‫VIWELL تُعلن عن أول منصة شاملة لتعزيز صحة ورفاهية الموظّفين في الشرق الأوسط ضمن فعاليات قمة ومعرض الموارد البشرية – السعودية

/PRNewswire/ — تمّ اليوم ضمن فعّاليات “قمة ومعرض الموارد البشرية – السعودية”، الحدث الرائد من نوعه على صعيد المنطقة، الإعلان عن منصّة VIWELL الشاملة وهي أول منصة في الشرق الأوسط لتعزيز رفاهية وصحة الموظّفين والتواصل معهم، إذ أعلن مؤسس المنصّة ورئيسها التنفيذي، محمد الحصري، عن إطلاق المنصة في السوق السعودية، علماً أنه سيشارك كمتحدث رئيسي في الحدث وسيستضيف “ردهة الصحة والرفاهية”.

وباعتبارها منصة معنيّة بصحة ورفاهية الموظفين وإشراكهم، ستركّز VIWELL

دبى، الامارات العربية المتحدة, 20 يونيو / حزيران 2022 على تحسين أداء الموظّفين من جهة وتعزيز المشاركة والنمو لدى المؤسسات من جهة أخرى، فهي توفّر حلول رفاهية وصحة شاملة من خلال تقديم تجارب شخصية وأخرى تعتمد على التكنولوجيا وبرامج تقدير ومكافآت مخصصة حسب احتياجات المؤسسات، اعتماداً على نهج متوازن يركّز على جميع احتياجات الموظف من خلال التركيز على ستة محاور: العاطفي والجسدي والاجتماعي والمالي والغذائي والمهني.

وفي هذا السياق، قال محمد الحصري، مؤسس VIWELL ورئيسها التنفيذي: “يسرّنا جداً الإعلان عن منصتنا ضمن فعّاليات حدث بأهميّة ‘قمة ومعرض الموارد البشرية – السعودية’، انطلاقاً من رؤيتي بأن استعراض منصّتنا أمام أبرز الروّاد في مجالي الأعمال والموارد البشريّة يساهم في إحداث ثورة في الثقافة المعتمدة لدى المؤسسات ويجعل رفاهية الموظفين أولوية استراتيجية في جميع مؤسسات الشرق الأوسط، إذ تعمل VIWELLعلى تمكين قادة قطاع الموارد البشريّة من دعم الموظّفين وتحسين جودة حياتهم ممّا يؤثر بشكل إيجابي على مستوى إنتاجيتهم وبالتالي على نجاح المؤسسة ككل”.

ستستقبل ردهة VIWELL للصحة والرفاهية، ضمن ” قمة ومعرض الموارد البشرية – السعودية”، مندوبي قطاع الموارد البشرية والأعمال على مدار يومين، ممّا سيتيح لهم فرصاً متميّزة للتواصل مع خبراء الصحة والرفاهية من VIWELL ويمكّن المندوبين من الاطلاع على معلومات مهمة حول برامج تطوير الصحة والرفاهية في مكان العمل عبر سلسلة من الحوارات والمحتوى التفاعلي القائم على عناصر الرفاهية الستة.

سيتم إطلاق المنصة مبدئياً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام، وستكون متاحةً باللغتين العربية والإنكليزية.

نبذة عن VIWELL :

تعتبر VIWELL منصة معنيّة بصحة ورفاهية الموظفين وإشراكهم، ستركّز على تحسين أداء الموظّفين من جهة وتعزيز الأداء والنمو لدى المؤسسات من جهة أخرى، فهي توفّر حلول رفاهية وصحة شاملة من خلال تقديم تجارب شخصية وأخرى تعتمد على التكنولوجيا وبرامج تقدير ومكافآت مخصصة حسب احتياجات المؤسسات، اعتماداً على نهج متوازن يركّز على جميع احتياجات الموظف من خلال التركيز على ستة محاور : العاطفي والجسدي والاجتماعي والمالية والغذائي والمهني. تزوّد المنصة الشركات برؤى وبيانات آنية عبر أدوات المتابعة الذكية والتقارير المخصصة، مما يتيح تعقّب وتخصيص برامج الرفاهية والصحة بما يتناسب مع احتياجات الموظف. تتخذ VIWELL التي أسسها محمد الحصري عام 2022 من دبي مقراً لها، وسيتم إطلاقها مبدئياً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تنشد المنصة أن تكون المزوّد الرائد لخدمات صحة ورفاهية الموظفين على صعيد منطقة الشرق الأوسط من خلال إبرام الشراكات مع أبرز المؤسسات سعياً لإيلاء أولوية استراتيجية على صحة ورفاهية الموظفين.

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