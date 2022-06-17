‫Risen Energy تصنف “الأفضل أداء” للعام الثاني على التوالي من قبل PVEL

تستند التصنيفات إلى بيانات الأداء والموثوقية من برنامج تأهيل منتجات الوحدات الكهروضوئية PVEL ، وهو مجموعة من الاختبارات المعملية والميدانية التي تبلغ قرارات الشراء والاستثمار المتعلقة بالطاقة الشمسية في السوق.

وقال تريستان إريون لوريكو، رئيس أعمال الوحدات الكهروضوئية في PVEL : “في كل عام، من بين 100 مصنع وعدة مئات من أنواع المنتجات التي تشارك في تصنيف PVEL ، يصنف فقط عدد قليل من الأشخاص المختارين للغاية على الاعتراف النهائي بأفضل أداء. ويسرنا أن نرى اسم Risen Energy على القائمة مرة أخرى، ونأمل مخلصين في اختبار المزيد من منتجات Risen الجديدة في المستقبل مع استمرار الشركة في الابتكار”.

وقال بي فيراجو شودري، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق ( CSMO ) في شركة Risen Energy : “الموثوقية والابتكار محفوران في الحمض النووي لشركة Risen . نحن لا نتوقف أبدًا عن إيجاد طريقة أفضل لدعم احتياجات العملاء من حلول الطاقة عالية الجودة والدائمة والاقتصادية. على سبيل المثال، منتجنا Hyper-ion الذي تم إصداره حديثًا، والذي يستخدم تقنية HJT المتطورة، مع إنتاج الطاقة أكثر من 700Wp لكل وحدة، يوفر الخيار الأفضل للعملاء الذين يتوقعون أداء أعلى مع تكلفة منخفضة لميزان النظام وتكلفة موحدة للكهرباء. لا يسعنا الانتظار لرؤيته مدرجًا في قائمة أفضل أداء في العام المقبل”.

“تركز Risen على تزويد العالم بأفضل جودة ومنتجات الوحدات الكهروضوئية الفعالة من حيث التكلفة لأكثر من عقدين. لقد حققنا سلسلة من التطورات في مجال الابتكار التكنولوجي. وقد حصلت منتجاتنا من سلسلة تيتان، مع المزيد من توليد الطاقة والكفاءة الأعلى، على اعتراف قوي في السوق منذ إطلاقها.” وقال داني سونغ، مدير المنتجات في شركة Risen Energy : “الآن من المشجع أن نرى معرفتنا التقنية المتقدمة تكتسب الاعتراف من طرف ثالث موثوق به مشهور أيضًا”.

نبذة عن Risen

Risen Energy هي شركة رائدة وعالمية من المستوى 1، “ AAA ” ذات تصنيف ائتماني لمنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الأداء ومزود لحلول الأعمال الشاملة لتوليد الطاقة. تأسست الشركة في عام 1986 وأدرجت علنًا في عام 2010، وتفرض توليد القيمة لعملائها العالميين، واكتساب حصة سوقية ملحوظة في الصين والبرازيل والهند وفيتنام وأستراليا وغيرها من 50 دولة ومنطقة. مع قدرة الوحدة السنوية التي تبلغ 30 جيجاواط، و 22 دعمًا لشبكة الأعمال العالمية، توفر Risen Energy خدمات ممتازة وشراكات طويلة الأجل لعملائها في أسواق المرافق والتجارية والسكنية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.risenenergy.com

نبذة عن مختبرات التطور الكهروضوئية (PVEL)