهم بكل ثقة.”

وبصفتها شريكاً معتمداً وحاصلاً على شهادات متعددة من “تيمينوس”، نجحت شركة آي تي إس إس جلوبال في دعم أكثر من 300 عميل حول العالم بصفتها جهة رائدة في دمج الأنظمة عبر حزمة حلول “تيمينوس” المتكاملة، ولا يقتصر دور الشركة على ذلك فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم حلول تكميلية تعمل على توسيع وتعزيز نظام “تيمينوس” الأساسي؛ وهو ما يمهد الطريق لتحول مصرفي يواكب المستقبل من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع الحوسبة السحابية، وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة الابتكار المستمر.