‫Vantage تطلق خدمة السيولة في المملكة المتحدة للمتداولين المؤسسيين

وتأتي هذه الأخبار، التي سيتم الإعلان عنها رسميًا في قمة Finance Magnates لندن 2022، كجزء من حملة استراتيجية أوسع نطاقًا من قبل Vantage لتوسيع الجانب المؤسسي من أعمالها استجابة للطلب المتزايد بين صناديق التحوط والمكاتب العائلية والبنوك والوسطاء ومديري الأموال ومديري الأصول على حلول التداول المخصصة.

أدت التقلبات واسعة النطاق إلى زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في أحجام التداول على مستوى العالم في سبتمبر المقبل. وهذا يمثل مخاطر وفرصًا للمؤسسات، التي يجب أن تبحر في ظروف السوق المتغيرة بسرعة، مثل قيام بورصة لندن بتوسيع حد السبريد على العملات المذهبة في المملكة المتحدة، فضلًا عن فروق أسعار أكبر، مثل عقود الفروقات وعقود المشتقات التي تستخدم عادة في استراتيجيات التحوط.

تسمح Vantage Connect لهؤلاء العملاء المؤسسيين بإدارة التقلبات بفعالية والاستفادة القصوى من فرص السوق من خلال الاستفادة من مجمع السيولة العميق لشركة Vantage لشراء وبيع الأصول المعقدة بسرعة.

يتم تخصيص العرض اعتمادًا على احتياجات العملاء عبر مجموعة كاملة من خدمات Vantage ، بما في ذلك إدارة المخاطر المبنية داخليًا و PAMM الفريدة (وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية). إنه سريع وآمن، حيث يمكن للعملاء توصيل الخدمة بسهولة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مما يضمن سرعة الوصول إلى السوق، ويتم حمايتهم بموجب ترخيص FCA من Vantage .

وستشارك Vantage Connect في معرض FMLS لهذا العام وسينضم إليها فريق ماكلارين إكستريم إي الذي سيعرض سيارته الجديدة.

وعلق ديفيد شاير، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage في المملكة المتحدة، قائلا: “غالبًا ما تجلب تقلبات السوق فرصًا لأولئك الذين يعرفون أين ينظرون، وقد شهدنا زيادة الأحجام خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد قمنا ببناء حل قوي للبيع بالتجزئة، والآن هو الوقت المناسب للتوسع في المستثمرين المؤسسيين. لدينا فريق قوي في المملكة المتحدة، وجميعهم متحمسون لإطلاق الخدمة الجديدة، التي تضمن أن Vantage يمكن أن تكون شريكًا موثوقًا به ومحطة واحدة لمجتمع التداول المؤسسي، وتمنحهم نقطة انطلاق لتحقيق أقصى استفادة من فرص السوق”.

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs .

مع أكثر من 13 سنوات من الخبرة في السوق يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. يوفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

كن مفوضًا للاستفادة بشكل أفضل من فرص السوق المربحة عندما تقوم بذلك trade smarter @vantage

رابط الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1745281/Vantage_Logo.jpg