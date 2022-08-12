‫ROKIT للرعاية الصحية لتمكين الابتكار في علاج مرض القدم السكري وهشاشة العظام من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد على Google Cloud

سيول، كوريا، 12 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ROKIT Healthcare ، وهي شركة متخصصة في الرعاية الصحية الحيوية، اليوم أنها ستوفر منصة طبية شخصية تستخدم تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد وتقنية الذكاء الاصطناعي المبنية على Google Cloud ، لابتكار علاج هشاشة العظام والقدم السكري. يتعرف حل الذكاء الاصطناعي من ROKIT Healthcare بدقة على المنطقة المصابة من المريض، باستخدام رؤية الكمبيوتر وتكنولوجيا التعلم العميق، ثم يقوم بإخراج رقعة بنفس حجم وشكل المنطقة المتأثرة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد. الهدف من هذه المنصة هو زيادة معدل العلاج للأمراض المزمنة والمعقدة، وتحسين الوصول إلى المناطق المحرومة طبياً، وخفض النفقات الطبية.

نقلت ROKIT Healthcare بنيتها التحتية الحالية إلى Google Cloud واستخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Google Cloud لتوسيع نظامها الأساسي الطبي. أنشأت ROKIT Healthcare نظامًا يمكنه توسيع وتشغيل الأنظمة الأساسية الطبية بشكل موثوق في مناطق مختلفة باستخدام خدمة Cloud Load Balancing عالية الأداء والقابلة للتطوير من Google Cloud و Google Kubernetes Engine (GKE) ، والتي توفر خدمة Kubernetes مُدارة بالكامل.

حاليًا، وقعت شركة ROKIT للرعاية الصحية عقودًا مدتها 10 سنوات مع عملائها تبلغ قيمتها حوالي 2.5 تريليون وون كوري في 20 دولة حول العالم، مما يزيد من عدد البلدان التي تعمل فيها، مثل الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وماليزيا والهند وتركيا وباراغواي.

قال أندرو تشانغ، العضو المنتدب لشركة Google Cloud بكوريا، “هذا التعاون مع ROKIT مفيد للغاية من حيث أن الشركة ستكون قادرة على تقديم حلول علاجية مبتكرة للأمراض المزمنة التي لم يتم علاجها مسبقًا بشكل كافٍ. يسعدني أنه يمكننا المساعدة في زيادة موثوقية وقابلية التوسع لمنصة ROKIT Healthcare الطبية من خلال حلول Google Cloud ، بما في ذلك Vertex AI . “

قال يو سوك هوان، الرئيس التنفيذي لشركة ROKIT للرعاية الصحية: “نحن على ثقة من أن ROKIT Healthcare قد أدخلت نظامًا رائدًا في مجال التجديد الشخصي بما في ذلك الجلد والغضاريف. من خلال هذا التعاون مع Google Cloud ، تتوقع ROKIT Healthcare أن تحقق رؤيتها لتحويل النموذج الطبي بسرعة أكبر. ستقوم ROKIT Healthcare ببناء منصة طبية يمكنها الاستفادة من الذكاء الجماعي للأطباء في جميع أنحاء العالم ونشر الحلول التي يمكن أن تعالج المرض بسرعة في وقت قصير وبتكلفة منخفضة “.