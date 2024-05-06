بدأت مجموعة أباريل عام 2024 بسلسلة توسعات كبرى من خلال افتتاح 47 متجراً في الشرق الأوسط والهند خلال الربع الأول · أكدت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، على موضوع “التنوع، والمساواة، والشمولية” وعلى التزامها الراسخ نحو تعزيز بيئة عمل شمولية وتحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع التجزئة في سائر المنطقة.

أكدت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، على موضوع “التنوع، والمساواة، والشمولية” وعلى التزامها الراسخ نحو تعزيز بيئة عمل شمولية وتحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع التجزئة في سائر المنطقة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة, May 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات تجزئة الموضة وأسلوب الحياة، تعلن بكل فخر عن سلسلة من الإنجازات المحورية في الربع الأول من عام 2024 لتعزز مكانتها في ريادة المجال.

يناير:

حيث بدأت مجموعة أباريل هذا العام بحصولها على اعتماد “5 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، والتي تعترف بالتزامها بالتميز في مجال الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة مبنية على الابتكار والجودة في قطاع التجزئة التفاعلي.

بالإضافة لذلك، قامت مؤسسة المرأة العالمية بالإعلان عن السيدة سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، كمتحدثة في أجندة دافوس للمرأة العالمية، والذي انعقد خلال أسبوع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بتاريخ 18 يناير. حيث برهنت مشاركة سيما فيد في هذه القمة على التزام مجموعة أباريل بدعم تمكين المرأة والتنوع في المنصات الدولية.

وفي الشهر ذاته، تم إطلاق بليس بايتس، مطعم وكافيه صحي بإدارة مجموعة أباريل، ويتميز بتلبية الطلب المتزايد للمنتجات الصحية لدى المستهلكين.

فبراير:

في فبراير، تم الإعلان عن مجموعة أباريل كشريك رئيسي لحفل جوائز ” RLI MENA ” وشريك أسلوب الحياة في منتدى ” RLI Connect MENA ” المقام في الرياض، المملكة العربية السعودية. كما وحصلت مجموعة أباريل على جائزة شريك قطاع التجزئة للعام خلال حفل توزيع جوائز “RLI MENA 2024 ” تأكيدا على نجاحاتها المتواصلة وتأثيرها على عالم التجزئة في المنطقة.

علاوة على ذلك، قطعت مجموعة أباريل أشواطاً كبيرة في مجالات تكوين تحالفات التجزئة والحصول على الجوائز في هذا المجال. وتم الإعلان عن مجموعة أباريل كشريك رئيسي في القمة العاشرة لمنتدى دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في الرياض، المملكة العربية السعودية مما يرسخ التزامها نحو الابتكار والتميز في قطاع التجزئة.

مارس:

شهد شهر مارس لحظة محورية في مسيرة مجموعة أباريل حيث احتفلت بافتتاح أول متجر رسمي لعلامة نساء في منطقة الخليج، وهي مشروع مشترك مع شركة” Nykaa “، المنصة التجارية متعددة القنوات الأكبر في الهند. هذا التحالف يجمع بين التميز التجاري لمجموعة أباريل في السوق الخليجي والخبرات الكبيرة لشركة”Nykaa” في عالم مستحضرات التجميل من أجل تقديم تجربة تسوق مثالية وعالمية للمتسوقين في دبي.

كما تم الافتتاح الرسمي لمتجر فورست اسينشيالز في دبي هيلز مول ليشكل إضافة مهمة للمجموعة الواسعة من العلامات التجارية الفاخرة التي تديرها مجموعة أباريل.كما تخلل هذا الافتتاح أجواء في غاية الروعة بديكور ساحر، أدى إلى تمتع الضيوف بعالم الأيورفيدا. كما تم استعراض مفعم بالألوان ومنتجات ساحرة بمكونات الطبيعية التي تمثل جوهر فورست اسينشيالز.

وضمن توسع استراتيجي، قامت مجموعة أباريل بتمديد شراكتها مع كروكس من خلال ضم العلامة في الكويت. كما تعزز هذه الخطوة بصمة الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تدير المجموعة على 88 متجراً لعلامة كروكس.

واستكمالاً لجهودها التوسعية، تعاونت مجموعة أباريل مع دبي القابضة في مبادرة ” هبة في محلها ” التي تهدف لدعم أكثر من 8500 مقيماً في دبي خلال شهر رمضان. حيث أكدت هذه المبادرة على التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية والتفاعل الاجتماعي.

وشهد هذا الشهر عودة التخفيضات الإلكترونية الكبرى المرتقبة من مجموعة أباريل من جديد بخصومات حصرية للعيد تصل إلى 80% خلال هذا الشهر. حيث أكدت هذه التخفيضات على سعي وجهود الشركة نحو الابتكار في مجال التجزئة.

أبريل:

استمراراً في هذه الوتيرة المتسارعة، ضاعفت مجموعة أباريل جهودها التوسعية من خلال افتتاح 47 متجراً جديداً في الشرق الأوسط والهند في الربع الأول من عام 2024. حيث تعكس هذه الافتتاحات الجديدة التزام الشركة بتوفير تجارب تسوق مميزة وتلبية متطلبات القاعدة الكبيرة والمتنوعة للمتسوقين. كما شمل هذا التوسع افتتاح المتجر الأول لعلامة فورايفر نيو في قطر، الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مشروع مشترك لافتتاح 40 متجراً.

بالإضافة لذلك، أكدت المجموعة التزامها بالتميز بدورها كشريك بلاتيني لقمة التجزئة 2024 المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ودلت هذه الشراكة على جهود مجموعة أباريل نحو خوض النقاشات التفاعلية والمبادرات في مجال التجزئة العالمي.

كما اختتمت الشركة مهامها كشريك استراتيجي لقمة التجزئة 2024 التي أقيمت في فندق أتلانتس الأيقوني ، نخلة دبي. حيث جمعت هذه القمة، التي أقيمت خلال 23 و 24 أبريل، خبراء مجال الذين تبادلوا الآراء القيمة والاستراتيجيات المحورية حول تطوير قطاع التجزئة. حيث شارك نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، في جلسة حوارية حول الأهمية الاستراتيجية للتوسع في السوق الخليجي والحاجة للأساليب المبتكرة من أجل تغيير مفاهيم التجارب متعددة القنوات. شهدت القمة حضور السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، ضمن أبرز المتحدثين في خلال اليوم الثاني. حيث شاركت خبرتها الواسعة من خلال نقاشات حول الموضوع المحوري “التنوع، والمساواة، والشمولية – إلهام الجيل القادم من مواهب التجزئة“.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، على هذه الإنجازات بقوله”يسرنا الإعلان عن نمونا المتواصل ونجاحاتنا في الربع الأول من عام 2024. هذه الإنجازات تعكس التزامنا المستمر بالتميز، والابتكار، والتأثير الإيجابي على المجتمعات التي نخدمها. وضمن رؤيتنا المستقبلية فنحن نسعى لتخطي التوقعات، وبناء التحالفات، وتقديم القيمة الاستثنائية للمتسوقين.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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