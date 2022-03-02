STL Firebird هي مجموعة من وحدات الراديو (O-RUs) المتوافقة مع شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح (O-RAN) متعددة النطاقات من شبكات الجيل الرابع/الجيل الخامس، وهي متوفرة مبدئيًا في النطاق 1 و 40 و 41 و 78 وفي نطاقات أخرى. وتعتمد أجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات هذه على بنية النظام الأساسي وتفي بمتطلبات تغطية شبكات الجيل الخامس والسعة المتغيرة لشركات الاتصالات العالمية. وأعلنت STL، في وقت سابق من هذا العام، عن تعاونها مع Meta Connectivity من أجل تصميم وتطوير تقنية الوصول اللاسلكي (Radio Access Technologies – RAT) لشبكات الجيل الرابع والخامس، وتحديداً في النطاقين 40 و 78. وتعمل STL، من خلال برنامج Evenstar، مع Meta Connectivity من أجل تسريع اعتماد حلول شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح .

ومن المتوقع أن تصل مبيعات معدات شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح إلى 12 مليار دولار[1] بحلول عام 2026. وتأخذ STL، من خلال حل الوصول المفتوح – Accellus، بزمام المبادرة نحو حيادية الموردين. ولكونها جزء من Accellus، تُعد أجهزة راديو Firebird المتوافقة مع شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح من STL جاهزة لشبكات الجيل الخامس ومفتوحة وقابلة للبرمجة. حيث تتوافق هذه الوحدات اللاسلكية من فئة الناقل مع المعايير الخاصة بمنظمة المعايير وتعمل بسلاسة مع وحدات شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح الموزعة والوحدات المركزية وستوفر وقتًا أسرع للأسواق من أجل إطلاق شبكات الجيل الخامس الخاصة بـ Ttelco. بعض ميزات Firebird هي:

· واجهة نقل أمامية مفتوحة: وذلك لأنها متوافقة تمامًا مع مواصفات النقل الأمامي لشبكة الوصول إلى الراديو المفتوح لحياد الموردين

· كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة: حيث تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة المادية

· إعدادات خارجية مثالية: وذلك لأن الأجهزة من فئة الناقل (تصنيف IP 65) ومتينة بما يكفي للظروف الخارجية القاسية

· عمليات بسيطة: حيث تتميز بسهولة الإعداد والتحقق الميداني، وتشخيص البرامج، وترقيات ميزات برنامج التركيب المتواصل/النشر المتواصل

وصرح جايديب رناد، مدير الهندسة اللاسلكية في Meta Connectivity، في حديثه عن هذا التطور، قائلًا: “إن تركيز STL على تحويل الصناعة نحو شبكات مفتوحة ومفصلة وأكثر حيادية للموردين يتوافق جيدًا مع غرض برنامج Evenstar. نحن على ثقة من أن STL Firebird ستمهد الطريق لشبكات الجيل الخامس عن طريق شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح التي تتسم بالمرونة ويمكن أن تشغل مجموعة من حالات الاستخدام”.

كما صرح جيل جارسيا، المدير الأول لمجموعة AMD، في حديثه عن الإطلاق، قائلًا: “ستلعب حلول All-in 5G في STL دورًا أساسيًا في انتقال الصناعة نحو الشبكات المفتوحة والقابلة للبرمجة. حيث ستوفر مجموعة أجهزة الراديو Firebird من STL، بدعم من مجموعة من حلول Xilinx Zynq UltraScale + RFSoC و MPSoC ذات المستوى العالمي، قابلية التوسع العالية، وخفة الحركة، وكفاءة التكلفة المطلوبة لسوق شبكات الجيل الخامس المتنامي”.

وصرح كريس رايس، الرئيس التنفيذي لشركة Access Solutions ،STL، قائلًا: “تعد Firebird إضافة مهمة إلى خط حلول الوصول القابل للبرمجة للشبكات المفتوحة الخاص بالشبكات الجاهزة لشبكات الجيل الخامس. حيث يتيح Firebird، استنادًا إلى الواجهات المفتوحة القياسية في الصناعة، التكامل السلس مع الوحدات الموزعة والوحدات المركزية المتوافقة مع مورد وحدات شبكة الوصول إلى الراديو المفتوح، من أجل تمكين النشر السريع وضمان تغطية شبكات جيل خامس مناسبة على نطاق واسع. فهي خطوة أساسية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحويل حياة مليارات البشر باستخدام الشبكات الرقمية”.

[1] https://stlpartners.com/ research/o_ran_what_is_it_ worth/

نبذة عن شركة STL – Sterlite Technologies Ltd :

STL هي شركة تكامل رائدة للشبكات الرقمية تقدم حلول شاملة لشبكة الجيل الخامس.

وتضعنا إمكانياتنا عبر الاتصال اللاسلكي والشبكات الضوئية والبرامج والخدمات بين أفضل موردي شبكة الوصول إلى راديو لشبكات الجيل الخامس بواسطة Gartner. وقد جرى بناء هذه الإمكانات على هياكل مفتوحة المصدر ومتقاربة تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين، والمؤسسات الكبيرة على تقديم تجارب الجيل التالي لعملائها. وتتعاون STL مع مقدمي الخدمات على مستوى العالم في تحقيق مستقبل رقمي أخضر ومستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما تتمتع STL بحضور عالمي قوي في الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، والبرازيل. لمعرفة المزيد ، تواصل معنا .

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