إطلاق فينفاست رسميًا في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 31 أكتوبر 2024 – نظمت شركة فينفاست أوتو في جزيرة بلوواترز (دبي) حفل الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية في سوق الشرق الأوسط، حيث عرضت مجموعة متنوعة من حلول التنقل الذكية والخضراء. ويشكل هذا الحدث علامة فارقة في استراتيجية التوسع العالمية لشركة فينفاست ويعزز التزامها بتوفير حلول النقل المستدامة والخضراء في المنطقة.

سيبدأ بيع موديل VF 8 في سوق الشرق الأوسط.

في اليوم نفسه الذي تم فيه إطلاق العلامة التجارية، افتتحت شركة فينفاست، بالتعاون مع شريكتها شركة الطاير للسيارات، رسميًا أول وكالة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقع في منطقة وسط مدينة دبي. بمساحة إجمالية تزيد عن 1,000 متر مربع، تم تصميم المتجر بأسلوب عصري وفخم، وعلى نحو متكامل مع ورشة الخدمة، مما يوفر للعملاء الفرصة لتجربة المركبات الكهربائية الذكية من فينفاست بشكل مباشر، بما في ذلك موديلات VF 6 وVF 7 وVF 8 وVF 9.

بفضل تصميمها العصري وتقنياتها المتقدمة وأدائها المذهل، تعد المركبات الكهربائية من فينفاست بتقديم تجارب قيادة جديدة كليًا للعملاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، في 17 أكتوبر 2024، وقعت شركة فينفاست مذكرة تفاهم مع تشارج آند جو (Charge&Go) لتعزيز تركيب وتشغيل شبكة من محطات الشحن العامة والخدمات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الخطط، من المقرر افتتاح وكالات فينفاست إضافية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين، في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ سعر موديل فينفاست VF 8 من 47,500 دولار أمريكي (فئة إيكو) ومن 51,500 دولار أمريكي (فئة بلس) عند طرحه للبيع في الشرق الأوسط.

وفي حديثه ضمن فعاليات الحدث، قال السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست الشرق الأوسط: “يمثل الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية اليوم في الشرق الأوسط خطوة مهمة في رحلة فينفاست لتوسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمية. ونحن فخورون بالشراكة مع دول الخليج في ثورة الكهرباء، ومن ثم تقديم المركبات الكهربائية الذكية والقوية مع ضمانات استثنائية، في حين نحقق تدريجيًا خطتنا التوسعية في الشرق الأوسط والعالم”.

باعتبارها رائدة في استراتيجية المركبات الكهربائية بالكامل؛ اكتسبت شركة فينفاست سمعة قوية من خلال تواجدها في العديد من الأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وإندونيسيا والهند والفلبين. ويشكل الشرق الأوسط تقدمًا جديدًا في استراتيجية التوسع التي تنتهجها شركة فينفاست، خاصة وأن دول المنطقة تتبنى سياسات لتسريع تطوير المركبات الكهربائية.

وفي الشرق الأوسط، وقعت شركة فينفاست اتفاقيات شراكة حصرية مع ثلاثة من كبار التجار الإقليميين: الطاير للسيارات (الإمارات العربية المتحدة)، والمانع القابضة (قطر)، وبهوان للسيارات والتجارة (عُمان). من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، تشارك فينفاست بشكل نشط في تحقيق حلول التنقل الأخضر في المنطقة، مع التأكيد على التزام الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الفيتنامية بجعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع.

نبذة عن فينفاست

فينفاست: (NASDAQ: VFS) شركة تابعة لمجموعة فينجروب جيه اس سي (Vingroup JSC)، أحد أكبر التكتلات في فيتنام، وهي متخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية، وتهدف إلى جعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع. تتضمن منتجات فينفاست اليوم مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ودراجات السكوتر الكهربائية والحافلات الكهربائية. تستعد فينفاست حاليًا لمرحلة تطورها التالية من خلال التوسع السريع في شبكة التوزيع والوكالات على مستوى العالم وزيادة قدراتها التصنيعية مع التركيز على الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://me.vinfast.com.