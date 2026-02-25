‫أعمال موديلياني تتصدر أهم مزاد عالمي لدار مزادات Templum

يُمثل هذا المزاد المقام في الخامس والعشرين من فبراير في برشلونة معلمًا رئيسيًا من معالم موسم الفن الأوروبي. تعرض دار مزادات Templum للفنون الجميلة (Templum Fine Art Auctions) مجموعة رائعة من الأعمال تمتد لقرون من التاريخ الفني من أواخر العصر القوطي وحتى الفن المعاصر، وتعرض قطعًا فنية لها أهميتها التاريخية الجلية.

برشلونة، إسبانيا – – Comunicae 25فبراير 2026 – تعرض دار مزادات Templum – للفنون الجميلة واحدة من أكثر القطع التي تطمح في بيعها في المزاد هذا الموسم، والذي يعقد في الخامس والعشرين من فبراير في برشلونة والذي يجمع مجموعة من الأعمال المنتقاة بعناية من أواخر العصر القوطي وحتى الفن المعاصر. يتميز كتالوج المعروضات بالروعة والأهمية التاريخية والمكانة الدولية الراسخة للقطع التي يضمها المعرض.

من بين القطع الرئيسية لوحة للفنان أماديو مودلياني، التي يعود تاريخها إلى حوالي عام 1918، التي تنتمي إلى الدورة التي تحتفي بها جامعة سنغافورة الوطنية (nus) خلال الفترة التي نضج فيها الفنان. وقد كانت فيما سبق ضمن المجموعة الأوروبية ومعها توثيق وتسجيل في أرشيف Archives Légales Amedeo Modigliani، يُعرض العمل كواحد من أهم المعروضات التي تسلط عليها الأضواء بسعر مبدئي مليونين ونصف المليون يورو.

يضم المعرض فنًا من القرن العشرين يمثله Three Jackies )1964)، وهي لوحة من ثلاث لوحات متجاورة من إبداع الفنان آندي وارهول, وهي جزء من السلسلة الرمزية التي أهديت إلى جاكلين كينيدي عقب اغتيال الرئيس جون فيتزجيرالد كينيدي. يحتفظ العمل بتوثيق لمنشئه يعود إلى سبعينيات القرن العشرين ويحتفظ بروابط مباشرة مع ورشة وارهول الأصلية في نيويورك، ما يعزز منشئها التاريخي في إطار فن البوب.

تضم القطع الفنية المعروضة للبيع أيضًا لوحة فنية رائعة تُعزى لفنان مجمول يعرف باسم (Master of Guebwiller)، هذا الفنان كان نشطًا في إقليم راينلاند في نهاية القرن الخامس عشر ويعد نموذجًا للطريقة القوطية الدولية المتأخرة، وهي منظر طليعي ينبض بالحياة للفنانة ناتاليا غونشاروفا, يعود تاريخها إلى الفترة بين عامي 1912–1913 تقريبًا، وقد أبدعتها في ذروة مرحلتها التجريبية خلال حقبة فناني الطليعة الروس وأيضًا أعمال مرتبطة بهذه الدراسة الأكاديمية عن النماذج الروبنسية من بدايات تيودور جيريكو وسعرها 175 ألف يورو.

تكتمل المجموعة بأعمال من الفن الفلمنكي من القرن السادس عشر ولوحات فنية من الفن الكتالوني من أواخر القرن التاسع عشر ولوحات تتميز بالغرابة التاريخية من القرن التاسع عشر تمثل رحلة استثنائية خلال أهم لحظات التاريخ الفني.

من خلال هذا المزاد ترسخ دار مزادات Templum للفنون الجميلة (Templum Fine Art Auctions) كواحدة من دور المزادات الأوروبية التي لها تواجد دولي راسخ التي تلتزم بالعمل من خلال مصادر واضحة وتوثيق راسخ ومستوى جودة فنية راقٍ.