‫RLWC 2021 يأتي قريبًا، CoinEx يهتف للرياضيين كشريك حصري لمنصة تداول العملات المشفرة

هونغ كونغ، 3 أكتوبر / تشرين أول 2022 / PRNewswire / — من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لدوري الرجبي (RLWC) 2021 بمباراة بين رجال إنجلترا وساموا في 15 أكتوبر في سانت جيمس بارك وتختتم في مانشستر بنهائي الكراسي المتحركة في 18 نوفمبر ونهائيات الرجال والنساء في مباراة ثنائية مذهلة في أولد ترافورد في 19 نوفمبر.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، ستقام منافسات الرجال والنساء والكراسي المتحركة في نفس الوقت، حيث من المقرر بث جميع المباريات ال 61 مباشرة على هيئة الإذاعة البريطانية، مع مشاركة أكثر من 600 لاعبًا و32 فريقًا في المباريات عبر 17 بلدة ومدينة مضيفة و21 ملعبا في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك لندن. مانشستر ونيوكاسل ويورك وليدز وكوفنتري وشيفيلد.

ستكون بطولة هذا العام، التي تم تأجيلها من 2021 إلى 2022 بسبب جائحة Covid-19 ، هي النسخة السادسة عشرة من كأس العالم لدوري الرجبي، وستشجع CoinEx بورصة العملات المشفرة ذات الشهرة العالمية جميع الفرق كشريك حصري لمنصة تداول Cryptocurrency للبطولة.

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تتطلع CoinEx الآن إلى مشاهدة الأداء الاستثنائي للمنافسين في RLWC2021 وأن تكون جزءًا من كأس العالم لدوري الرجبي الأكبر والأفضل والأكثر شمولًا في التاريخ.

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