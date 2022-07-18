‫Thunes تشارك مع التجاري وفا بنك لتوسيع خدمات المدفوعات المصرفية في جميع أنحاء المغرب

سنغافورة، 18 يوليو 2022 / PRNewswire / — Thunes هي شركة عالمية للمدفوعات عبر الحدود، دخلت في شراكة استراتيجية مع التجاري وفا بنك، أحد أكبر البنوك في المغرب وإفريقيا.

وتمكن هذه الشراكة أي من أصحاب الحسابات المصرفية في المغرب البالغ عددهم نحو 30 مليونًا من تلقي المدفوعات الواردة مباشرة إلى حساباتهم. سيتمتع عملاء Thunes العالميون بالقدرة على إرسال مدفوعات سلسة وفعالة من حيث التكلفة وفي الوقت الحقيقي إلى الحسابات المصرفية في المغرب.

ترتبط Thunes بالتجاري وفا بنك عبر Ripple ، الشركة الرائدة في مجال حلول الشركات وسلسلة الكتل (بلوك تشين)، وتقنياتها المالية العالمية RippleNet . سيسمح الاتصال بـ RippleNet و Thunes لعملاء التجاري وفا بنك بتلقي التحويلات من جميع أنحاء العالم التي تبدأ من خلال شبكة Thunes في غضون بضع ثوان. يمكن الوصول إلى عملاء البنوك المغربية الأخرى باستخدام المقاصة المحلية.

المغرب هو ثالث أكبر متلقي للتحويلات المالية في إفريقيا (بعد نيجيريا ومصر)، مع وجود عدد كبير من المغتربين، وسوق ديناميكية وإطار تنظيمي سليم لتعزيز خدمات الدفع الرقمي وخفض التكاليف. يقدر البنك الدولي أن تدفقات التحويلات المالية الشخصية زادت بشكل كبير خلال الوباء، لتصل إلى ما يقدر بنحو 7.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

قالت أسماء بن جمرة، نائبة رئيس تطوير الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في Thunes : “المغرب هو قوة رئيسية في اقتصاد شمال إفريقيا، مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي، وهو مركز مالي رئيسي في المنطقة. لقد شكلت المدفوعات عبر الحدود تحديًا كما في الماضي، سيتعين على العملاء استخدام طرق غير فعالة ومكلفة لإرسال المدفوعات إلى المغرب. يسعدنا اليوم أن نتشارك مع التجاري وفا بنك لتمكين المدفوعات السلسة بين البنوك لجميع الحسابات المصرفية في المغرب. سيكون هذا تحسينًا كبيرًا للعملاء الذين يحتاجون إلى إجراء مدفوعات منتظمة عبر الحدود، ومعلمًا مهمًا لتوسيع شبكتنا في شمال إفريقيا.”

تتماشى هذه الشراكة مع التجاري وفا بنك مع التزام Thunes ببناء خدمات دفع أكثر كفاءة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة وصول مالي تضطلع بها الشركة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)

قال بروكس إنتويستل، نائب الرئيس الأول للنجاح العالمي للعملاء ومدير عام APAC والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Ripple ، “يسعدنا أن نعلن هذا التمديد لشراكتنا الحالية مع Thunes ، ونتطلع معًا إلى توفير تجارب دفع أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر شفافية عبر الحدود للعملاء في المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكبرى.”

وقالت السيدة نوال علمي، رئيسة إدارة النقد والمدفوعات في التجاري وفا بنك: “بفضل عضوية Thunes في شبكة Ripplenet ، أصبح التجاري وفا بنك وشركاؤه الماليون الدوليون قادرين الآن على تبادل التحويلات بطريقة شفافة وآمنة وفورية.

سيسمح هذا لعملاء التجاري وفا بنك بتلقي التحويلات التي تبدأ من خلال أعضاء الشركاء في نفس الشبكة في بضع ثوان. يمكن الوصول إلى عملاء البنوك المغربية الأخرى باستخدام المقاصة المحلية.

ويسعدنا أن نعلن شراكتنا مع Thunes ، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات العالمية عبر الحدود، لإثراء عرض التجاري وفا بنك للسكان المغاربة الذين يعيشون في الخارج.”