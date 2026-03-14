‫تصل CHANGAN DEEPAL S05 إلى المملكة المتحدة — هندسة عالمية وضبط محلي

برمنغهام، المملكة المتحدة – 14 مارس 2026 Media OutReach Newswire – برمنغهام، المملكة المتحدة — أطلقت شانجان المملكة المتحدة السيارة الكهربائية بالكامل CHANGAN DEEPAL S05، وهي سيارة SUV مدمجة من الفئة C تجمع بين التصميم الراقي والتكنولوجيا الذكية والعملية في الاستخدام اليومي.

وقال نيك توماس، المدير العام لشانجان المملكة المتحدة: «صُممت CHANGAN DEEPAL S05 للأشخاص الذين يريدون سيارة SUV كهربائية تنسجم بسلاسة مع الحياة اليومية. فهي توفر أداءً موثوقًا، وراحة مدروسة، وتقنيات عملية وسهلة الاستخدام — وكل ذلك من دون السعر المرتفع المعتاد للفئة الفاخرة».

CHANGAN DEEPAL S05: المدى والراحة والسلامة

تعتمد CHANGAN DEEPAL S05 على بطارية LFP بسعة 68.8 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 303 أميال وفق معيار WLTP في نسخة الدفع الخلفي (RWD)، و278 ميلًا في نسخة الدفع الرباعي (AWD). وفي الداخل، تتميز المقصورة المستوحاة من الطائرات بمقاعد أمامية من الجلد النباتي مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، بما في ذلك مقعد راكب بتصميم «انعدام الجاذبية» مع وضعية استلقاء كاملة. وتكتمل المقصورة عالية التقنية بشاشة لمس دوارة مقاس 15.4 بوصة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز (AR-HUD)، ونظام صوتي يضم 14 سماعة، واتصال لاسلكي بالهواتف الذكية.

وتشكل السلامة عنصرًا محوريًا في CHANGAN DEEPAL S05، وقد حصلت السيارة على تصنيف خمس نجوم من Euro NCAP. كما تأتي مزودة بشكل قياسي بـ 17 نظامًا ذكيًا لمساعدة السائق، ما يتيح قدرات قيادة ذاتية من المستوى الثاني (L2) عبر شبكة من الكاميرات والرادارات والحساسات فوق الصوتية، بما في ذلك نظام كاميرات محيطية بزاوية 540 درجة.

أكثر من مجرد طراز: كيف تجسد CHANGAN DEEPAL S05 رؤية عالمية

تتواجد شانجان اليوم في 16 سوقًا أوروبية، مع قرب إطلاقها في إيطاليا وإسبانيا وبولندا. وتمثل المملكة المتحدة محورًا استراتيجيًا ضمن هذا الانتشار بفضل دورها في التطوير المحلي. وتقود CHANGAN DEEPAL S05 هذا التوجه، إذ يستند هذا الطراز إلى قاعدة عالمية حقيقية. فقد صُممت السيارة في مركز شانجان الأوروبي للتصميم في تورينو، وخضعت للمعايرة في مركز شانجان البريطاني للبحث والتطوير في برمنغهام، وتم ضبطها بدقة لتناسب الطرق المحلية.

وبالنسبة إلى السوق البريطانية، يتم إنتاج CHANGAN DEEPAL S05 في مصنع شانجان رايونغ في تايلاند، الذي أُسس في عام 2023 كمركز مخصص لأسواق المقود الأيمن عالميًا. ومع اعتماد نحو 60% من المكونات من مصادر محلية، يضمن المصنع جودة مستقرة واختبارات موثوقة وسلسلة إمداد مستقرة، فيما يتيح موقعه الاستراتيجي دعم الخدمات اللوجستية عالميًا. ولا تمثل S05 مجرد طراز جديد، بل تجسد طموحات شانجان العالمية، من خلال دمج التصميم والهندسة والإنتاج عبر القارات لتقديم مركبة كهربائية ذات طابع دولي حقيقي.