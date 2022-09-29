‫ZTE تؤيد اتفاقية تحفيز الكهربة

تسريع التنمية المستدامة الخضراء العالمية

شنتشن، الصين، 29 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أيدت شركة ZTE ، المزودة العالمية الرائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتفاقية تحفيز الكهرباء من قبل الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة ( GSEP) ، بهدف المشاركة في إنشاء نهج مبتكرة لتسريع عملية الكهربة لصالح التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتدعم ZTE الاتفاقية بنشاط وتلتزم بتعزيز انتقال الطاقة عبر التقنيات الرقمية والذكية، مما يساهم في إزالة الكربون وأهداف المناخ في جميع أنحاء العالم.

GSEP هو تحالف عالمي يركز على حل مشاكل الطاقة العالمية في إطار دولي، وتعزيز الكهرباء لتحقيق تنمية الطاقة المستدامة. ويعد اتفاق تحفيز الكهربة تتويجا لعمل الحوار الاستراتيجي المفتوح بشأن الكهربة ( SODE) ، وهو تحالف عالمي أنشأته الشراكة العالمية العالمية من أجل الكهربة ويجمع بين 14 شركة ذات تفكير مستقبلي من قطاع الطاقة وقطاعات المستخدمين النهائيين (الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصناعة والبناء)، فضلا عن الشركاء الاستراتيجيين والتكنولوجيين.

ويقدم الاتفاق خمس توصيات ملموسة وخطوات عمل لتسريع عملية الكهرباء، بما في ذلك نشر أطر السياسات التي تدعم الكهرباء، وتعزيز نماذج الأعمال المبتكرة الجديدة، وتسريع تدفق المعلومات على طول سلاسل القيمة وعبرها، وضمان انتقال سريع وفعال للطاقة، والحفاظ على البنية التحتية في مكانها لتكون مناسبة للتحول.

وبصفتها عضوًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة الاستدامة التمكينية العالمية ( GeSI) ، تكرس ZTE جهودها لتعزيز التنمية المستدامة العالمية، وتحدد الأولويات الاستراتيجية للتنمية المستدامة استنادا إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ال 17 والاتجاهات الصناعية، للوفاء بنشاط بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

في مواجهة التحديات التي يجلبها التحول منخفض الكربون، تمهد ZTE ، بصفتها لاعبًا رئيسيًا ومساهمًا مكرسًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة 37 عامًا، طريقًا أخضر إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، وتمكين التنمية الخضراء للصناعات. ومن خلال ممارسة العمليات الخضراء، يتمثل هدف ZTE في تحقيق ذروة الكربون بحلول عام 2030 وحياد الكربون قبل عام 2060 على التوالي.

ومن خلال العمل مع شركائها، تواصل ZTE استكشاف تطبيقات 5G المبتكرة والخضراء من خلال أكثر من 60 مشروعًا مثاليًا تم تسليمه في جميع أنحاء العالم. واستنادا إلى خبرتها الغنية في مجال طاقة الاتصالات، قدمت ZTE منتجات وخدمات الطاقة ل 386 مشغلًا في أكثر من 160 دولة ومنطقة. وفقًا لتقييم شركة الأبحاث والاستشارات الرائدة عالميًا فروست آند سوليفان لصناعة طاقة الاتصالات العالمية DC ، تمت مكافأة ZTE بجائزة Global Telecom DC Power Products Leadership لعام 2022، تقديرا لحل الطاقة عالي الكفاءة والمعياري والذكي والأخضر للشركة. وفي الوقت نفسه، تم توسيع أعمال الطاقة في ZTE لتشمل صناعة الطاقة والنقل هذه السنوات. بفضل تقنيتها الرقمية الذكية للسحابة الذكاء الاصطناعي، توفر ZTE منتجات وحلولًا مثل توليد الطاقة الخضراء، وتخزين الطاقة الذكي، والاستهلاك الذكي للطاقة، وإدارة الطاقة، والسيارات الكهربائية، وما إلى ذلك.

وقد تم الاعتراف بمساهمات ZTE البارزة وأدائها في مجال التنمية المستدامة في هذه الصناعة. في عام 2022، تم اختيار كل من أسهم A و H من ZTE كعضو مؤسس في سلسلة مؤشرات Hang Seng لاستدامة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية ZTE رسميًا في قائمة فورتشن الصين ESG المؤثرة لعام 2022. منذ عام 2009، أصدرت ZTE تقرير الاستدامة للجمهور لمدة 14 عامًا متتاليًا.

وللمضي قدمًا، ستواصل ZTE الوفاء بالتزامها بالمستقبل الأخضر والذكي، ومواصلة زيادة الأبحاث في مجال الطاقة الجديدة والمواد الجديدة والأجهزة الجديدة، متوقعة بناء أساس تقني متين لقاعدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء من خلال الاختراقات التكنولوجية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، ستعمل الشركة على تعزيز دمج التكنولوجيا الذكية الرقمية والصناعات التقليدية عالية الاستهلاك للطاقة، لتسريع عملية الكهربة بنشاط مع الشركاء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.