‫تزايد مبيعات فينفاست يعزز توجهها نحو أسواق الشرق الأوسط

هانوي، فيتنام – Media OutReach Newswire -21 نوفمبر 2025 – أدى تزايد مبيعات العلامة التجارية الناشئة فينفاست واستراتيجيتها التي تركز على تلبية متطلبات العملاء إلى شغلها مكانة مرموقة في فيتنام، كما لفتت إليها الانتباه في منطقة الشرق الأوسط لأنها ستمهد التحول إلى التنقل الكهربائي في هذه المنطقة.

حققت شركة فينفاست إنجازًا عظيمًا في شهر أكتوبر 2025 حيث انتجت 20,380 سيارة كهربائية، وبذلك زادت حصيلة مبيعاتها للأشهر العشرة الأولى من العام إلى 124,264 وحدة، ومن ثم ما زالت فينفاست تحتل صدارة سوق السيارات في فيتنام للشهر الثاني عشر على التوالي، وهو ما لم يكن متوقعًا من شركة تصنيع سيارات كهربائية حديثة العهد نسبيًا وتواجه منافسة من علامات تجارية قديمة.

يتزايد الاهتمام بالتنقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط بسرعة، وسيلاحظ العملاء في هذه المنطقة أن سرعة تقدم فينفاست تدل على قدرتها على التفوق على منافسيها في فترة زمنية قصيرة بفضل اتباعها استراتيجية واضحة تُركز على تلبية متطلبات العملاء.

حرصت فينفاست منذ بدايتها على ألا تكون مجرد شركة تصنيع مركبات كهربائية؛ فقد صممت منتجاتها لتتناسب مع الاحتياجات اليومية لمختلف قائدي السيارات، ولذلك تشمل منتجاتها سيارات صغيرة، وسيارات دفع رباعي عائلية، وسيارات فاخرة الطراز، وسيارات الأساطيل التجارية المُخصصة. لا تكتفي فينفاست بمنتج رئيسي واحد، بل تركز على تلبية متطلبات أنماط حياة وميزانيات مختلفة، مما يجعل التحول إلى التنقل الكهربائي مُتاحًا لمشتري السيارات الكهربائية لأول مرة، والعائلات التي تبحث عن سيارات جديرة بالثقة، والعاملين الذين يريدون سيارات عالية الكفاءة، والشركات التي تحتاج أساطيل سيارات يُعتمد عليها.

تتجلى نتائج هذه الاستراتيجية بوضوح في أداء الطُرُز الرئيسية؛ فقد تصدرت سيارة VF 3 الصغيرة، التي تُعد حاليًا من السيارات المفضلة على نطاق واسع في فيتنام، مبيعات شهر أكتوبر بـ 4,619 وحدة، ووصلت مبيعاتها إلى أكثر من 36,000 وحدة منذ بداية العام. تلتها سيارة VF 5 بفارق بسيط، حيث زادت مبيعاتها عن 4,000 وحدة في شهر أكتوبر، وأكثر من 35,000 وحدة منذ بداية العام. عززت سيارة VF 6 مكانة الشركة في سوق سيارات الدفع الرباعي من الفئة B ببيع ما يقرب من 17,000 وحدة على مدار عشرة أشهر. زادت أيضًا مبيعات السيارات الفاخرة؛ فقد تجاوزت مبيعات VF 7 7000 وحدة خلال هذا العام، وحافظت VF 9 على ريادتها في سوق سيارات الدفع الرباعي من الفئة E.

حققت مجموعة شركات فينجروب هذه المبيعات بفضل ثقافتها الأوسع نطاقًا ورؤية مؤسسها فام نات فونج. اعتمدت أولى أعمال المجموعة في أوروبا الشرقية على مبادئ التفاعل المباشر مع العملاء والتركيز على تلبية الاحتياجات الفورية باستمرار، وبمرور الوقت تحولت هذه المبادئ إلى فلسفة توجيهية تركز على الاتقان والجودة والقيمة طويلة الأجل، ولا تزال مشاريع المجموعة المتنوعة في فيتنام ترتكز على هذه المبادئ.

تسعى فينفاست حاليًا إلى إجراء توسعات دولية بناءً على هذه المبادئ، بما في ذلك توسعها في أسواق الشرق الأوسط. يسعى العملاء في المنطقة باستمرار إلى شراء سيارات متينة الصنع مع توفر مصداقية خدمة الدعم والثقة في الملكية طويلة الأجل، وستلبي فينفاست متطلبات العملاء من خلال شفافية التسعير وتوفير ضمان طويل الأجل وتقديم خدمات مميزة بعد البيع. تهدف منظومة فينفاست المتطورة إلى زيادة ثقة العملاء الذين يستكشفون التنقل الكهربائي.

تواصل فينفاست تقدمها ولا تغير توجهها؛ فهي تركز على ابتكار مركبات تلبي المتطلبات العالمية المتغيرة، وتحرص على استغلال التكنولوجيا لصنع منتجات ملائمة للحاجات الواقعية، وإنشاء تجارب ملكية تعتمد على الثقة. في الشهرين المتبقيين الواعدين من عام 2025، تسير فينفاست بخطى ثابتة نحو تحقيق أرقام قياسية وطنية جديدة لتصبح من أكثر الشركات الآسيوية تصميمًا وسعيًا للتطور في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.