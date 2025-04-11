‫الحكومة الأنغولية تطلق مناقصة لمنح امتياز تشغيل محطات الركاب والبضائع في موانئ كابيندا وسويو

لواندا، أنغولا،, 2025 أبريل 2/EQS Newswire/ — أطلقت حكومة أنغولا، اليوم الأربعاء، في مدينة سويو بمقاطعة زائير، المناقصة العامة لمنح امتياز تشغيل خدمات الموانئ في محطات الركاب والبضائع البحرية في ميناء كابيندا، وفي محطات الركاب والبضائع النهرية في ميناء سويو. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية، وتحسين التنقل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

يأتي هذا الإجراء في إطار المرسوم الرئاسي رقم 210/23 الصادر في 29 أغسطس، والذي يجيز فتح مناقصة لمنح عقود امتياز لإدارة وتشغيل وصيانة هذه المحطات لمدة 20 عامًا.

وخلال 40 يوم عمل من تاريخ نشر إشعار المناقصة العامة في صحيفة “جورنال دي أنغولا”، يمكن للمستثمرين المهتمين بتطوير وتحسين تشغيل هذه الأصول العامة تقديم مقترحاتهم، وفقًا للمتطلبات والمعايير المحددة في مستندات الإجراءات الصادرة عن وزارة النقل.

ترتبط كابيندا وسويو بالعاصمة لواندا وبالموانئ في الدول المجاورة، ما يجعلهما مراكز حيوية للتجارة البحرية والنهرية في المنطقة الشمالية، حيث تربطان المدن والسكان والشركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط.

إلى جانب تطوير قطاع النقل الساحلي في شمال أنغولا، سيساهم تشغيل الامتياز في خلق فرص عمل، وتحسين الخدمات اللوجستية لنقل البضائع والركاب، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مما يضمن عمليات تشغيل أكثر تنافسية واستدامة، بما يتماشى مع سياسات الكفاءة والاستدامة في قطاع النقل في أنغولا.

ترأس حفل إطلاق المناقصة الخاصة بمنح امتياز تشغيل محطات الركاب والبضائع في موانئ كابيندا وسويو، السيد روي كارييرا، كاتب الدولة لقطاعات الطيران المدني والبحري والموانئ.

لمزيد من المعلومات حول المنافسين والمقترحات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.Mintrans-Tenders.ao

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التعليق على الصورة (1): وزير الدولة للطيران المدني والقطاع البحري والموانئ – روي باولو دي أندرادي تيليس كاريرا

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تعليق الصورة (2): محطة سويو متعددة الأغراض