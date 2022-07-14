‫YPO ينتخب رافي دميرجيان 2022-2023 رئيس YPO

نيويورك، 13 يوليو 2022 / PRNewswire / — YPO ، مجتمع القيادة العالمية الذي يضم أكثر من 30,000 رئيس تنفيذي في 142 دولة، أعلن عن انتخاب رافي دميرجيان لأعلى منصب منتخب في YPO ، رئيس مجلس إدارة YPO .

ديميرجيان، الذي بدأت ولايته في 1 يوليو 2022، هو العضو السبعين الذي يشغل هذا المنصب ويخلف رئيس YPO أناستاسيوس (تاسوس) إيكونومو.

ديميرجيان عضو في YPO لبنان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Demirjian Global ، وهي اتحاد مملوك للعائلة يركز على التداول في مختلف أسواق رأس المال والاستثمارات طويلة الأجل والعقارات والأصول البديلة.

يقول ديميرجيان: “يشرفني أنه تم اختياري لخدمة نظرائي في YPO كرئيس”. “أثرت هذه المنظمة على كل جانب من جوانب حياتي، وأتطلع إلى العمل مع مجلس إدارة YPO ، ومجتمعنا المتميز من المتطوعين الأعضاء ومع فريقنا الإداري المتفاني لمواصلة تقديم تجربة استثنائية لمجتمعنا القيادي العالمي.”

يواصل ديميرجيان إرث مؤسس YPO والرئيس الأول، راي هيكوك، الذي وضع معيارًا لقيادة الأقران.

تقول إيكونومو: “ YPO هو مجتمع عالمي من صانعي التغيير، ورافي يجسد تلك الروح”. “من خلال قيادته وشغفه، أعلم أنه سيخلق تأثيرًا هائلًا عبر المنظمة. وأتطلع إلى العمل معه لتقديم أقصى قيمة لأقراننا في جميع أنحاء العالم”.

انضم ديميرجيان إلى YPO في عام 2003 في سن 27 عامًا وكان عضوًا نشطًا على مستوى الفصل والمستويين الإقليمي والعالمي.

خلال فترة ولايته، يقود ديميرجيان إعادة تصور YPO EDGE ، الحدث الرئيسي للمنظمة بعد توقف الوباء ويعيد وضعه كأول حدث عالمي لتعلم الأقران للرؤساء التنفيذيين. سيجمع هذا الحدث الفريد من نوعه 3000 رئيس تنفيذي من جميع أنحاء العالم للغوص العميق لمدة ثلاثة أيام في القضايا الملحة والهامة التي تواجه قادة الأعمال اليوم وغدًا.

وسيواصل ديميرجيان أيضًا تعزيز وخلق فرص فريدة وحصرية للتعلم من الأقران وقيادة الفكر لمجتمع الشباب من أجل السلام، مصممة للمساعدة في دعم القادة في كل مرحلة من مراحل رحلاتهم المهنية والشخصية.

بالإضافة إلى خدمته في YPO ودعم مهمة المنظمة لإحداث تأثير في الأعمال التجارية والمجتمعات وخارجها، يكرس دميرجيان وقته نحو تمكين الشباب والتخفيف من حدة الفقر في العديد من مجالس المنظمات غير الحكومية في لبنان.

نبذة عن YPO

YPO هي جماعة قيادية عالمية تضم أكثر من 30000 رئيس تنفيذي في 142 بلدًا، يرتبطون بالإيمان المشترك بأن العالم يحتاج إلى قادة أفضل وأن الأعمال التجارية يمكن أن تكون قوة دافعة للخير. لقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. وهي تقود الشركات والمنظمات التي توظف بشكل جماعي أكثر من 22 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتدر أكثر من 9 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات المجمعة. يجتمع أعضاء YPO للتعلم وتبادل الأفكار لإحداث فرق في الحياة والشركات والمجتمعات التي يؤثرون عليها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ypo.org