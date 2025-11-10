‫انطلاق منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2025 رسميًا في هونغ كونغ

تمكنت مؤسسة سايبربورت خلال عام واحد، من جذب عشر شركات مدرجة إلى جانب شركتين أحادية القرن (يونيكورن).

وفي الوقت ذاته، احتفلت شبكة مستثمري سايبربورت بمرور ثمانية أعوام على تأسيسها، مسجلة نموًا سنويًا بمعدل ثلاثة أضعاف، ليصل إجمالي التمويلات إلى أكثر من

4.2 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 540 مليون دولار أمريكي تقريبًا)

هونغ كونغ -10 نوفمبر 2025 – – Media OutReach Newswire – افتُتح اليوم في مسرح سايبربورت هونغ كونغ الفعالية السنوية الرائدة” منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2025” الذي حمل شعار “حلقة الوصل بين الابتكار ورأس المال الاستثماري: الانطلاقة نحو النجاح التحويلي”. وجمع المنتدى نحو مائة من أبرز المؤثرين في قطاع رأس المال الاستثماري عالميًا، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال وقادة الصناعة، لاستكشاف تطورات مشهد الاستثمار العالمي المتطور بقيادة الذكاء الاصطناعي. ويُركز المنتدى على التطبيقات العملية وفرص الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسة الكتل (البلوك تشين)، والأصول الرقمية، إلى جانب الإعلان عن أحدث إنجازات الشركات الناشئة التابعة لمؤسسة سايبربورت في جمع التمويلات.

صرح وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في حكومة هونغ كونغ، البروفيسور سون دونغ، قائلاً:

“صعدت هونغ كونغ ثلاث مراتب لتحتل المركز الرابع عالميًا في أحدث تصنيف للتنافسية الرقمية لعام 2025، ما يعكس عزيمتنا وقدرتنا على أن نصبح مركزًا دوليًا للابتكار والتكنولوجيا، وإدراكًا منا لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في دفع نمونا المستقبلي، تواصل حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تعزيز قدرات المجتمع في هذا المجال، بدءًا من تطوير البنية التحتية الرقمية، مرورًا بإنشاء معهد الأبحاث الخاص بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تنمية المواهب المتخصصة، كما استقطبت سايبربورت في العام الماضي نحو 470 شركة للعمل والانطلاق معها، وهو ما يتماشى بشكل واضح مع رؤية هونغ كونغ، ولا يقتصر دور مؤسسة سايبربورت على توفير نقطة انطلاق للشركات الناشئة فحسب، بل يقوم صندوق سايبربورت ماكرو على الاستفادة من رأس المال الخاص بنسبة 1:9، لإيصال رواد الأعمال الرقميين في سايبربورت بمصادر التمويل السوقية، مما يمكّن المشروعات الواعدة ذات الإمكانات من التوسع وتحويل إنجازات البحث والتطوير إلى نجاحات تجارية. ويستعرض منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2025 أيضًا مجموعة الشركات الناشئة عالية الإمكانات ضمن مجتمع سايبربورت، مبرزًا كيف تقف هونغ كونغ في طليعة الإبداع والتكنولوجيا، حيث يشكل هذا المنتدى قاعدة انطلاق للمشروعات التي لا تهدف للنجاح المحلي فحسب، بل لتوسيع تأثيرها عالميًا.

كما قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة سايبربورت، سيمون تشان في كلمته:

“تسير هونغ كونغ على الطريق الصحيح لتتصدر سوق الطرح الأولي العام عالميًا بحلول نهاية عام 2025، وتواصل مؤسسة سايبربورت بصفتها مركز التكنولوجيا الرقمية في هونغ كونغ، ومسرعة نمو الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاضنة الرئيسة دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الوافدة من خلال تعزيز قدراتهم على إبرام الصفقات، ومن خلال أدواتنا الاستثمارية الرئيسية مثل شبكة مستثمري سايبربورت وصندوق سايبربورت ماكرو، إلى جانب المبادرات البارزة مثل منتدى سايبربورت فينشر كابيتال وبرامج ريادة الأعمال الشاملة، نجحت سايبربورت في جذب رأس المال المحوري من المستثمرين العالميين لتمكين الشركات الناشئة عالية الإمكانات من الوصول إلى النجاح، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الاستثمار العالمي خلال العام الماضي، تمكنت شركاتنا الناشئة من جمع 3.4 مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 437 مليون دولار أمريكي)، ويركز منتدى سايبربورت فينشر كابيتال لهذا العام على أسواق رأس المال المستثمر المزدهرة، مثل الشرق الأوسط، ودول جنوب شرق آسيا، والصين القارية، مستفيدًا من الفرص المتاحة في دول ومناطق مبادرة الحزام والطريق، مؤديًا دورًا محوريًا ليكون”حلقة وصل استراتيجية” و” معززًا رئيسيًا للقيمة” بين الأسواق الصينية والعالمية.

أداء قوي لشركات “سايبربورت” في جمع التمويلات يتبعه تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والأصول الرقمية

رغم التحديات التي واجهها قطاع رأس المال الاستثماري عالميًا خلال العام الماضي، حققت شركات سايبربورت أداءً لافتًا في جمع التمويلات، حيث جمعت هذه الشركات ما يقارب 3.4 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 437 مليون دولار أمريكي تقريبًا) في الفترة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025، ليصل إجمالي التمويلات التراكمية إلى 46 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 5.91 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، وشهدت الفترة الأخيرة جولات تمويلية كبرى شملت شركات مثل كلوك وبووتي للتأمين على الحياة وكي باي وكيو يو أن وهاشكي غروب وديجي إف تي وليب إكسبرت وأنيموكا براندز وغيرها من الشركات، حيث تعتمد العديد منها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (البلوك تشين) والأصول الرقمية، ما يعكس تركيز السوق على الذكاء الاصطناعي وتقنيات ويب 3.0 ويؤكد نجاح سايبربورت في دعم نمو هذه الصناعات وتطويرها.

استقبلت مؤسسة سايبربورت هذا العام عشر شركات مدرجة، من بينها شركة ماينينغلامب تكنولوجي ويونجي تكنولوجي وشونفاي هيلث كير، والتي طُرحت في الأسواق المالية بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى سايبربورت، إضافةً إلى الشركتان الناشئتان ضمن برنامج الحاضنة في سايبربورت وهما شركة ديجينيكس وشركة ريل ميسنجر، كما انضم إلى المنظومة شركتان ناشئتان أحادية القرن (يونيكورن) هما تشيانغناو تكنولوجي التي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنسبور كلاود بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، مما أضاف زخماً جديداً إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا.

قال هندريك سين، رئيس مجموعة التوجيه لشبكة مستثمري سايبربورت والمؤسس المشارك لشركة سي ام جي اي تكنولوجي غروب ليمتد

“إن مجتمع سايبربورت واصل إظهار قدرٍ استثنائي من المرونة رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، إذ بلغ إجمالي التمويلات التراكمية 46 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 5.91 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، كما نجحت عدة شركات من سايبربورت في تأمين جولات تمويل ضخمة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية، وأضاف أن شبكة مستثمري سايبربورت، التي تؤدي دور الجسر الحيوي بين المستثمرين والشركات، قد حققت نموًا سنويًا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، مستفيدة من قوتها التي تتمتع بانتشار دولي يضم أكثر من 220 مستثمرًا وكيانًا استثماريًا. وتابع قائلاً إن الشبكة أطلقت هذا العام مبادرة “دائرة مستثمري الذكاء الاصطناعي”، المخصصة للربط الدقيق بين شركات الذكاء الاصطناعي ذات الإمكانات التمويلية القوية والمستدامة والمستثمرين المناسبين، كما أكد أن سايبربورت وبالتوازي مع جهود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتعزيز الاتصال العالمي، خصوصًا مع أسواق مبادرة الحزام والطريق سريعة النمو مثل الشرق الأوسط، ودول جنوب شرق آسيا، ستواصل سايبربورت جذب المزيد من المستثمرين العالميين المؤثرين، وتعزيز فرص التمويل للشركات الواعدة، بما يعزز الأثر العالمي لمنظومة الشركات الناشئة في هونغ كونغ.

شبكة مستثمري سايبربورت تحتفل بالذكرى الثامنة وتطلق “دائرة مستثمري الذكاء الاصطناعي” لربط الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي

تواصل سايبربورت إيصال المستثمرين العالميين بالشركات الناشئة عبر قنوات تمويل متنوعة، وذلك بصفتها مركزًا للتكنولوجيا الرقمية في هونغ كونغ، ومسرعة نمو الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والحاضنة الرئيسة للأعمال، وذلك بهدف دعم النمو القوي والمستدام لشركات سايبربورت وتمكينها من تحقيق نجاحاتها المتتابعة.

تستفيد سايبربورت من شبكة مستثمري سايبربورت لتكون بمثابة جسر استراتيجي لجذب رؤوس الأموال العالمية ودعم الشركات الواعدة عالية الإمكانات بشكل مستمر، ومنذ تأسيس الشبكة في عام 2017، ساهمت في تمويل تراكمّي تجاوز 4.258 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 547.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، بزيادة سنوية تجاوزت 1.66 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل نحو 213 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، محققة نموًا ثلاثة أضعاف، ومشكّلة نحو نصف إجمالي التمويلات السنوية لشركات سايبربورت. وسهّلت شبكة مستثمري سايبربورت حتى الآن 109 مشروعًا تراكميًا، بزيادة قدرها 13 مشروعًا عن العام الماضي، كما نمت وحداتها الاستثمارية بأكثر من 20 وحدة، منها 15% من منطقة خليج الصين الكبرى والصين القارية، و14% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول جنوب شرق آسيا، مع توسع الحضور في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، مما مكّن الشبكة من جمع موارد رأس المال الإستثماري العالمي بكفاءة وفاعلية.

تواصل سايبربورت تأسيس مجتمعات استثمارية متخصصة، وذلك لرصد اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي وسلسة الكتل (البلوك تشين) واللذان يقودان تدفقات رؤوس الأموال العالمية، فقد أُنشئت “دائرة مستثمري الويب 3.0” العام الماضي، وجمعت نحو 50 مستثمرًا، كما سهّلت بالفعل 9 مشروعات بتمويل تراكمي تجاوز 260 مليون دولار هونغ كونغي (ما يعادل نحو 33.42 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، أما هذا العام فقد أطلقت سايبربورت “دائرة مستثمري الذكاء الاصطناعي”، بهدف إنشاء منصة فعّالة لإيصال الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالمستثمرين، بما يسرّع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي ويساهم في تطوير الصناعة.

يواصل صندوق سايبربورت ماكرو، وهو منصة رئيسية أخرى، الاستثمار في الشركات الناشئة عالية الإمكانات، بما يساعدها على جذب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز قدراتها على جمع التمويلات من السوق، حيث استثمر الصندوق حتى أكتوبر 2025 في 29 مشروعًا ناشئًا، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، بقيمة تجاوزت 1.989 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي تقريبًا) مع نسبة استثمار مشترك بلغت 1:9.3، مما يعكس القوة الكبيرة لسايبربورت في جمع التمويلات وثقة المستثمرين داخل منظومتها.

شراكات استراتيجية لدفع تطبيقات سلسة الكتل وتطوير المواهب

وقعت سايبربورت خلال الفعالية مذكرة تفاهم مع شركة فورمز إتش كي لإطلاق مبادرة “Blockchain Valley@Cyberport”، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في التمويل على سلسة الكتل (البلوك تشين)، وزيادة وعي الجمهور بتقنية سلسلة الكتل، والأصول الرقمية، وتأهيل الكوادر التقنية. كما عقدت سايبربورت شراكة استراتيجية مع جامعة هونغ كونغ للتعليم، تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الفنون، والتكنولوجيا الرقمية، وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع تطبيق نتائج الأبحاث الجامعية وتحويلها إلى مشاريع تجارية، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية إطلاق برامج شهادات مصغرة مشتركة لتأهيل الجيل القادم من المواهب في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

استكشاف اتجاهات رأس المال الاستثماري، وفتح آفاق جديدة في التكنولوجيا والاستثمار

يتضمن منتدى هذا العام كلمات رئيسية وجلسات حوارية يقدّمها كبار المستثمرين في رأس المال الاستثماري، لمناقشة اتجاهات الاستثمار العالمية وكيف تعيد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسة الكتل (البلوك تشين) والأصول الرقمية تشكيل الأسواق ودفع الابتكار، حيث شارك من بين خبراء الصناعة، وينشينغ كاي، مدير شركة لونغلينغ كابيتال ذ.م.م، بالحديث عن الإمكانات التآزرية بين الذكاء الاصطناعي وويب 3.0، بينما عرض جيري ليانغ، الشريك في شركة سايبر كرييشن فينتشرز، استراتيجيات عملية لتحديد الفرص المحلية الواعدة وتصميم حلول قابلة للتوسع عالميًا، وانضمّ نيكولاس دو كراي، الشريك في شركة كاثي إنوفيشن، إلى جانب ديفيد تشين، الشريك التنفيذي في صندوق هونغشان للرقمنة العابرة للحدود، إلى جلسة النقاش بعنوان “التحول العالمي في عالم الذكاء الاصطناعي” لتحليل ديناميكيات العلاقة بين المستثمرين ورواد الأعمال وقادة الصناعة، فيما خصص المنتدى أيضًا جزءًا لتسليط الضوء على الأسواق سريعة النمو واستراتيجياتها، حيث استعرضت سمية بن بيا دريدج، الشريكة في شركة راسمال فينتشرز، مع ضيوف مميزين آخرين الدور المتنامي للشرق الأوسط بصفته محور عالمي للابتكار.

كما قدّم كبار المستثمرين رؤى حول كيفية تحويل الشركات الناشئة إلى شركات أحادية القرن (يونكورن)، حيث استعرض توماس تساو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة جوبي بارتنرز، استراتيجيات للشركات في مراحلها المبكرة لتحقيق التوسع بنجاح، متضمنة خطط التوسع وحلول جمع التمويلات.

معرض الابتكار في ويب 3.0: موجز عن أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وويب 3.0

ركّز اليوم الثاني من المنتدى على الابتكار العملي والتقنيات العميقة، من خلال فعاليتي “معرض الابتكار في ويب 3.0” و”ورشة الشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي”، وفي معرض ابتكارات ويب 3.0، استكشف الحضور برنامج سايبربورت التجريبي لدعم سلسلة الكتل والأصول الرقمية، إضافةً إلى حالات استخدام عالمية، للتعرّف على كيفية تطبيق الدفعة الأولى من المشروعات للوصول إلى حلول مبتكرة في مجالات متنوعة تشمل الأصول المرمّزة، وأنظمة الدفع، والتكنولوجيا التنظيمية، كما تناول المنتدى الاتجاهات العالمية للأصول الرقمية وتطوير منظومتها من خلال جلسات حوارية ومداخلات رئيسية.