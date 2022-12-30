‫Sinopec تطلق China Energy Outlook 2060، لترسيخ مسار جديد لتطوير تحويل الطاقة

بكين, 30 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — شركة البترول والكيماويات الصينية (HKG: 0386، “Sinopec “) نشرت رسميًا)” China Energy Outlook 2060 “(” Outlook” في 28 ديسمبر في بكين. هذه هي أول نتائج بحث تنشرها Sinopec علنًا حول توقعاتهم للطاقة على المدى المتوسط والطويل، مما يوفر منظورًا جديدًا للتخطيط العلمي للتحول وتطوير صناعات الطاقة والكيميائيات في الصين. هذا في سياق أهداف “الكربون المزدوج” التي وضعتها الحكومة الصينية، مع الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وفقًا للتوقعات، وهو مشروع لمعهد Sinopec للاقتصاد وبحوث التنمية، من المتوقع أن يصل استهلاك الطاقة الأولية في الصين إلى ذروته عند حوالي 6.03 مليار طن من الفحم القياسي بين عامي 2030 و 2035، وينخفض إلى حوالي 5.6 مليار طن من الفحم القياسي في عام 2060. من المتوقع أن تصل انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة إلى ذروتها عند حوالي 9.9 مليار طن بحلول عام 2030 بعد استبعاد عزل الكربون لاستخدام الطاقة من المواد الخام، وتنخفض إلى 1.7 مليار طن في عام 2060، وتحقيق تحييد الكربون من خلال تكنولوجيا تخزين استخدام الكربون ( (CCUS ، وبواليع الكربون، من بين طرق أخرى.

وقد طرح التقرير، الذي يفصل توقعات استهلاك الصين من الطاقة وانبعاثات الكربون في المراحل الرئيسية المؤدية إلى عام 2060، مفهوم “مثلث توازن الطاقة” بناءً على البحث الشامل لتاريخ تنمية الطاقة العالمية، والعوامل الرئيسية التي تؤثر على تحول الطاقة، والاتجاهات الرئيسية، والمسار المستقبلي لتنمية الطاقة.

وقد اقترحت خارطة طريق لتحويل الطاقة في الصين على أساس مفهوم مثلث الطاقة. ويستند ذلك إلى التصدي لأي تحديات أمنية قد تنشأ في المرحلة الانتقالية، مع التشديد على الحاجة الملحة إلى التحول نحو الطاقة الخضراء، وتنسيق الأهداف الإنمائية. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية توحيد الاتجاه العام للتقدم الاقتصادي والاجتماعي الوطني وأهدافه ومبادئه مع مسار التحول في مجال الطاقة.

وأشار تشاو دونغ، رئيس Sinopec ، إلى أن “التوقعات هي أحدث إنجاز ل Sinopec في استكشاف تطوير الطاقة عالي الجودة في الصين وتعكس ملاحظاتنا وتفاهماتنا حول قوانين تطور الطاقة مع حكم منهجي على الاتجاهات المستقبلية لتطوير الطاقة في الصين “. “نأمل في العمل مع جميع الشركاء لزيادة تعزيز التبادلات الأكاديمية وتعميق التعاون الشامل لتعزيز المزيد من البحوث والنتائج عالية الجودة في مجال الطاقة، والمساهمة في تسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد وحماية أمن الطاقة الوطني.”

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