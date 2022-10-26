‫SCG International تطلق العنان لتعطل سلسلة التوريد من خلال حلول شاملة لبناء مركز دبي كمركز توزيع لجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا

بانكوك، 26 أكتوبر 2022 / PRNewswire / —

أطلقت SCG International نموذجًا تجاريًا للمساعدة في تعزيز إمكانات التجارة الدولية، سواء على الإنترنت أو عبر الإنترنت. مركز دبي في طور التطوير كمركز لسلسلة التوريد من 21 مكتبًا للشركة في جميع أنحاء العالم، كجزء من خطة لاختراق أسواق جديدة ذات إمكانات عالية في مجموعة SAMEA التي تغطي جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تتمثل المهمة في النجاة من الاضطراب والأزمة العالمية في عام 2022. تهدف SCG International إلى أن تصبح شريكًا رائدًا في سلسلة التوريد الدولية مع متوسط نمو طويل الأجل للمبيعات من المتوقع أن يصل إلى 54 مليار بات في عام 2022.

ويشير إلى ذلك السيد أبهيجيت داتا، العضو المنتدب لشركة SCG International Corporation Co. Ltd .

استراتيجيات النمو الثلاث التي تساعد SCG International على تحقيق دورها كشريك موثوق في سلسلة التوريد الدولية هي:

1. حلول سلسلة التوريد الشاملة: ويرجع ذلك إلى شبكة قوية من 21 فرعًا في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ‎‎ 40 سنوات من الخبرة، ومنصة التسويق الخاصة بها. مع نظام دعم مالي يساعد في الحفاظ على التدفق النقدي وحجم العرض. “نحن نهدف إلى بلدان SAMEA – أسواق جديدة في جنوب آسيا، ودول الشرق الأوسط في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول الأفريقية. يعد النمو الاقتصادي لمجموعة SAMEA من بين أعلى المعدلات في العالم ويمثل عدد سكانها أكثر من 45 في المائة من الإجمالي العالمي، ونحن نبني مركز إدارة المنتجات Dubai Hub في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، للمساعدة في تقليل وقت النقل وتكاليف المنتج داخل SAMEA الدول. قال السيد داتا: “إننا ننظر إلى دبي على أنها مدينة يمكنها الاتصال بالصين والهند، وهما مركزًا إنتاج في العالم”.

2. B2B ASEAN E -السوق الإلكتروني: تساعد SCG International شركاءها التجاريين في الوصول إلى مجموعاتهم المستهدفة من خلال المنصة الإلكترونية BIG Thailand ، يركز السوق الافتراضي على المنتجات الزراعية والسيارات التي تستهدف التوسع في السوق في دول الآسيان.

3. الأعمال الخضراء: تتوفر حلول خدمة التنقل الذكي لأعمال السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ( BEV ) والتي تدمج خدمات متنوعة للمساعدة في تحويل أساطيل التنقل لجميع أنواع مستخدمي المؤسسات إلى سيارات كهربائية. أيضًا، لدى SCG International حلول مشتريات لأعمال الطاقة الشمسية، مع التركيز على الواردات والخدمات المتعلقة بأعمال الطاقة الشمسية.

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