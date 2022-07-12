‫UL Solutions تطلق أول طريقة اختبار لتقييم الانفلات الحراري لحاويات بطاريات السيارات الكهربائية وفحص موادها

باستخدام هذه الطريقة المطوّرة حديثًا لاختبار مواد حاويات البطاريات، يمكن للشركات المصنّعة للسيارات ومورّديها إجراء مقارنة موثوقة بين أداء مختلف المواد المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لتعزيز سلامة هذه البطاريات.

نورث بروك، إلينوي، 12 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة UL Solutions ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال علوم السلامة التطبيقية، عن إطلاقها طريقة تقييم الانفلات الحراري لحاويات البطاريات ( BETR) ، وهي أول طريقة اختبار تُستخدم في شركة UL Solutions لتقييم المواد المستخدمة في تصنيع حاويات بطاريات السيارات الكهربائية ( EV ). وتستند هذه الطريقة إلى وثيقة UL 2596 بعنوان “طريقة اختبار الأداء الحراري والميكانيكي لمواد حاويات البطاريات” والتي نشرتها منظمة UL Standards and Engagement بتاريخ 27 يناير 2022.

ويمثل أداء البطاريات تحديًا مستمرًا أمام تعزيز كفاءة السيارات الكهربائية؛ حيث إنّ زيادة وزن هذا النوع من السيارات -بسبب الوزن الثقيل لأنظمة بطارياتها- يؤدي إلى استهلاك البطاريات بشكل أسرع وهو ما يعني الحاجة لشحن البطاريات لعدد مرّات أكثر، وعدم إمكانية قطع السيارات لمسافات طويلة دون إعادة الشحن. ومع ذلك، تؤدي أنظمة حاويات البطاريات دورًا مهمًّا في تقليل الآثار المترتبة على خطر الانفلات الحراري، وهو خطر مرتبط باستخدام بطاريات الليثيوم أيون. ويحدث الانفلات الحراري عند حدوث حالة من السخونة الذاتية التي لا يمكن التحكم فيها لخلايا الليثيوم أيون، والتي قد تؤدي إلى نشوب حرائق وتصاعد أدخنة وارتفاع درجات الحرارة بدرجة كبيرة للغاية مع انبعاث جسيمات ملوّثة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال إريك بولنغتون، مدير إدارة المنتجات في مجموعة Engineered Materials التابعة لشركة UL Solutions : “مع استمرار نمو قطاع التنقل الكهربائي، أصبحت مشكلة الانفلات الحراري مشكلة سلامة بالغة الأهمية في قطاع السيارات الكهربائية، وقد أدّت هذه المشكلة إلى زيادة الاهتمام بكيفية استخدام أفضل المواد في تصنيع حاويات البطاريات للوقاية من حدوث الانفلات الحراري. ومن خلال هذه الطريقة المبتكرة، سنتمكّن من مساعدة الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية على التغلب على أحد أكثر التحديات تعقيدًا في قطاع التنقل الكهربائي، كما سنتمكّن من المساهمة في تلبية الطلب المتنامي في سوق السيارات الكهربائية على المنتجات المبتكرة والموثوقة”.

وتعمل منهجية UL Solutions المبتكرة للاختبار على تقييم أداء مواد حاويات البطاريات من خلال محاكاة السيناريوهات المحتملة للانفلات الحراري. وتتضمّن عمليات التقييم اختبار ألواح المواد بدلًا من اختبار مجموعة أجزاء البطاريات بأكملها، وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف الاختبارات والزمن اللازم لعمليات التطوير التي تجريها شركات تصنيع الراتينج ومورّدي المواد. كما تركّز عمليات التقييم على فحص التركيبات المتعدّدة خلال مراحل البحث والتطوير لإتاحة الفرصة لمنتجي المواد لتزويد الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية ( OEMs ) بحلول تلبّي احتياجاتهم وتراعي تباين أداء المواد المختلفة.

وأضاف بولنغتون: “تتمتع شركة UL Solutions بتاريخ طويل من الريادة الفكرية فيما يتعلق بالبطاريات بجميع أشكالها وأحجامها، لذا، نأمل في استمرار الريادة التاريخية للشركة فيما يتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية. ومن خلال هذه الطريقة المبتكرة، ستتمكّن UL Solutions من معالجة المخاوف المتعلقة بالبطاريات لدى الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية للسيارات ومورّديها، والشركات المصنّعة لمكوّنات السيارات وأنظمتها من خلال تزويد هذه الجهات بحلول اختبار وخدمات استشارية تسهم في تلبية مجموعة متعدّدة من المعايير واللوائح التنظيمية”.

عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

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ستيفن بروستر

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