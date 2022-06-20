‫ ZTE تُصدِر تقرير الاستدامة لعام 2021

الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركة وضخ الذكاء الرقمي في التنمية المستدامة

شنتشن، الصين, 20 يونيو 2022 /PRNewswire/ — أصدرت اليوم شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين للإنترنت عبر الهاتف المحمول، تقريرها للاستدامة لعام 2021 في جميع أنحاء العالم.

يُظهِر التقرير أن ZTE ، بعد التمركز الاستراتيجي “لمُحرِّك الاقتصاد الرقمي”، قد أوفت بشكل استباقي بمسؤولياتها الاجتماعية للشركات في عام 2021. من خلال التنفيذ النشط للتنمية المستدامة في مجالات مثل الحوكمة التشغيلية وإدارة الامتثال وتنمية المواهب وتمكين الابتكار والانفتاح والشفافية والتنمية الخضراء والمساهمة المجتمعية، تخلق الشركة قيمة مشتركة لأصحاب المصلحة والمجتمع.

أصدرت ZTE سنويًا تقارير الاستدامة الخاصة بها لمدة 14 عامًا متتاليًا منذ عام 2009.

الحفاظ على الابتكار المستقل المستمر وتطوير الذكاء الرقمي الصناعي، والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركات

إن الشكوك الناجمة عن الوضع العالمي المعقد، وجائحة COVID-19 المستمرة، وشيخوخة السكان، والتدهور البيئي في عام 2021 تفرض تحديات أكبر على التنمية المستدامة. في هذه العملية، يلعب التحول الرقمي والذكي القائم على تقنيات المعلومات الجديدة دورًا لا غنى عنه، مما يعزز تطوير العمل عن بعد، والتعاون عبر الإنترنت، والتعلم عن بعد، والتطبيب عن بعد، والمصانع الذكية، والتعدين باستخدام الروبوتات، والموانئ الذكية.

“لقد زود التحول الرقمي والذكي مجتمعنا ب “الحصانة” ضد عدم اليقين، مما يضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، هذا ما قال شو زيانج، رئيس شركة ZTE. “بصفتها لاعبًا رئيسيًا ومساهمًا مكرسًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة 37 عاما، تواصل ZTE تحقيق الابتكارات والانجازات المفاجئة، وهي دائمًا على استعداد لتبني التغييرات. وبهذه الطريقة، تعمل الشركة باستمرار على توسيع قدراتها وأعمالها من حيث التقنيات الرقمية والذكية، وتحقق إمكانيات لا حصر لها للتطبيقات الرقمية والذكية”.

ووفقًا للتقرير، من أجل متابعة الموقع الاستراتيجي لـ “محرك الاقتصاد الرقمي”، تتخذ ZTE دائمًا الابتكار التكنولوجي كقوة دافعة أولى لتطويرها وتلتزم ببناء كفاءة أساسية أقوى. أنشأت الشركة العديد من مراكز البحث والتطوير العالمية الحديثة. ولتعزيز الابتكار، تواصل ZTE الاستثمار في المجالات الأساسية مثل تكنولوجيا 5G اللاسلكية، والشبكات الأساسية، وشبكات النقل، وشبكات الوصول، والشرائح، حيث يمثل الاستثمار في البحث والتطوير أكثر من 10% من إيرادات الشركة لسنوات.

وبنهاية 31 ديسمبر 2021، كانت ZTE قد أودعت أكثر من 84,000 طلب براءة اختراع عالمي، مع منح أكثر من 42,000 طلب، من بينها عدد طلبات براءات اختراع مجموعة الشرائح وبراءات الاختراع الممنوحة لمجموعة شرائح بلغ 4,572 و1,990 على التوالي. وفقًا لتقرير نشر في نوفمبر 2021 من قبل IPLytics ، وهي شركة رائدة في مجال بيانات براءات الاختراع، احتلت ZTE المرتبة الرابعة في العالم في عدد إعلانات براءات الاختراع الأساسية لمعايير 5 G (SEP) التي تم الكشف عنها للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات ( ETSI ).

في عصر الاقتصاد الرقمي المليء بعدم اليقين في مجال الأعمال، تلتزم ZTE دائمًا بتحقيق نمو عالي الجودة جنبًا إلى جنب مع صناعة الاتصالات والقطاعات والمجتمع من خلال التعاون الفعال بطريقة مفتوحة وشفافة. من خلال المشاركة في البناء المشترك لنظام بيئي رقمي وذكي، تسعى ZTE جاهدة لتسريع التحول الرقمي والذكي للمجتمع بأكمله.

من خلال الانخراط بشكل أعمق في القطاعات، توفر ZTE حلولًا قائمة بناءً على السيناريوهات مما يخلق حقًا قيمة للقطاعات من خلال المكونات المعيارية. أقامت الشركة شراكات مع أكثر من 500 شريك عالمي، استكشفنا معهم ما يقرب من 100 سيناريو مبتكر لتطبيق 5G للمصانع في تايلاند، والموانئ في بلجيكا، والمزارع في النمسا، بالإضافة إلى الصناعة والنقل والطاقة وحماية البيئة والعديد من القطاعات الأخرى في الصين.

تعزيز الإدارة الداخلية والسعي لتحقيق نمو عالي الجودة

كان عام 2021 حاسمًا لمرحلة النمو المحددة في استراتيجية ZTE المكونة من ثلاث مراحل. التزمت ZTE بالريادة التكنولوجية وحققت نموًا عالي الجودة، ووضعت أساسًا متينًا لخطوتها الثابتة في مرحلة التوسع ونحو هدفها المتمثل في أن تصبح أكبر 500 شركة في العالم.

وقال شي جونشي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في ZTE : “في ظل هذه الظروف، حافظت ZTE على عمليات مستقرة، حيث أننا ملتزمون بتحقيق نمو مستدام عالي الجودة. ونحن نبذل جهودًا متواصلة لتعزيز ركائزنا الأساسية الثلاثة، وهي الامتثال والرقابة الداخلية والمواهب”.

ودعمًا للامتثال والنزاهة في العمليات، قامت ZTE بدمج متطلبات الامتثال في العمليات التجارية للشركة، وبالتالي بناء نظام إدارة الامتثال الأفضل في فئته والذي يتماشى مع الممارسات التجارية للشركة. وبهذه الطريقة، تسعى الشركة جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة جنبًا إلى جنب مع عملائها ومورديها وشركائها التجاريين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة للرقابة الداخلية وحوكمة الشركات، فباستخدام الأدوات الرقمية، أنشأت ZTE نظامًا كاملًا نسبيًا لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وحسنت باستمرار نظام إدارة استمرارية الأعمال ( BCM ). ومن خلال هذه الجهود، عززت الشركة بشكل فعال الاستمرارية التشغيلية، وحسنت كفاءة دوران الموظفين، وقللت من المخاطر التشغيلية.

وفيما يتعلق بتطوير المواهب، تواصل ZTE جذب المواهب الأساسية وتحفيزها. على سبيل المثال، يعمل برنامج Blue Sword على تنمية قادة المستقبل في الشركة، منذ إطلاقه في عام 2014، وذلك يتضح من المتدربين الأوائل الذين يلعبون أدوارًا قيادية في الشركة. في عام 2021، كثفت ZTE جهودها في التوظيف في الحرم الجامعي، حيث قدمت أكثر من 6000 وظيفة في مجالات مثل البحث والتطوير والتسويق ودعم العمليات وسلسلة التوريد للخريجين الممتازين في جميع أنحاء العالم.

تأمين ثقة العملاء من خلال الانفتاح والشفافية وخلق بيئة تعاون مربحة للجانبين

تلتزم ZTE بتزويد العملاء بمنتجات وخدمات آمنة وجديرة بالثقة، وتضمن أمن معدات شبكة الاتصالات، لتعزيز التحول الرقمي.

وفي عام 2021، حصلت ZTE على شهادة أنظمة إدارة ISO 9001 و TL 9000 و QC 080000 و ESD و ISO 45001 و ISO 14001 و ISO 22301 ، والتي تغطي مراكز البحث والتطوير الرئيسية للشركة وقواعد التصنيع و62 فئة رئيسية من المنتجات. وفي العام نفسه، قامت ZTE بتقصير متوسط الوقت اللازم للإصلاح ( MTTR ) بنسبة 29.5% مقارنة بعام 2020. وعلاوة على ذلك، قدمت الشركة خدمات دعم العملاء وقطع الغيار عن بعد في 65 دولة، حيث تجاوزت نسبة رضا العملاء 99%.

ومن أجل الشراكة المربحة للجانبين، قامت ZTE بتحديث اتفاقية المسؤولية الاجتماعية للشركات للموردين ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات للموردين لضمان التنمية المسؤولة والمستدامة لشركائها عبر سلسلة القيمة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت ZTE تقرير المعادن المتنازع عليها استنادًا إلى العناية الواجبة وتقييم 255 موردًا. وفي المستقبل، ستغطي العناية الواجبة والتقييم بشأن معادن النزاع جميع مورديها.

أخذ التنمية الخضراء موضع التنفيذ وقيادة الطريق الرقمي إلى الحياد الكربوني

وفي مواجهة التحديات الناجمة عن التحول منخفض الكربون، تمهد ZTE طريقًا أخضر نحو الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، وتمكين التنمية الخضراء للصناعات، وبالتالي تسهيل التنمية المستدامة للمشغلين والقطاعات. ومن خلال العمل مع شركائها، تواصل ZTE استكشاف تطبيقات 5G المبتكرة والخضراء من خلال أكثر من 60 مشروعًا مثاليًا تم تسليمه في جميع أنحاء العالم، بهدف تحقيق أقصى قدر من الحياد الكربوني قبل عام 2030 وقبل عام 2060 على التوالي.

وفي عام 2021، بدأت ZTE المشروع الاستراتيجي ثنائي الكربون على مستوى الشركة وأكملت إنشاء وتحسين قدرات الفريق الاستراتيجي ثنائي الكربون، وشارك أكثر من 170 من أعضاء الفريق في التدريب على مبادرة ISO 14064 والأهداف القائمة على العلوم.

حافظت ZTE على تصنيف CDP B للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ومشاركة الموردين. وفقًا للبيانات التي تم الكشف عنها على موقع CDP ، قام أكثر من 40 موردًا رائدًا في سلسلة التوريد الخاصة ب ZTE بوضع استراتيجيات لإزالة الكربون.

أما بالنسبة لعمليات المكاتب، فقد أطلقت ZTE تسعة مشاريع لتوفير الطاقة في الصين، مما يوفر 21.56 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا. خفضت ZTE استخدام مواد التعبئة والتغليف بمقدار 689.1 طن من خلال تصميم تخفيض وزن التعبئة والتغليف.

بحلول عام 2021، أنشأت ZTE 140 موقعًا لإعادة التدوير في جميع أنحاء العالم. في الصين، قامت الشركة بتحسين 4 منصات مركزية لإعادة تدوير النفايات ومعالجتها وأجرت تعاونًا متعمقًا مع أكثر من 10 مؤسسات رائدة في مجال حماية البيئة في الصناعة، حيث وصلت إلى معدل إعادة التدوير الإجمالي البالغ 97%. من خلال التعاون المتعمق طويل الأجل مع أكثر من 150 مؤسسة لحماية البيئة في الخارج، ضمنت ZTE أن أعمال إعادة التدوير تلبي متطلبات حماية البيئة المحلية لمختلف البلدان، وأنها حققت معدل إعادة التدوير الكلي بنسبة 98%.

فاز حل الطاقة الهجينة PowerMaster من ZTE بجائزة حل الابتكار التكنولوجي لعام 2021 لذروة الكربون والحياد والتطوير عالي الجودة من قبل China Energy News .

التمسك بالتكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي، والمساهمة بنشاط في المجتمعات العالمية

أثناء متابعة تطوير الأعمال، تقوم ZTE أيضًا بدور نشط في أنشطة الرفاه العام. تركز ZTE على المستفيدين واحتياجاتهم الحقيقية، وتركز على التطوير التعليمي، والمساعدة الطبية، ومساعدة السكان الضعفاء، والتنشيط الريفي، وحماية البيئة، وتضمن استجابة جميع مشاريع الرفاه العام بفعالية لاحتياجات المستفيدين وتحقيق الفوائد الاجتماعية المتوقعة. تفي ZTE باستمرار بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال التبرعات والتمكين التكنولوجي.

في عام 2021، تبرعت مؤسسة ZTE بمبلغ 13.17 مليون يوان صيني ونظمت 220 نشاطًا للرعاية العامة، استفاد منها إجمالي 12000 شخص، كما أطلقت نظامًا جديدًا للخدمة التطوعية يسمى “ ZTE Volunteer ” وأنشأت 15 فرعًا للمتطوعين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 5600 متطوع حتى الآن، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 76% من حيث عدد المتطوعين.

وفي المستقبل، ستقوم ZTE باستمرار بإجراء العمليات الرقمية، وبناء مؤسسة مرنة، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الكربون المزدوج للنمو المستدام. وباعتبارها محركًا مخلصًا للاقتصاد الرقمي، تلتزم الشركة بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والعمل مع الموظفين والشركاء لتحقيق النجاح المربح للجانبين في انسجام مع البيئة، لبناء مستقبل واعد واستكشاف المزيد من الفرص وسط المد المتصاعد للرقمنة.

للحصول على النسخة الكاملة من تقرير الاستدامة ZTE 2021 ، يرجى التنزيل عبر الرابط أدناه.

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/2021_ZTE_EN.pdf