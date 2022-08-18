‫  Seegene تطلق أول حملة PCR في الحياة في العالم في فيتنام

سيول، كوريا الجنوبية، 18 أغسطس 2022 / PRNewswire / — شركة Seegene (096530)، الشركة الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي في كوريا الجنوبية، ستعمل مع مركز الاختبار، LabHouse ، لإطلاق حملة PCR في الحياة في فيتنام، لسائقي خدمة طلب سيارات الأجرة Grab ، بدءًا من أغسطس.

حملة Seegene PCR في الحياة هي مبادرة عالمية تسعى إلى تشجيع الاختبار المنتظم لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك COVID-19 والإنفلونزا ونزلات البرد، لبقاء حماية من الأمراض المعدية. ويهدف إلى الحد من انتقال العدوى على نطاق واسع وضمان العودة السلسة إلى الحياة الطبيعية من خلال استهداف أولئك الموجودين في المرافق المجتمعية مثل المدارس ودور رعاية المسنين، وكذلك الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

ستوفر Seegene فحص Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV الذي يمكنه اكتشاف COVID-19 و flu A و B والفيروس المخلوي التنفسي ( RSV ) في وقت واحد إلى LabHouse . كما ستوفر الشركة أدوات وأنظمة PCR اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الاختبارات من حملة PCR في الحياة. تخطط Seegene أيضًا لتزويد حل PCR الآلي بالكامل “ STARlet-AIOS ” لسير عمل مريح وعالي الإنتاجية.

سيقوم LabHouse بجمع العينات السريرية، وإجراء عملية اختبار PCR ، وتوفير نتائج PCR لسائقي Grab في مدينتي Ho Chi Minh و Hanoi الفيتناميتين. يمكن للسائقين إجراء الاختبار في LabHouse ، أو حتى زيارة فني لهم لجمع العينات في الوقت والمكان المفضل. تجري LabHouse محادثات مع المستشفيات في المدن الفيتنامية الأخرى لتوسيع حملة PCR في الحياة.

وقال نجوين خوي دو، الرئيس التنفيذي لشركة LabHouse : “قررنا إطلاق حملة PCR في الحياة مع Seegene لاتخاذ إجراءات استباقية ضد عودة ظهور COVID-19 العالمي المدفوع بالمتغيرات الجديدة وزيادة السفر”. “من خلال الاختبارات المنتظمة، نأمل في حماية صحة وسلامة السائقين وكذلك مستخدمي خدمة Grab.”

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