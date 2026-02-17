انطلاق فعالية “تايكونز” في دبي في 12 أبريل 2026، لتجمع أبرز قادة الاستثمار في العالم

تايتن 2.0: قواعد جديدة للقوة والإرث والتأثير

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

تحت مظلة “المؤسسة العالمية لمؤتمر الاستثمار السنوي (AIM)”، تُعقَد فعالية “تايكونز” للمرة الأولى في دبي يوم 12 أبريل 2026، كجزء من فعاليات مؤتمر الاستثمار السنوي AIM Congress 2026. وستجمع هذه الفعالية رفيعة المستوى والمقتصرة على المدعوين فقط ما يقارب 500 من صُنَّاع القرار المحليين والدوليين.

صُمِّمت “تايكونز” لتكون البيئة الأكثر حصرية وموثوقيةً للذكاء الاستراتيجي على مستوى العالم، حيث تجمع كبار مسؤولي الصناديق السيادية، وأصحاب مكاتب إدارة ثروات العائلات، والمستثمرين المؤسسيين، والرؤساء التنفيذيين العالميين، والمؤسسين أصحاب الرؤى المستقبلية، للانخراط في حوارات هادفة تحدِّد ملامح المرحلة القادمة من قيادة الاستثمار العالمي.

تحت شعارها الخاص “تايتن 2.0: قواعد جديدة للقوة والإرث والتأثير”، تُمثِّل “تايكونز” جيلاً جديداً من منصات الاستثمار حيث لا يُقاس النفوذ بحجم رأس المال المُنفَق فحسب، بل بالبصيرة المستقبلية، وحُسن الإدارة، وقدرة التأثير العالمي القابل للقياس. وتُرسّخ هذه الفعالية رفيعة المستوى والمقتصرة على المدعوين فقط مكانة دبي كمحور تجمع يلتقي فيه رأس المال العالمي مع الابتكار والحوكمة والفرص العابرة للحدود، مما يعكس دور دولة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

تُقدِّم “تايكونز” أجندة الاستثمار العالمية من خلال ثلاثة دوائر استثمارية مترابطة تُشكِّل اقتصاد القرن الحادي والعشرين: التجارة والاستثمار، وثروة العائلات ورأس المال الخاص، واقتصاد المستقبل. ومن خلال برنامج مُعدّ بعناية يشمل حوارات مغلقة واجتماعات طاولة مستديرة سريَّة وشبكة علاقات دقيقة، سيحول المشاركون الرؤى الاستراتيجية إلى شراكات قابلة للتنفيذ. وتُعطي الفعالية رفيعة المستوى والمقتصرة على المدعوين فقط الأولوية للعمق والسرية والانسجام، مما يمكّن القادة من تقييم الفرص التحويلية، وتقليل مخاطر أطر الحوكمة، وإرساء مسارات تعاون طويلة الأمد في بيئة موثوقة ومركَّزة.

يأتي إطلاق “تايكونز” في لحظة محورية حيث تؤكِّد دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، بدعم من نمو اقتصادي متنوع، وتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر، وبيئة تنظيمية تتطلع إلى المستقبل. وفي هذا السياق، توفر “تايكونز” منصة ضرورية رفيعة المستوى ومقتصرة على المدعوين فقط، حيث يلتقي رأس المال المؤسسي والثروة الخاصة والقيادة المؤسسية لمعالجة التحوُّلات الكبرى التي تعيد تعريف تدفقات التجارة والتحول الرقمي والاستدامة ومستقبل خلق القيمة الشامل.

وألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مؤتمر AIM Congress، كلمة رئيسية حول الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مؤكدًا على دور الدولة المحوري كمحفِّز عالمي للاستثمار والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من خلال المنصات رفيعة المستوى.

وقال معاليه: “إن التزام دولة الإمارات بالتنويع والابتكار والتنمية المستدامة قد خلق منصةً تحوِّل الطموح إلى فعل، ورأس المال إلى فرص مستمرة وثابتة. وتعكس ‘تايكونز’ قدرة الدولة ليس فقط على ربط الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بل على توحيد الأولويات وبناء الشبكات وتسهيل الاستثمارات التي يمكن أن تحقق تأثيراً عالمياً دائمًا.”

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي : “تشهد منظومة الاستثمار العالمية تحولات متسارعة تفرض تبنّي رؤية استراتيجية بعيدة المدى قادرة على استيعاب المتغيرات وتحويلها إلى فرص نوعية. وانطلاقاً من هذا الواقع، تواصل غرف دبي دورها الاستباقي في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح قنوات تواصل فعالة مع الأسواق العالمية، وتوفير منصات تدعم تبادل المعرفة وبناء علاقات مستدامة تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي رائد للأعمال.”

وأضاف معاليه: “يشكل انعقاد فعالية “تايكونز” للمرة الأولى في دبي محطةً مهمة تعكس الثقة المتنامية بمكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وصنع القرار الاقتصادي. كما تتيح الفعالية مساحة نوعية لتلاقي نخبة المسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم بناء تحالفات مؤثرة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، ويسهم في دفع عجلة الازدهار المشترك وترسيخ مسارات تنموية مستدامة.”

يُهيكل برنامج “تايكونز” لتحقيق نتائج ملموسة، تشمل حوارات الاستثمار المشترك، وأطر الشراكة الاستراتيجية، واللقاءات المتابعة التي يسهلها النظام البيئي الأوسع للاستثمار والتعاون التابع لمؤتمر AIM. ويكون المشاركة بدعوة خاصة فقط، مع تركيز قوي على السرية والملاءمة والانسجام، مما يضمن أن تظل المناقشات صريحة ومركَّزة وموجهة نحو النتائج.

ستعقد فعالية “تايكونز” يوم 12 أبريل 2026 في دبي كجزء من مؤتمر AIM Congress 2026، مما يعزز دور المؤتمر كمنصة عالمية لقيادة الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

Marina Mounir William

[email protected]

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ec70336-5e3a-4f90-bb87-5bd00431c2b6

GlobeNewswire Distribution ID 1001165101