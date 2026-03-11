‫الثلوج والجليد والأداء: موسم الاختبارات العالمي 2026 من Changan يصل إلى أوروبا عبر فعاليات شتوية متتالية

اختبر الوكلاء والصحفيون الأوروبيون سيارة CHANGAN DEEPAL S05 AWD خلال موسم الاختبارات العالمي 2026 من Changan في فبراير.

● بفضل نظام الدفع الرباعي الذكي وأنظمة ADAS المتقدمة، قدمت CHANGAN DEEPAL S05 AWD مستويات عالية من السلامة والتحكم على الطرق الشتوية.

زالفيلدن، النمسا – Media OutReach Newswire – 12 March 2026 – – بعد اختبارات البرودة القاسية في ياكشي بالصين، سجّل موسم الاختبارات العالمي 2026 من Changan ظهوره الأوروبي الأول هذا فبراير من خلال فعالية Changan Winter Experience في كورمايور وفعالية Winter Test Drives في زالفيلدن. وخضعت السيارة الكهربائية بالكامل CHANGAN DEEPAL S05 AWD لاختبارات على الثلوج والجليد، وهما من الظروف المألوفة للسائقين الأوروبيين، ما أتاح للوكلاء والصحفيين تجربة عملية غامرة لرؤية Changan في مجال التنقل الكهربائي من خلال اختبارات قيادة ديناميكية.

وشاركت ديبورا كومبانيوني، الحائزة على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية وسفيرة Milano Cortina 2026، في فعالية كورمايور، حيث اختبرت سيارة CHANGAN DEEPAL S05 AWD. وتعكس مسيرتها، القائمة على الإصرار والتحكم والموثوقية، القيم الأساسية لـ Changan. وقالت: “شعرتُ بأن مبادئ المسار والسرعة في التزلج تنطبق أيضاً على القيادة. ومع هذا الطراز، تشعر بثقة أكبر على التضاريس الصعبة.”

أداء مثبت على الثلوج: CHANGAN DEEPAL S05 AWD

أظهرت CHANGAN DEEPAL S05 AWD، التي خضعت للاختبار في أوروبا، ديناميكيات قيادة دقيقة، وتماسكاً موثوقاً، ومستوى أعلى من السلامة، بما يبرز تطور نظام الدفع الرباعي وأنظمة ADAS فيها. ويتكيف النظام بسلاسة مع مختلف الظروف؛ إذ تعطي وضعتا ECO وCOMFORT الأولوية لكفاءة الدفع الخلفي RWD، بينما يعمل نظام الدفع الرباعي AWD تلقائياً عندما تكتشف المستشعرات انزلاقاً أو حاجة إلى عزم مرتفع أو برودة شديدة تقل عن -25°م. أما وضع SPORT فيوفر توزيعاً دائماً للعزم بنسبة 50:50 لاستجابة أكثر حدة، في حين يحافظ وضع SNOW على توازن توزيع العزم مع تحسين التحكم في الانزلاق، بما يعزز الثقة عند القيادة على الأسطح منخفضة التماسك.

يوفر نظام الدفع الرباعي الذكي قدرة تصل إلى 320 كيلوواط، وعزماً يبلغ 502 نيوتن متر، وتسارعاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثوانٍ. كما يعزز القدرة على صعود المرتفعات حتى انحدار 40%، ويحافظ على الثبات عبر موازنة توزيع القوة بشكل نشط للحد من الانزلاق، ويتيح اجتياز المنعطفات بأمان أكبر عند السرعات الأعلى بفضل تحسين التماسك وديناميكيات المركبة.

معيار Changan: أداء مثبت في الألب وجاهز للعالم

يقوم معيار Changan على مبدأ واضح: يُصاغ في أقسى الظروف ويُبنى للاستخدام اليومي. ومن ياكشي إلى جبال الألب، جرى اختيار بيئات الاختبار للتحقق من خصائص أداء محددة، تشمل تقنيات السلامة، واستجابة الهيكل، ومعايرة نظام الدفع الرباعي، وأداء أنظمة ADAS في ظروف التماسك المنخفض. ولا يتمثل هدف موسم الاختبارات العالمي 2026 في استعراض الأداء في الظروف القاسية، بل في تأكيد الاتساق؛ أي أن المستوى نفسه من السلامة والتحكم والثبات الذي تم إثباته سيتكرر في المكسيك وتايلاند والمملكة العربية السعودية.

