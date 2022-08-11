‫Yellow.ai تعلن عن إطلاق DynamicNLP™، وهي الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات

مدعومًا بـ zero-shot learning ، يتيح DynamicNLP من Yellow.ai التدريب الصفري على نماذج NLP ، ابدء البث المباشر في غضون دقائق. مع تقديم أكثر من 97% من دقة النية

سان ماتيو، كاليفورنيا 11 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — Yellow.ai، وهي منصة رائدة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات موثوق بها من قبل أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، أعلنت اليوم عن إطلاق ديناميكيةNLP ، وهي الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات لتمكين الشركات من بدء البث المباشر في غضون دقائق بتكاليف تشغيلية أقل ودقة نوايا تزيد عن 97%.

وفقًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Deloitte ، يمكن أن يستغرق تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي بأساليب يدوية ما يصل من ستة إلى تسعة أشهر، مما يجعله أحد أكثر تحديات الإعداد شيوعًا التي تواجهها الشركات. Yellow.ai DynamicNLP يلغي العملية الشاقة للتدريب ووضع العلامات على نماذج معالجة اللغات الطبيعية ( NLP ) يدويًا. وهذا يمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكية من التعلم بسرعة، مما يساعد المؤسسات على إعداد تدفقات الذكاء الاصطناعي المحادثة في غضون دقائق، وتقليل التكاليف والجهود المتعلقة ببيانات التدريب. يأتي Yellow.ai DynamicNLP مع نموذج مدرب مسبقا تم بناؤه باستخدام مليارات المحادثات مجهولة المصدر، مما يساعد في تقليل الألفاظ المجهولة الهوية بنسبة تصل إلى 60%، مما يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر شبهًا بالإنسان وقابلًا للتطوير عبر الصناعات ذات حالات الاستخدام الأوسع.

وتعليقًا على الإطلاق، قال راغو رافينوتالا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yellow.ai: “Yellow.ai DynamicNLP هي تقنية مملوكة الأولى من نوعها في صناعة الذكاء الاصطناعي التحادثية العالمية. ابتكار مذهل يمكن أن يساعد الشركات على توفير الوقت والجهد والتكلفة التشغيلية مع تسريع استراتيجيتها المباشرة. فهي تمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين المدربين مسبقًا لدينا من تقديم لحظات فائقة من الحقيقة عبر كامل دورات حياة العملاء والموظفين. وبصفتنا مبتكرين عالميين في مجال التكنولوجيا، فإننا نرى في تقنية DynamicNLP خطوة مهمة إلى الأمام في تحقيق الإمكانات الحقيقية للبرمجة اللغوية العصبية كتقنية تغير قواعد اللعبة”.

وقال إريك هانسن، رئيس قسم المعلومات في شركة Waste Connections : “ لقد ساعدنا Yellow.ai على تسريع رحلة أتمتة الذكاء الاصطناعي لبعض أهم حالات الاستخدام، ومع إطلاق DynamicNLP الذي يتيح عدم التدريب على نماذج NLP ، من شأنه أن يرتقي بتجارب العملاء والموظفين من اليوم الأول. ونحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن Yellow.ai DynamicNLP سيفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق حالات الاستخدام الإضافية لدعم العملاء وإنتاجية الوكيل”.

مع DynamicNLP ، منصة Yellow.ai قادرة على تحسين دقة النوايا المرئية وغير المرئية في الأقوال منذ اليوم الأول. يساعد القضاء على وضع العلامات اليدوية أيضا على إزالة الأخطاء المنتشرة، مما يؤدي إلى NLP أقوى وأكثر قوة مع تغطية نوايا أفضل لجميع أنواع المحادثات. مع خفة الحركة التي توفرها Yellow.ai DynamicNLP ، يمكن للمؤسسات تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية بنجاح عبر سلسلة أوسع من حالات الاستخدام، بما في ذلك دعم العملاء ومشاركة العملاء والتجارة التحادثية والموارد البشرية وأتمتة ITSM .

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نبذة عن منصة Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة رائدة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات، مما يتيح للمؤسسات إطلاق العنان لإمكانات الأعمال على نطاق واسع. وتحظى المنصة بثقة أكثر من 85 دولة من قبل أكثر من 1000 شركة، بما في ذلك دومينوز، وسيفورا، وهيونداي، وإم جي موتورز، وبيوجين إنترناشيونال، وإديلفايس بروكينج، وسيمنز المحدودة، وفود باندا، وكارفور، والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، وشويترامز، وأمواج عمان، وشبكة الإذاعة العربية، وبهارات بتروليوم، ونفايات كونيكشنز الولايات المتحدة، وتاتا. بدعم من وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين للمؤسسات، تهدف الشركة إلى تقديم تفاعلات شبيهة بالإنسان تعزز رضا العملاء وتزيد من مشاركة الموظفين على نطاق واسع، من خلال منصتها الخالية من الكود. وقد جمعت الشركة، المعترف بها من قبل فروست آند سوليفان، وجارتنر، وفورستر، وآي دي سي، و G2 كشركة رائدة، أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار ولديها مكاتب في ستة بلدان.

قم بزيارة www.yellow.ai لمزيد من المعلومات. وتَواصَل معنا على contact@yellow.ai

للاستفسارات:

Anujaa Singh

anujaa.singh@yellow.ai

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