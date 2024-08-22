‫التحول الأخضر: اتجاه عالمي لا رجعة فيه وخطوات فينجروب الرائدة

هانوي، فيتنام – Media OutReach Newswire – 22 أغسطس 2024 – فينجروب، أكبر تكتل شركات خاصة في فيتنام، تقود المسيرة نحو مستقبل مستدام. ومع اشتداد السباق العالمي للوصول إلى صافي الصفر، تستفيد فينجروب من مواردها لدفع المبادرات الخضراء عبر أعمالها، بداية من العقارات إلى السيارات الكهربائية. وتشغل الشركة وضعًا رائدًا في التحول الأخضر في فيتنام.

حددت فينجروب بوضوح دورها الرائد في تعزيز التحول الأخضر، ليس فقط بالكلمات ولكن من خلال الإجراءات الملموسة. تشمل الأمثلة البارزة استراتيجية العقارات الخضراء لدى شركة فينهومز وخطوط إنتاج السيارات الكهربائية لشركة فينفاست. تعمل هذه التحركات الجريئة التي اتخذتها فينجروب على تشكيل منظومة خضراء، مما يخلق نمط حياة جديدًا وصديقًا للبيئة وأكثر ذكاءً في فيتنام.

وفي قطاع العقارات، كانت شركة فينهومز رائدة في تطوير المناطق الحضرية الخضراء، مما أدى إلى خلق ظروف مواتية للمقيمين لتبني أسلوب حياة أخضر. مع وسائل الراحة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية والحافلات الكهربائية المتوفرة بسهولة، والمساحات الخضراء المخططة بدقة، لا تقوم فينهومز ببناء المنازل فحسب، بل تعمل أيضًا على إنشاء بيئات معيشية مستدامة حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بحياة صحية ومريحة مع المساهمة في حماية البيئة.

انتقلت فينفاست، الشركة الرئيسية للسيارات لدى فينجروب، إلى إنتاج سيارات كهربائية بالكامل في عام 2022. ومن خلال الحملات الترويجية والتسويقية الجذابة، شجعت هذه الشركة الفرعية عملاءها الفيتناميين على الانضمام إلى مبادرة التحول الأخضر الوطنية وفي الوقت نفسه تحويل مشهد سوق السيارات بالكامل في البلاد. ويتمتع العملاء بامتيازات مثل مواقف السيارات المجانية، والشحن المجاني طويل الأمد، والمساعدة في تركيب محطات الشحن المنزلية. ولم تكن الميزة الوحيدة لسيارات فينفاست أنها صديقة للبيئة فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميمات مستقبلية وميزات أمان ذكية وتكنولوجيا متقدمة؛ مما يرمز إلى نمط حياة جديد.

بعد أن حققت مكانة متميزة، حصلت فينفاست على مكان في قائمة مجلة تايم لعام 2024 التي تضم أكثر 100 شركة تأثيرًا، لتنضم إلى صفوف الشركات العالمية العملاقة مثل جوجل وميكروسوفت وبي إم دبليو. تحقق فينفاست دفعة قوية في الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.

وفي 31 يوليو، خطت الشركة خطوة كبيرة بافتتاح أول صالة عرض لها في الشرق الأوسط في سلطنة عمان، مما يمثل دخولها إلى هذه المنطقة. وتشمل الأسواق المستهدفة التالية كلاً من قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أبرمت فينفاست مؤخرًا اتفاقيات شراكة مع الوكلاء المحليين. كما أن مجموعة منتجات فينفاست المتنوعة وخدمات ما بعد البيع الممتازة تعد بتقديم تجارب فريدة ومثيرة في الرحلة نحو إمداد المستهلكين بالكهرباء في الشرق الأوسط.

أصبح قطاعا العقارات والسيارات الكهربائية في فينجروب من عوامل زيادة الإيرادات بدرجة كبيرة، حيث تجاوزت الإيرادات 6.5 مليار دولار في عام 2023. وفي الربع الأول من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات مجمعة بقيمة 853.7 مليون دولار أمريكي وصافي أرباح 52.5 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على قوتها المالية وأهمية قطاعات أعمالها الرئيسية.

في مارس 2023، أنشأ فام نهات فونج، رئيس مجلس إدارة فينجروب، جي إس إم، وهي أول خدمة لطلب سيارات كهربائية بالكامل في فيتنام باستخدام سيارات فينفاست الكهربائية بالكامل بنسبة 100%. ولا تقتصر هذه الشراكات والمبادرات على الترويج لسيارات فينفاست الكهربائية، بل تساعد أيضًا في ترسيخ عادات نقل ذكية وصديقة للبيئة بين الشعب الفيتنامي.

بفضل رؤيتها الاستراتيجية وإجراءاتها الملموسة، لا يقتصر دور فينجروب على ترسيخ مكانتها في فيتنام فحسب، بل تضع بصمتها على المستوى الدولي أيضًا، من خلال بناء منظومة خضراء وذكية تهدف إلى مستقبل مستدام. وقد تم الاعتراف بجهود فينجروب أيضًا من خلال جائزة آسيان للتكنولوجيا المستدامة لعام 2023، مما يؤكد التزامها بدمج الممارسات المستدامة في استراتيجيات أعمالها الأساسية. وبشكل عام، يحمل الطريق أمامنا إمكانات هائلة، ويبدو أن هذا التكتل الفيتنامي في وضع جيد لإحداث تأثير دائم.