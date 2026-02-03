‫الإعلان عن المتأهلين للنهائيات ونصف النهائيات في مسابقة ”Seeding the Future Global Food System Challenge“ التي تبلغ جائزتها مليون دولار

بون، ألمانيا Newsaktuell – 3 فبراير 2026 – تم الإعلان عن المتأهلين للنهائيات لمنح جائزة “Seed Grant„ ونصف النهائي لمنح جائزة “Growth Grant„ والجائزة الكبرى “Seeding The Future Grand Prize„ في النسخة الخامسة من تحدي “Global Food System Challenge„ (GFSC) السنوي، مما يمثل علامة فارقة في التحدي العالمي بقيمة مليون دولار أمريكي الذي يدعم الحلول المؤثرة والمبتكرة لتحويل النظم الغذائية.

وقد جذب التحدي، الذي أنشأته ومولته مؤسسة “Seeding The Future Foundation„ واستضافته لأول مرة منظمة Welthungerhilfe (WHH)، أكثر من 1600 طلبًا من فرق مبتكرة في 112 دولة، مما يؤكد الزخم العالمي المتزايد لتحويل النظم الغذائية.

بعد عملية مراجعة دولية صارمة متعددة المراحل، تقدمت 36 فريقًا عبر ثلاثة مستويات من الجوائز. وتشمل هذه المستويات 16 متأهلاً لنهائيات „Seed Grant“ (يتنافسون على 8 جوائز بقيمة 25,000 دولار أمريكي)، و12 متأهلاً لنصف نهائيات „Growth Grant“ (يتنافسون على 3 جوائز بقيمة 100,000 دولار أمريكي)، و8 متأهلين لنصف نهائيات جائزة „Seeding The Future Grand Prize“ الكبرى (يتنافسون على جائزتين بقيمة 250,000 دولار أمريكي).

وقال يان كيفر، رئيس قسم الابتكار في منظمة „Welthungerhilfe“:

“تنظم منظمة „Welthungerhilfe“ مسابقة GFSC انطلاقاً من التزامها بتسريع الابتكارات الجريئة والقابلة للتطوير في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. وتؤكد تنوع الحلول المقدمة هذا العام على تعقيد التحديات التي تواجهها النظم الغذائية وإبداع المبتكرين في جميع أنحاء العالم”.

تغطي الابتكارات المقدمة مواضيع وأساليب متنوعة، بما في ذلك الإنتاج الذكي مناخياً، والأغذية الغنية بالمغذيات، والحد من فقدان الأغذية، ونماذج السوق الشاملة، مما يعكس تعقيد وتحديات النظم الغذائية الحالية وطبيعتها المترابطة.

“يهدف تحدي “Seeding The Future Global Food System Challenge„ إلى تحفيز الابتكارات المؤثرة والجريئة والقابلة للتطويرالتي تعزز تحول النظم الغذائية. نحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع“ Welthungerhilfe„ كشريك موثوق ومضيف للتحدي، ونشعر بالتشجيع من جودة وتنوع الابتكارات التي ظهرت في هذا العام الأول من التعاون”، قال برنارد فان لينجريش، مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة “Seeding The Future Foundation„

على الرغم من أن عدد الجوائز محدود، يمكن لجميع المتأهلين إلى نصف النهائي والنهائي، بالإضافة إلى جميع المتقدمين الذين حصلوا على تقدير سابق في مسابقات ابتكار أخرى، الانضمام إلى قاعدة بيانات وشبكة STF Global Food System Innovation Database and Network – التي تخضع حاليًا لاختبار تجريبي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – مما يوسع نطاق ظهورهم وانتشارهم بشكل كبير بين الجمهور العالمي.

نبذة عن مؤسسة “Seeding The Future Foundation (STF) „

STF هي مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لضمان الوصول العادل إلى غذاء آمن ومغذٍ وميسور التكلفة وموثوق. وهي تدعم الابتكارات التي تحول النظم الغذائية وتفيد الناس والكوكب على حد سواء. المزيد على www.seedingthefuture.org

نبذة عن “Welthungerhilfe„

WHH هي واحدة من أكبر منظمات الإغاثة الخاصة في ألمانيا، وتسعى منذ عام 1962 إلى تحقيق عالم خالٍ من الجوع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Welthungerhilfe (WHH) – Welthungerhilfe