‫Vantage تفوز بثلاث جوائز في جوائز Forex العالمية 2022

سنغافورة، 25 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — حصلت Vantage ، الوسيط الدولي متعدد الأصول، على ثلاث جوائز في جوائز الفوركس العالمية لعام 2022 – البيع بالتجزئة ، التي نظمتها Holiston Media .

تم التعرف على Vantage في ثلاث فئات بما في ذلك “أفضل منصة/تطبيق تداول محمول للفوركس – عالمي” و “أفضل تنفيذ لتداول الفوركس – عالمي” و “وسيط الفوركس الأكثر موثوقية – آسيا”.

جوائز الفوركس العالمية 2022 – تجار التجزئة في إصدارها الخامس، وتكرم الشركات التي تستخدم أحدث التقنيات، وتقدم تداولًا منخفض التكلفة، وأدوات بحث سوق شاملة، وبرامج تعليمية متقدمة، وخدمة عملاء عالمية المستوى لمتداولي التجزئة.

يقول مارك ديسباليريز، رئيس قسم الإستراتيجية والتجارة في Vantage ، “يشرفنا أن نتلقى هذه الجوائز في جوائز الفوركس العالمية 2022 – البيع بالتجزئة. مرت Vantage بتحول هائل منذ تمرين إعادة التوسيم لدينا العام الماضي، وهذه الجوائز هي تأكيد للاتجاه الذي اتخذناه كعمل تجاري”.

“هذا احتفال بالعمل الشاق المطلق وتصميم فريقنا في Vantage ، الذين جعلوا Vantage ما هو عليه اليوم. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملائنا الذين دعمونا على مر السنين، والذين لا يزالون أكبر دافع لدينا للحفاظ على أداء أفضل”.

يقول ليان جي، مساعد مدير تسويق تطبيقات Vantage ، “هذه هي الجائزة الرابعة التي حصل عليها فريق تطبيق Vantage ، وهي شهادة على ساعات التطوير التي قاموا بها لجعل تطبيقنا أكثر قوة وبديهية من أي وقت مضى”.

منذ إعادة العلامة التجارية، حصلت Vantage على عدد من الجوائز المعترف بها في الصناعة، بما في ذلك “الأفضل في تداول عقود الفروقات 2022” في جوائز أوروبا – العالمية والمالية 2022، و “أفضل وسيط أستراليا”، و “أفضل دعم للعملاء أستراليا”، و “أفضل تطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول” في جوائز Fintech 2022 النهائية.

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

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