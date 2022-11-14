‫‫‫‫Sungrow تعزز أهداف التنمية المستدامة في مصر مع مواءمة مؤتمر الأطراف (COP27) شرم الشيخ مصر 2022

شرم الشيخ، مصر، 14 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — تزامنا مع المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، مصر، Sungrow، الشركة الرائدة عالميا في توريد عواكس تيار وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية، بالتعاون مع المكتب العربي الاستشاري (ACO) ، أعلنت عن التسليم الرسمي لمجموعة من المشاريع الشمسية في المدينة المضيفة لمؤتمر الأطراف شرم الشيخ ، والتي تساهم في توليد أكثر من 80 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة وخفض حوالي 55 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما ستوفر هذه المشاريع الطاقة لمرافق الأعمال والنقل والسياحة مثل الفنادق والمطارات والمباني الرسمية ومراكز المؤتمرات وما إلى ذلك والتي سيتم استخدامها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وستساعد في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

كإرادة ودعم رسمي للتغلب على ظاهرة تغير المناخ ، نفذت الحكومة المصرية حزمة من التدابير لتحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة مستدامة متكاملة، من بينها التحول إلى الطاقة النظيفة كأجراء رئيسي. دفعت المبادرات الخضراء العديد من رائدي مجال الطاقة الشمسية مثل ENI و Hassan Allam Utilities و TAQA Arabia و Introduction for Sustainable Resources و Altawakol Electric Gila & Solarize وما إلى ذلك لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية لتزويد الشركات المحلية والأشخاص بالكهرباء النظيفة. تم اختيار Sungrow لتكون المورد لع و اكس التيار لهذه المشاريع المهمة، والتي تشمل أكبر محطة للطاقة الشمسية النظيفة في شرم الشيخ بقوة 20 ميجاوات مع TAQA Arabia ، وتوفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 6000 غرفة فندقية، والتي ستستوعب الضيوف المتميزين في هذا الحدث العالمي.

تم استخدام العاكس التجاري الرائد SG110CX في هذه المشاريع، والذي يساهم بتوليد عائدًا من الطاقة أعلى مع وحدات MPPT المتعددة والتوافق مع الواح الطاقة الشمسية ثنائية الوجه. إلى جانب ذلك، تم تجهيز هذا العاكس الممتاز بمعايير الحماية من التآكل IP66 و C5 لضمان التشغيل المستقر والطويل الأجل في التركيبات الخارجية. كما تحمي وظيفة AFCI سلامة النظام ككل. مكث الفريق المحلي في الموقع خلال فترة البناء ونجح في تسليمها جميعها قبل افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. سيتم توليد طاقة نظيفة بالجيجا وات ساعه لتشغيل هذه القمة العالمية والمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون بعد ذلك، مما يساهم في تعزيز أهداف الاستدامة في مصر.

“نعتقد أن هذه المشاريع الشمسية يمكن أن تعزز خطة مصر للتحول الي الطاقة النظيفة وتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء وذكية. بعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستصل القيمة الاجمالية المركبة لمنتجات شركة Sungrow ألي 500 ميجاوات ، مع استمرارية تحقيق الحصة السوقية الأكبر في مصر وشمال افريقيا. طبقا لاستراتيجية SUNGROW للاسواق الواعده مثل مصر ومنطقة شمال إفريقيا، توفر شركة Sungrow محفظة منتجات شاملة يمكن نشرها في جميع أنحاء البلاد من خلال موزعينا الجديرين بالثقة مثل المكتب العربي الاستشاري. كما أننا نمتلك فريقًا من الخبراء مستعدًا لتقديم التوجيه والدعم الفني. تلك المزايا ستساعدنا على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب”، هذا ما قاله مصطفى عبدالمنعم ، مدير منطقة شمال إفريقيا في Sungrow .

نبذة عن شركة Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“ Sungrow “) هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من محولات التيار 269 جيجا واط في يونيو 2022. تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian ، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول محولات التيار وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع وتجاري و التطبيقات الصناعية والسكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة المعترف بها دوليًا، وحلول القيادة NEV ، وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل علي مدي 25 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية، تعمل منتجات Sungrow في أكثر من 150 دولة حول العالم.

لمعرفة المزيد عن شركة Sungrow يرجى زيارة www.sungrowpower.com .