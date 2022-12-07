‫SALAM DAKKAK تفوز بجائزة BEST FEMALE CHEF (أفضل طاهٍ) في المنطقة ضمن MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS لعام 2023

Dakkak هي الطاهية المالكة لمطعم Bait Maryam الشامل بدبي

لندن, 7 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — حصدت Salam Dakkak، الطاهية المالكة لمطعم Bait Maryam في دبي، جائزة Best Female Chef (أفضل طاهٍ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 خلال الدورة الثانية من MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS، التي تستضيفها أبوظبي يوم 30 يناير 2023 برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna. وتأتي هذا الجائزة في إطار مهمة منظمة Best50 لتكريم السيدات المُلهمات في عالم الطهو، كما تمثل أول جائزة من أصل ثلاث يتم الإعلان عنها قبل انطلاق برنامج الفعالية الحية.

وتهدف Dakkak ، التي انتقلت من كونها معلمة ومالكة مدرسة سابقة لتصبح طاهية مشهورة، إلى تحقيق حلمها في تقديم المأكولات المُحضرة منزلياً من مطبخ شرق المتوسط إلى دولة الإمارات، وذلك بافتتاح مطعم Bait Maryam المميز بأجوائه المريحة. ويشغل المطعم موقعاً مميزاً في أبراج بحيرات جميرا بدبي، ويستلهم اسمه من والدة الطاهية الشهيرة، ويقدم أطباقاً مستوحاة من الوصفات الأصيلة الموروثة عنها. وتدعو Dakkak سكان دبي وزوارها لتجربة الطعام المحضّر على الطراز العائلي ضمن أجواءٍ ودودة وضيافة أصيلة خاصة بمنطقة شرق المتوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال William Drew ، مدير المحتوى في Best 50: “تمتلك Dakkak شهرةً كبيرة في مجتمعها، ويؤكد هذا التكريم على التأثير الذي أحدثته من خلال شغفها وتفانيها في تقديم تجارب الطهو الأصيلة بكل ود ومحبة. وتحتفي الجائزة بمساهماتها المميزة كنموذج يحتذى به في قطاع الطهو، ونتطلع إلى الاحتفال معها ومع الطهاة البارزين الآخرين والمطاعم من جميع أنحاء المنطقة في حفل توزيع الجوائز الذي تستضيفه أبوظبي في شهر يناير”.

وتقدم Dakkak مجموعة من الأطباق التقليدية والوصفات الأصيلة التي تبرز النكهات الحقيقية لمنطقة شرق المتوسط التي نشأت عليها خلال طفولتها في الأردن، وتلتزم باستخدام مكونات مستوردة من أجزاء مختلفة من المنطقة للحفاظ على أصالة كل طبق، مع التركيز على المنتجات عالية الجودة والتوابل المميزة وأسلوب الطهو بمحبة .

جهات الاتصال الصحفي:

ليزا كواك، TOH للعلاقات العامة

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