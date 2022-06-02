‫Shangri-La تطلق منصة Shangri-La Circle ويوم الأعضاء

تعلن المجموعة عن تحويل برنامج الولاء للدائرة الذهبية والعروض الشهرية الجديدة لجلب المزيد من القيمة للأعضاء

هونج كونج، 2 يونيو 2022 / PRNewswire / — شهدت Shangri-La فصلًا جديدًا في ضيافتها الآسيوية الرائدة مع تحول برنامج الولاء للدائرة الذهبية الحائز على جوائز في 28 أبريل. تعد Shangri-La Circle منصة سفر ونمط حياة عصرية، وتتجاوز برنامج الولاء التقليدي للفندق من خلال تقديم المزيد من البساطة والمرونة والامتيازات والتقدير والراحة للأعضاء. وتعزيزًا لالتزامها بتعزيز رحلة الضيوف، ستطلق Shangri-La Circle مبادرة “دائرة اليوم السادس” الجديدة للأعضاء، مما يمنح الأعضاء المزيد من الطرق لعيش حياة جيدة مع Shangri-La .

يقوم برنامج Shangri-La Circle المبتكر الجديد المبني على فكرة أن الحياة من المفترض أن تكون ممتعة ولا حدود لها ومثيرة ومليئة بالإمكانيات، على تقديم تجارب حصرية ويوفر مرونة غير مسبوقة عبر مجموعة الفنادق والمطاعم والبارات ومرافق الصحة وتجارب العائلة الخاصة بالعلامة التجارية. سيستمتع الأعضاء بأسعار وعروض حصرية ومزايا معززة وعملية مبسطة لكسب نقاط Shangri-La Circle واستردادها أثناء الإقامة وتناول الطعام والتسوق مع Shangri-La . ستحتفل المنصة أيضًا برحلات الأعضاء الشخصية من خلال الوصول الداخلي والخلفي الذي لا مثيل له وتجارب شخصية منسقة.

تضم Shangri-La Circle أربعة مستويات للعضوية، بما في ذلك Polaris ، وهي فئة عضوية جديدة للدعوة فقط تقدم أعلى مستوى من الامتيازات الشخصية. تشمل المزايا الوصول غير المقيد إلى مرافق Shangri-La في جميع أنحاء العالم-حتى دون الإقامة بين عشية وضحاها-وهي خدمة الكونسيرج العالمية المخصصة من Polaris ، وتجارب Polaris Discovery ، وهدايا المستوى الماسي لمشاركة تجارب لا تنسى مع أحبائك.

يمكن للأعضاء أيضًا الوصول إلى تطبيق Shangri-La Circle الجديد، حيث يمكنهم التخطيط لعطلة أو حجز طاولة أو التسوق للسلع في متجر Shangri-La Circle . من خلال التطبيق، يمكن للأعضاء أيضًا إدارة حساباتهم في مكان واحد مناسب، ويقررون ما إذا كانوا سيستخدمون النقد أو النقاط-أو مزيجًا من كليهما-للحجوزات.

مع إطلاق يونيو “دائرة اليوم السادس”، تقدم Shangri-La Circle للأعضاء تجارب أكثر حصرية مع عروض شهرية محدودة الوقت. بدءًا من 6 يونيو، سيشهد يوم الأعضاء إصدار عروض جديدة لن تكون متاحة إلا لمدة 48 ساعة كل شهر، بدءًا من الساعة 9 صباحًا (بتوقيت هونغ كونغ) في اليوم السادس وتنتهي في الساعة 9 صباحًا (بتوقيت هونغ كونغ) في اليوم الثامن. سيتم تنظيم العروض الخاصة من قبل فريق Shangri-La Circle لتقديم طرق جديدة ومثيرة للعيش حياة جيدة.

في يوم افتتاح الأعضاء، ستبدأ Shangri-La Circle لأول مرة أكثر من 20 باقة إقامة مع مجموعة من المطاعم المنظمة وتجارب الصحة التي تسمح للنزلاء بتخصيص رحلاتهم إلى Shangri-La . سيتم مكافأة أعضاء Shangri-La Circle بستة أضعاف النقاط عندما يحجزون هذه العروض الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعيد الأعضاء أو تطبيق Shangri-La Circle للجوال. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أعضاء Shangri-La Circle في هونغ كونغ وسنغافورة وكوالالمبور وتايبيه على ستة أضعاف النقاط عندما يتسوقون من بوتيك Shangri-La خلال فترة يوم الأعضاء البالغة 48 ساعة.

سيحصل الأعضاء الجدد على 300 نقطة إضافية مع تجربتهم الأولى في Shangri-La Circle ، وما يصل إلى 1500 نقطة إضافية مع استمرار الإنفاق حتى 31 يوليو 2022. يمكن بعد ذلك استخدام هذه النقاط لتجربة تناول الطعام الاحتفالية التالية، أو عطلة نهاية الأسبوع، أو ملاذ العافية.

مع إطلاق منصة Shangri-La Circle الجديدة ومبادرتها الخاصة بيوم الأعضاء السادس، تواصل Shangri-La ريادة آفاق جديدة في مجال الضيافة.

لمزيد من المعلومات: https://www.shangri-la.com/en/ corporate/shangrilacircle/

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