‫Shanghai Electric تنجز المرحلة الثانية بقدرة 900 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

شنغهاي, 4 شتنبر/أيلول 2022/PRNewswire/ –أعلنتShanghai Electric عن بدء تشغيل المرحلة ب من المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كجزء من أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في العالم قيد الإنشاء، سيساعد المشروع في دفع دبي لترقية وتحويل مزيج الطاقة لديها من خلال توفير 2268 مليار كيلووات ساعة من إمدادات الطاقة سنويًا عند الانتهاء، وهو ما يكفي لخدمة أكثر من 240 ألف منزل وقادر على خفض 1.1 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

“نحن فخورون جدًا برؤية مجمع الطاقة الشمسية وهو يحقق إنجازًا تاريخيًا آخر بعد توصيل المرحلة أ بالشبكة في عام 2021. قال منغ تشوانمين، مدير مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: “الآن، يجري العمل في المرحلة ج بشكل جيد ومن المتوقع أن تكتمل في عام 2023”.

“تتميز عملية بناء المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بسلسلة من التحديات، وبلغت ذروتها في ذروة جائحة كوفيد-19 التي عطلت بشدة سلاسل التوريد العالمية. وتغلب الفريق على الصعوبات وتأكد من تنفيذ عمليات شراء وتسليم المواد الخام للمشروع في الوقت المناسب لتجنب أي تأخير في التقدم الشامل “، أضاف منغ.

لقد بذلت Shanghai Electric أيضًا جهودًا كبيرة للتحكم في التكاليف. مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، أصبح شحن الحاويات غير متاح على نطاق واسع، حيث زادت أسعار نقل الكابلات بشكل عام بعشر مرات. لضمان إكمال المشروع في الموعد المحدد، قرر الفريق شحن الكابلات عبر ناقلات البضائع السائبة، على الرغم من أن الحل الجديد يزيد من عبء العمل.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للحركة الطبيعية وسيولة الكثبان الرملية، اكتشف الفريق لاحقًا أن موقع البناء قد تم رفعه بمئات الآلاف من الأمتار المكعبة مقارنة بالقيمة التي تم مسحها سابقًا، مما أدى إلى إضافة 3 ملايين دولار إلى التكلفة الإجمالية. بعد إجراء تحقيق وبحث شامل، توصلت Shanghai Electric إلى خطة ساعدت الفريق في حل المشكلة مع ضمان عدم حدوث أي انقطاع في تقدم البناء.

قامت أكوا باور، المالك والمطور والمشغل للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بتعيين Shanghai Electric كمقاول للهندسة والمشتريات والبناء ( EPC ) للمشروع في عام 2020. ابتداءً من يوليوز/تموز 2020، تألف المشروع من المراحل أ و ب و ج، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 1050 ميجاوات.

مع الفريق الدولي للمشروع الذي يوظف أكثر من 2500 عامل خلال فترة الذروة، تم الاعتراف بجهود Shanghai Electric لتوحيد أفضل القوى العاملة والموارد والإمدادات العالمية لبناء واحد من أكثر مجمعات الطاقة الشمسية تقدمًا في البلاد من قبل مالك المشروع و شركائه. بالإضافة إلى ذلك، خلق المشروع أيضًا أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و 10000 فرصة عمل غير مباشرة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العمالة المحلية والتنمية الاقتصادية.

كما شاركت Shanghai Electric في بناء المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات، والتي تشمل محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات ( CSP ) ومحطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات ( PV ). إن الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) قادرة على تخزين الطاقة الحرارية خلال النهار، والتي يمكن استخدامها لاحقًا لتوليد الكهرباء في الليل، مما يوفر مصدر طاقة نظيفًا ومستقرًا وموثوقًا على مدار الساعة.

منذ بداية هذا المشروع في عام 2018، وظف أكثر من 8500 عامل خلال فترة الذروة، ومن المقرر توصيل محطة برج الطاقة الشمسية المركزة بطاقة 100 ميجاوات ومحطة الحوض المكافئ II بقدرة 200 ميجاوات بالشبكة في نهاية عام 2022. إنه يتميز بأحدث تقنيات الطاقة الشمسية في العالم والتي ستوفر طاقة نظيفة لنحو 320 ألف أسرة وتقلل 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام، وتقطع شوطًا طويلاً لمساعدة دبي على تحقيق رؤيتها المتجددة لعام 2050.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة شنغهاي الكهربائية المحدودة (SEHK: 2727, SSE: 601727) هي شركة مصنعة للمعدات الراقية على مستوى عالمي، وتركز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية لتوفير حلول أنظمة خضراء وذكية من الدرجة الصناعية. ولها وجود عالمي في صناعات مثل الطاقة الجديدة، والطاقة النظيفة الفعالة، والأتمتة الصناعية، والأجهزة الطبية، وحماية البيئة.

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