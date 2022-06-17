‫‫ Rio South Texas: في قلب سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية

البعثة، تكساس، 17 يونيو 2022 / PRNewswire / — تمثل أمريكا الشمالية ما يقرب من 25% من السوق الاستهلاكية العالمية، والممر 69 السريع الذي يقسم الولايات المتحدة من الشمال إلى الجنوب ويربطها بكندا والمكسيك يعد أحد شرايين سلسلة التوريد الرئيسية. تقع العديد من أكبر المراكز الصناعية في أمريكا الشمالية على طول هذا الطريق وتغذي المعابر الدولية الرئيسية شريان سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية. قامت COSTEP مؤخرًا بتحليل أعداد الشاحنات في 2019 و2020 و2021 على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والولايات المتحدة والمكسيك. تشمل نقاط الدخول بين الولايات المتحدة وكندا لممر I-69 الذي تم تحليله ديترويت وبورت هورون في ميشيغان، وشلالات بوفالو نياجرا في نيويورك. كانت نقاط الدخول بين الولايات المتحدة والمكسيك لممر I-69 هي لاريدو وهيدالغو/فار وبراونزفيل وبروغريسو وريو غراندي سيتي وروما، وكلها تقع في منطقة Rio South Texas .

في عام 2019، شهدت منطقة ولاية ميشيغان/نيويورك 3,254,623 شاحنة عابرة واردة، في حين شهدت منطقة ريو جنوب تكساس 3,412,118، مما يجعلهما من أكثر المناطق التجارية الدولية التي تحمل الشاحنات ازدحامًا على حدود كل منهما. وكان الفرق طفيفًا، فقط 157،485 شاحنة، أو 4.8%. أثّر تفشي الوباء سلبًا على التجارة في عام 2020، ولكن بدرجة متفاوتة. بالنسبة لولاية ميشيغان/نيويورك، انخفضت معابر الشاحنات لعام 2020 بشكل كبير، حيث انخفضت إلى 2,917,738. بلغ إجمالي الشاحنات العابرة في منطقة Rio South Texas لعام 2020 حوالي 3,387,816، مما يعني أن الانخفاض كان أقل حدة بكثير، وارتفع الفرق بين المنطقتين إلى 470,078 شاحنة، أو 16.1%، لصالح Rio South Texas . مع انتعاش اقتصاد أمريكا الشمالية في عام 2021، عاد النشاط لكليهما، حيث شهدت ميشيغان/ولاية نيويورك 3,147,251 شاحنة عابرة، وارتفع إجمالي Rio South Texas إلى 3,739,519. ومع ذلك، تعكس هذه الأرقام أيضًا فجوة متزايدة تبلغ 592,268 شاحنة، أو 18.8%، لصالح Rio South Texas .

تظهر المقارنة المباشرة بين أرقام عام 2021 وعام 2019 أنه في عام 2021، كانت ولاية ميشيغان/نيويورك لا تزال منخفضة بمقدار 107،372 شاحنة، أو -3.3%، مقارنة بعام 2019. على النقيض من ذلك، في عام 2021، ارتفعت Rio South Texas بمقدار 327،401 شاحنة، أو 9.6%، فوق أرقام عام 2019، مما وضع منطقة Rio South Texas في قلب سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية.

إذا كنت تتطلع إلى التصنيع في أمريكا الشمالية لأمريكا الشمالية، فانظر إلى ما تقدمه Rio South Texas . سيسعد فريقنا في COSTEP بمساعدتك، لذا يرجى زيارتنا على www.costep.org أو متابعتنا على @ COSTEP لمعرفة المزيد.

للتواصل: Matt Ruszczak, info@costep.org