‫Vantage تعلن عن شراكة مع اليونسكو لدعم مبادرات التعليم في الهند

سنغافورة، 21 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — Vantage ، المنصة التجارية الدولية متعددة الأصول تعلن اليوم عن شراكتها مع اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، كجزء من التزامها الاجتماعي بتعزيز فرص التعليم للأسواق الناشئة مثل الهند.

في إطار هذه الشراكة، تدعم Vantage “تقرير حالة التعليم في الهند، 2022 – الذكاء الاصطناعي ( AI ) في التعليم”، والذي تم إطلاقه اليوم في نيودلهي، الهند. يغطي التقرير عددًا من القضايا ذات الصلة في تقاطع الذكاء الاصطناعي والتعليم، بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي لتمكين المعلمين وتعزيز فهمنا لعملية التعلم.

وتعليقًا على الشراكة، قال مارك ديسباليريس، رئيس قسم الإستراتيجيات والتجارة في Vantage ، “إن بصمتنا العالمية ووجودنا في الأسواق الناشئة زودتنا بمنظور فريد للقضايا التي تواجهها مجتمعاتنا. ونهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع اليونسكو ترتكز على أسس قيمنا المشتركة – الإدماج والإنصاف. كمزود للخدمات المالية، كان تقديم دعمنا للتطورات التكنولوجية الناشئة في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي في التعليم ومبادرات محو الأمية الرقمية للطلاب والمتعلمين في الهند، خطوة أولى طبيعية للقيام بهذه الرحلة التعليمية”.

وفي حديثه عن دور الذكاء الاصطناعي في الشمول المالي، قال إيريك فالت، مدير وممثل اليونسكو في بوتان والهند وملديف وسري لانكا، “في حين أن العالم قد يكون على خلاف بشأن الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الأمر مؤكد أن الذكاء الاصطناعي موجود هنا للبقاء. مع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنصات المصرفية الرقمية، جعلت الذكاء الاصطناعي الإدماج المالي حقيقة واقعة في الهند. فالتعليم والمهارات المالية أمران أساسيان لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس، ولا سيما النساء. وفي ضوء ذلك، يسعدنا للغاية أن نتشارك مع Vantage الذين يشاركوننا التزاماتنا”.

تجمع شراكة Vantage مع اليونسكو في نيودلهي بين منظمتين لهما طموح مشترك لضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب. في السنوات القادمة، تهدف Vantage إلى الاستفادة من خبرتها المالية والتكنولوجية لتقديم الدعم لمبادرات اليونسكو التعليمية في الهند، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم وجلب فوائد التعليم لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه.

تمثل شراكة Vantage الاستراتيجية مع اليونسكو علامة بارزة أخرى في رحلتها البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) للشركات، والتي تم إطلاقها رسميًا في يوليو 2022. تعاونت Vantage مع منتج وسائل الإعلام الرقمية الشهير سوبركار بلوندي لزيادة الوعي بتغير المناخ وتمكين المرأة خلال أسبوع سباق إكستريم إي في سردينيا، إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، اضطلعت الشركة بالعديد من الأنشطة الأخرى في مجال الإدارة البيئية والاجتماعية هذا العام، بما في ذلك عملية جمع الأموال مقابل الدولار الواحد بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وحملة عالمية للتبرع بالدم عبر مكاتبها.

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

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نبذة عن UNESCO

أُنشئت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1945. وهي تسعى إلى بناء السلام والحوار بين الثقافات من خلال التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والإعلام. تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015. وتساعد اليونسكو، بوصفها مختبرا للأفكار، البلدان على اعتماد معايير دولية وتدير برامج تعزز التدفق الحر للأفكار وتبادل المعارف.

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