‫”تطبيق سهم” تطبيق التداول الأول في المملكة العربية السعودية يطلق عرض ترويجي واسع النطاق

الرياض، المملكة العربية السعودية – 7 مايو 2024 – يسر “تطبيق سهم” تطبيق التداول الشامل المرخص من هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، أن يعلن عن أكبر عرض ترويجي له حتى الآن. سوف يحصل المستخدمون الذين قاموا بفتح حساب خلال فترة العرض الترويجي على تداول الأسهم السعودية بدون عمولة مدى الحياة وكذلك يحصلون على أسهم مجانية من شركة سناب عند قيامهم بإيداع المبلغ المحدد.

يعتبر”تطبيق سهم” تطبيق تابع لشركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقاً باسم شركة رأس المال القيم المالية)، التي تعمل في الأنشطة المتعلقة بخدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية، وذلك بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية (CMA) برقم (25-22251) الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022. يعمل تطبيق سهم على تبسيط التداول لجميع مستويات للمستثمرين ابتداء من المبتدئين حتى المحترفين، ودمج الأسهم السعودية والأمريكية بكل بسلاسة وتزويد البيانات الفورية والتحليل الدقيق والدورات التعليمية المتنوعة والأخبار العاجلة.

بالإضافة إلى عرض تداول الأسهم السعودية بدون عمولة مدى الحياة، سوف يحصل المستخدمون الذين قاموا بإيداع مبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي، على أسهم مجانية بقيمة 50 دولار تقريبًا من شركة سناب. علاوة على ذلك، سيحصل المستخدمون الذين قاموا بفتح حساب خلال فترة العرض الترويجي أيضًا على عروض الأسعار الفورية المجانية للسوق الأمريكي لمدة سنة.

أصبح تطبيق سهم، منذ إطلاقه في ديسمبر 2023، واحدًا من أكثر تطبيقات تداول الأسهم شهرة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تصنيفه ضمن أفضل 3 تطبيقات مالية على كلٍ من متجر التطبيقات وجوجل بلاي. يتميز تطبيق سهم بأنه التطبيق الأول في المملكة العربية السعودية الذي يوفر التبديل الفوري والسريع بكبسة زر فقط بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية لكلٍ من التداول وتحويل العملات. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن المستخدمين من إنشاء أوامر مشروطة، والتي تعتبر أداة تداول متطورة ودقيقة لم تكن متاحة سابقًا إلا في مكاتب التداول الاحترافية.

للاستفادة من هذا العرض المحدود، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com/activitiesr/pre-activity-new?urlType=1&activityId=74&_scnl=1110844&lang=en-US وفتح حساب للحصول على المكافآت.

حول شركة سهم كابيتال:

تعتبر شركة “سهم كابيتال” (المعروفة سابقاً باسم شركة رأس المال القيم المالية) المسجلة في المملكة العربية السعودية – الرياض، شركة تابعة لكلٍ من مجموعة رأس المال القيم المحدودة و إي دبليو تي بي آريبيا كابيتال. في أكتوبر 2023، حصلت شركة “سهم كابيتال” على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية لمزاولة خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة في المملكة العربية السعودية. كما أنها عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك الشركات التابعة لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمزيد من المعلومات حول شركة سهم كابيتال، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.sahmcapital.com