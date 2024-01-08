‫الكشف عن أفضل 5 أماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023

دبي- 8 يناير2024 – تم تصنيف شركة بي إس إتش، وشركة موني جرام، وشركة نوفو نورديسك، وشركة جلوبال فارما، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة باعتبارهم أفضل 5 أماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 وفقًا لبرنامج الاعتماد السنوي المرموق “أفضل أماكن العمل”. ويعد هذا البرنامج بمثابة برنامج اعتماد دولي، كما يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد عن مشاركة موظفيهم ورضاهم وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل متميزة بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وحصلت شركة بي إس إتش للأجهزة المنزلية بالشرق الأوسط على المركز الأول تليها شركة موني جرام. وجاءت شركة نوفو نورديسك الإمارات في المركز الثالث تليها شركة جلوبال فارما، شركة الأدوية الرائدة في الإمارات. وجاءت في المركز الخامس شركة مسك (الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة)، التي تعد المورِّد المفضل لكابلات الأجهزة والتحكم لدى شركات النفط والغاز ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء في المنطقة.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها هذا العام إلى أن المؤسسات الأفضل أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت الاستثمار في إنشاء عمالة عالية المشاركة، حيث بلغ متوسط درجة المشاركة 81%، أي أعلى بنقطة واحدة مقارنة بمتوسط العام الماضي وأعلى بنقطتين مقارنة بمتوسط درجة المشاركة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الرؤى إلى أن الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة لديهم توقعات متزايدة فيما يتعلق بخبراتهم العملية اليومية، بينما أعرب موظفون آخرون عن المزيد من الإيجابية حول مجالات مثل التطلعات المهنية طويلة المدى وترتيبات العمل الافتراضية داخل مؤسساتهم.

وفي كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعاون البرنامج مع أكثر من 100 مؤسسة، في مختلف الصناعات، لمساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية لديها وتقييمها وتحسينها، والحصول على الأدوات والخبرات التي يحتاجونها لإحداث تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.

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