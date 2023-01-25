‫Terra Drone تحصل على 14 مليون دولار من مشروع أرماكو Aramco لريادة الأعمال “واعد” Wa’ed Ventures 

Terra Drone هي أول شركة ناشئة آسيوية تجمع التمويل من مركز واعد Wa’ed Ventures ، وهو ما يمثل رأس المال الاستثماري لثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، أرامكو Aramco

ستقوم الشركة بتأسيس شركة تابعة جديدة لعملياتها في المملكة العربية السعودية لإجراء مسح الطائرات بدون طيار والتفتيش وإدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار ( UTM ) في المملكة العربية السعودية

طوكيو، 25 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — جمعت شركة Terra Drone Corporation ، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات الطائرات بدون طيار والنقل الجوي الحضري ( UAM) ، تمويلًا بقيمة 14 مليون دولار من مركز واعد Wa’ed Ventures ، ذراع رأس المال الاستثماري لأرامكو Aramco السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم. من خلال هذا التمويل، ستنشئ Terra Drone شركة تابعة جديدة في المملكة العربية السعودية، وهي Terra Drone Arabia ، تماشياً مع “رؤية 2030” للحكومة السعودية.

تهدف خطة إصلاح رؤية 2030، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016، إلى تحفيز التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال تقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات. التكنولوجيا هي جوهر هذه المبادرة وتركز الحكومة السعودية جهودها على تعزيز استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات مثل عمليات فحص الأصول.

تأسس مركز واعد لريادة الأعمال Wa’ed Ventures في عام 2013 وتتخصص في تعزيز الابتكار من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة لتطوير الاقتصاد السعودي. هذه هي المرة الأولى التي يستثمر فيها مركز واعد Wa’ed Ventures في شركة آسيوية ناشئة، وهي شهادة على رؤية Terra Drone والحلول الرقمية الحديثة وتقنيات الطائرات بدون طيار المتطورة. ستدعم Terra Drone شركة تابعة جديدة من خلال الاستفادة من الخبرات التجارية الكاملة لشركة Terra Drone في العالم، المزود الأول لحلول الطائرات بدون طيار في العالم في مجالات المسح والتفتيش وإدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار ( UTM ).

مع تأسيس شركة Terra Drone Arabia . ستوفر طائرة Terra بدون طيار خدمات فحص النفط والغاز، كما ستساعد الشركة الفرعية الجديدة Terra Drone ، التي تعد من بين أكبر مزودي خدمات الطائرات بدون طيار في العالم، على زيادة توسعها على مستوى العالم. في الوقت الحالي ، توفر Terra Drone حلول الطائرات بدون طيار والنقل الجوي الحضري ( UAM ) في 10 دول حول العالم.

Unifly هي المزود الرائد لتقنية إدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار ( UTM ) في العالم، ولها حضور قوي في أوروبا وأمريكا الشمالية. Terra Drone هي أكبر مساهم في Unifly .

ستعمل الشركة الفرعية الجديدة Terra Drone Arabia على تعزيز عمليات تفتيش الطائرات بدون طيار لدعم الاقتصاد السعودي، وضمان أمان وفعالية النقل الجوي الحضري ( UAM ) في البلاد، والاستثمار في نمو كلا القطاعين.

الموقع الخاص: http://aramco2023.terra-drone. net/en

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