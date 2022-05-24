‫ RobotPlusPlus، الشركة الرائدة في روبوتات العمل الجوية، تربح 15 مليون دولار أمريكي في السلسلة B لتسريع البحث والتطوير وتوسيع التواجد العالمي

بكين، 24 مايو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة RobotPlusPlus ، الشركة الرائدة في مجال روبوتات العمل الجوية، اليوم عن جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 35 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها في عام 2017. تمت قيادة هذا التمويل الأخير من قبل Meituan ، الشركة الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجزئة عبر الإنترنت، و Fosun ، وهي مجموعة مستهلكين عالمية مدفوعة بالابتكار.

تخطط RobotPlusPlus لاستخدام العاصمة الجديدة لتسريع الجدول الزمني للبحث والتطوير وتوسيع وجودها العالمي. سيتم إطلاق عروض روبوتية جديدة لتنظيف البضائع، وطلاء الخزانات، وتنظيف الواجهة، بالإضافة إلى ترقية المنتجات الحالية من خلال دمج المزيد من التقنيات المستقلة.

“تساهم جولتنا الأخيرة من التمويل في الزخم الإيجابي الذي بنيناه خلال العام الماضي. مع تزايد حصتنا في السوق عبر مناطقنا الرئيسية، نتطلع إلى مواصلة تقديم المزيد من النتائج التحويلية لعملائنا الحاليين والمستقبليين”، هذا ما قاله مؤسس RobotPlusPlus ومديرها التنفيذي هوا يانج شو.

مع مهمة “تمكين البشر بالروبوتات”، تمتلك RobotPlusPlus مجموعة من الحلول الروبوتية للصناعات الحيوية مثل النقل البحري وإصلاح السفن والبتروكيماويات وتوليد الطاقة. تركز الشركة على تلبية الحاجة إلى تحسين سلامة العمل الجوي للمشغلين مع تحسين كفاءة حلول الفحص والصيانة والإصلاح ( IMR ) وخفض تكاليف التشغيل لمالكي الأصول.

تركيز الشركة على تحسين كفاءة العمل للمشغلين وتحسين تكاليف التشغيل لمالكي الأصول. مع وجود فريق كبير من المهندسين والمشغلين المهرة، توفر RobotPlusPlus أيضًا خدمات الروبوت كخدمة ( RaaS ) للعملاء، مما يمكنهم ليس فقط من تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب ولكن أيضًا لاكتساب نظرة ثاقبة لسيناريوهات التطبيقات الصناعية.

“بينما ركزنا سابقًا على السوق الصينية، حقق لنا عام 2021 المزيد من النجاح خارج الصين. نحن نتطلع إلى إتاحة حلولنا لجمهور أوسع وتعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي على مستوى العالم”.

ومن الأمثلة على هذا الطموح افتتاح مكتب قادم في سنغافورة لتوسيع قدرة الشركة على خدمة أسواق آسيا والشرق الأوسط.

علق بو شياو، مدير الاستثمار في Fosun : “لقد كان لقوة العمل المسنة، وارتفاع تكاليف العمالة، والحوادث الجوية المتكررة المتعلقة بالعمل، ووباء COVID-19 تأثيرًا متسارعًا على قطاع روبوتات العمل الجوي”. تتمثل مهمة RobotPlusPlus في تمكين البشر باستخدام الروبوتات مع المساعدة في زيادة السلامة التشغيلية والإنتاجية. نحن متحمسون لدعم RobotPlusPlus في الاستفادة من AI و RaaS لتحسين بيئات العمل الجوية وتمكين التطبيقات الروبوتية”.

نبذة عن RobotPlusPlus :

يقع المقر الرئيسي لشركة RobotPlusPlus في بكين، وهي شركة تقنية تصنع روبوتات العمل الجوية. إنه يوفر حلولًا روبوتية فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة مع ضمان مكان عمل أكثر أمانًا.

للتواصل الإعلامي مع RobotPlusPlus :

فيفيان هاو

vivien.hao@robotplusplus.cn

روابط ذات صلة:

http://en.robotplusplus.com/