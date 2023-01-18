‫Xage تعلن عن توسعها في الشرق الأوسط، وتجلب نهج zero trust في الأمن السيبراني إلى مركز الطاقة العالمي

مكاتب جديدة في الشرق الأوسط، وتعيين استراتيجي لزعيم إقليمي وشراكات مع CyberKnight تلبي الحاجة الملحة لحماية البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم

بالو ألتو ، كاليفورنيا، 18 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — كشفت Xage Security ، شركة نهج zero trust في الأمن السيبراني في العالم الحقيقي، اليوم النقاب عن توسعها لتأمين وتحويل عمليات البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط – أكبر منطقة منتجة للطاقة في العالم. افتتحت Xage مكاتب في دبي بالإمارات العربية المتحدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، بينما عينت راي كافيتي نائباً للرئيس لقيادة الفريق الإقليمي وقيادة التوسع الاستراتيجي. لتسريع التبني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، دخلت Xage أيضًا في شراكة مع CyberKnight ، الموزع الرائد في مجال الأمن السيبراني والذي مقره في دبي.

قال دنكان جريتوود، الرئيس التنفيذي لشركة Xage Security : “إن التهديدات السيبرانية التي تستهدف المشغلين في الشرق الأوسط لها أهمية دولية. الهجمات على هذه الشركات ليس لها آثار إقليمية فحسب، بل لها آثار مضاعفة تؤثر على الاقتصادات على مستوى العالم.” “إن شركات النفط والغاز والطاقة المتجددة والمرافق والإنتاج الكيميائي والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع في المنطقة لديها حاجة متزايدة إلى تدابير استباقية للأمن السيبراني. نحن على ثقة من أن توسعنا سيسرع التحول الرقمي للمشغلين في جميع أنحاء المنطقة مع التخفيف من التهديدات السيبرانية المتزايدة”.

ينضم راي كافيتي إلى Xage مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تكنولوجيا المؤسسات والأمن السيبراني من شركات مثل Attivo Networks (التي حصلت عليها SentinelOne ) و FireEye و Cisco Systems و Blue Coat Systems . بصفته نائب الرئيس، سيقود كافيتي توسع الشركة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والهند وسيقوم بإدارة شراكات Xage مع CyberKnight وشركاء رئيسيين آخرين. سيكون لدى Xage فريق محلي من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر للعمل مع العملاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة.

تتمتع CyberKnight بسجل حافل في تنفيذ أطر أمن نهج zero trust لتكنولوجيا المعلومات والعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ستعمل هذه الشراكة على تسريع اعتماد Xage Fabric، مما يؤدي إلى تحييد العديد من التهديدات السيبرانية التي قد يتعرض لها مشغلو البنية التحتية الحيوية حاليًا.

“تواجه العمليات في جميع أنحاء العالم ضرورة تأمين أنظمتها حيث يستمر سطح الهجوم في التوسع. يعتقد كل من CyberKnight و Xage أن اعتماد نهج zero trust هو الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية لتقوية قطاع البنية التحتية الحيوية عبر الإنترنت،” قال أفيناش أدفاني، المؤسس والرئيس التنفيذي في CyberKnight. “تتيح حلول Xage هذا الانتقال في البيئات المعقدة بينما تمنع الهجمات تمامًا. نحن متحمسون للشراكة مع Xage وفريقهم من الخبراء لتقديم منتجاتهم للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.”

Xage حققت تقدمًا هائلاً في حماية البنية التحتية الحيوية في أمريكا الشمالية وحول العالم، مع العملاء في الصناعات التي تشمل الطاقة والمرافق والتصنيع والمواد الكيميائية والمزيد. كانت Aramco Ventures من أوائل المستثمرين في Xage، حيث شاركت في جولتيها من السلسلة أ و ب، واستثمرت شركة Chevron في سلسلتها ب. قال فرانك أندراسكو، مدير الاستثمار الأول في Aramco Ventures: ” Xage نجحت في مساعدة الصناعات الهامة على إدخال أسلوب zero trust في الأمن السيبراني لعملياتها. وهم يواصلون ابتكار وتقديم حلول أمنية قوية لعملائهم في جميع أنحاء العالم. ونحن مسرورون لرؤية نموهم المستمر.”

Xage قال فرانك أندراسكو، مدير الاستثمار الأول في Aramco Ventures : “لقد نجحت في مساعدة الصناعات الهامة على إدخال نهج zero trust في الأمن الإلكتروني في عملياتها. إنهم يواصلون الابتكار وتقديم حلول أمنية قوية لعملائهم في جميع أنحاء العالم.” “نحن مسرورون لرؤية نموهم المستمر.”

لمعرفة المزيد حول مجموعة حلول أسلوب zero trust من Xage للبنية التحتية الحيوية، تفضل بزيارة xage.com. لمعرفة المزيد حول CyberKnight، قم بزيارة موقعهم الإلكتروني cyberknight.tech.

حول Xage Security

Xage هي شركة أمن نهج zero trust الأولى والوحيدة في العالم. تعمل حلول وخدمات Xage على تسريع وتبسيط طريقة تأمين المؤسسات للعمليات الرقمية وإدارتها وتحويلها عبر التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات والسحابة. تشمل منتجات Xage إدارة الهوية والوصول (IAM)، والوصول عن بُعد، وأمان البيانات الديناميكي، وكلها مدعومة من Xage Fabric. تقدم Xage أيضًا خدمات الأمن السيبراني، التي تقدم خدمات التصميم والتنفيذ والدعم المتخصصة لتسريع اعتماد الدفاع السيبراني الاستباقي ودعم التحول الرقمي الآمن. تقدم Xage حاليًا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا للوصول الآمن عن بُعد لمشغلي البنية التحتية الحيوية المؤهلين.

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