‫تستضيف EFQM نسختها الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام” بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023 – تم بحضور ممثلين من EFQMوالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الإعلان عن النسخة الثانية المنتظرة لمؤتمر EFQM في الشرق الأوسط والمزمع عقده في إمارة أبو ظبي في الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2023.

العميد جاسم الهرمودي نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي راسل لونجميور الرئيس التنفيذي

استناداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر عام 2022، يبدأ العد التنازلي للنسخة الثانية بعنوان “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”. والذي يعد فرصة استثنائية لأصحاب الرؤى وقادة الفكر والخبراء من كافة القطاعات للتعلم وإستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النجاح.

سيشهد المؤتمر حضور قادة وشخصيات مؤثرة من القطاعين العام والخاص والذين سيشاركون رؤاهم واستراتيجياتهم القيمة، يشمل برنامج اليوم الأول الكاتبة والخبيرة سونيا بيونتيك، والسيد سينك ألبر (Cenk Alper) الرئيس التنفيذي لمجموعة Sabanci، بينما نستمع في اليوم الثاني لنخبة من المتحدثين منهم السيد سيميرجيت سيتغ (Simerjeet Singh) خبير التغيير والتحول، والسيد أوليفر بيلستين (Oliver Bilstein)، نائب رئيس الإنتاج في شركة BMW سبارتنبرغ، وسعادة كاي أوسترمان (Kai Osterman)، المدير التنفيذي لشركة VAMED.

وسيشارك نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين خبراتهم خلال المؤتمر عبر الجلسات الحوارية والتي تتضمن “التعاون والشراكة في سبيل تحقيق التحول المستدام”، و “اتجاهات الأعمال في المستقبل”، و “أهمية تطبيق نموذج EFQM”.

وصف راسل لونغمير الرئيس التنفيذي لمؤسسة EFQM المؤتمر بمنصة “تقارب العقول” حيث يجتمع التميز والابتكار لرسم ملامح المستقبل، إنها منصة يتردد صداها مع غايتنا الرئيسية.

وقالت المهندسة إسراء مبيضين، مديرة EFQM في منطقة الشرق الأوسط، “يمثل المؤتمر عاملًا دافعاً لعمليات التحول وتعزيز الشراكات من أجل ضمان النمو والتقدم المستدام. نسعى جميعاً إلى تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.”

وبالتزامن مع المؤتمر تم إطلاق جائزة التحول في الأعمال والتي تستهدف الفئات القيادية وفرق العمل حول العالم وتتضمن فئة قائد التحول في الأعمال وفئة فريق التحول وسيتم الإعلان عن الفائزين في هذه الجائزة خلال المؤتمر.

وفي حين أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، تشارك عدة منظمات أخرى كجهات راعية، بما في ذلك الراعي الماسي- شركة وسط جدة للتطوير (JCD)، والراعي الذهبي -الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة New Standards، والراعي البرونزي شركة أفيرورس للاستشارات وتطوير الأعمال. ويعتبر دعمهم السخي أحد العوامل المساهمة في تحقيق النجاح الباهر لهذا الحدث.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني: https://efqmmiddleeastsummit.org/

بوابة شرطة أبوظبي: https://www.adpolice.gov.ae/en/strategic/Pages/vision.aspx

نبذة عن EFQM

منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، قامت على مدى ثلاث عقود بتقديم الدعم والمساعدة لعدد هائل من المنظمات والتي يتجاوز عددها 50,000 منظمة، لتعزيز أدائها والتركيز على تحقيق غايتها وأولوياتها من خلال اتباع نموذج EFQM والنُهج الرائدة عالمياً والتكنولوجيا المدعومة بأفضل الممارسات.

كما تعمل جنباً إلى جنب مع قادة المنظمات من خلال باقة من البرامج والخدمات المتكاملة والمصممة بعناية، بهدف تجهيز فرق العمل على أفضل وجه لتحقيق الريادة وإدارة التغيير الثقافي والتحول. وتتمحور غايتها حول مساعدة المنظمات على تحقيق أداء إيجابي وفوائد ملموسة تعود بالنفع على جميع الفئات المعنية والمجتمع بأسره.

نبذة عن شرطة أبوظبي:

تعمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحقيق رؤيتها في ضمان استمرار إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز من جودة الحياة.