‫Resonance Consultancy تكشف عن أفضل مدن العالم لعام 2023

أعلن مستشار العلامات التجارية العالمي اليوم عن أفضل 100 مدينة في العالم من حيث الأداء في تقريره السنوي لأفضل مدن العالم.

نيويورك، 10 سبتمبر 2022 — / PRNewswire / شركة ريسونانس كونسيلتانسي ( Resonance Consultancy ) هي شركة استشارية رائدة في مجال السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية، وتعمل تصنيفاتها لأفضل المدن على تحديد وقياس الجودة النسبية للمكان والسمعة والهوية التنافسية للمدن الرئيسية في العالم التي يبلغ تعداد سكان عواصمها أكثر من 1 مليون نسمة. وقد تم الإشادة بها بكونها أكثر تصنيفات المدن شمولاً في العالم، استنادًا إلى المنهجية الأصلية التي تحلل الإحصاءات الرئيسية بالإضافة إلى المراجعات التي ينشئها المستخدمون والنشاط عبر الإنترنت في قنوات مثل جوجل وفيسبوك وإنستجرام.

قم بالوصول إلى تقرير أفضل المدن في العالم لعام 2023 وجميع الملفات الشخصية للمدينة المائة على WorldsBestCities.com .

تعرف على المزيد حول Resonance Consultancy على ResonanceCo.com .

يقول كريس فير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريسونانس، “تقيس تصنيفات أفضل المدن في العالم الأداء العام لأكثر من 250 مدينة حول العالم استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المقاييس من أجل تحديد أفضل 100 مكان للعيش والزيارة والاستثمار”.

ويتم تحديد التصنيف العام لأفضل المدن من خلال تحليل أداء كل مدينة لمجموعة واسعة من العوامل التي أظهرت تاريخيًا ارتباطات إيجابية مع جذب العمالة و/أو الاستثمار و/أو الزوار إلى المدن.

وبناءً على أداء كل مدينة في 24 عاملًا تم تحليله، فهذه هي أفضل مدن العالم لعام 2023:

أفضل مدينة فخرية في العالم: كييف، أوكرانيا

1. لندن، إنجلترا

2. باريس، فرنسا

3. مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

4. طوكيو، اليابان

5. دبى، الإمارات العربية المتحدة

6. برشلونة، إسبانيا

7. روما، إيطاليا

8. مدريد، إسبانيا

9. سنغافورة، جمهورية سنغافورة

10. امستردام، هولندا

الترتيب الكامل متاح في WorldsBestCities.com .

حول شركة ريسونانس كونسيلتانسي

ريسونانس هي شركة عالمية للخدمات الاستشارية لصناع المكان الاستراتيجيين والمبدعين. وبصفتها مقدِّمة استشارات في مجال العقارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، تجمع ريسونانس بين الخبرة في البحث والخطط الاستراتيجية والعلامة التجارية والاتصالات من أجل جعل الوجهات والمدن والتطورات أكثر قيمة وأكثر حيوية. ResonanceCo.com

نبذة عن World’s Best Cities

Best Cities هي موطن تصنيف ريسونانس الحصري لأفضل الوجهات الحضرية في العالم. ويتم استخدام البيانات من قِبَل المنابر الإخبارية الرائدة، وتسميها بلومبيرج “الدراسة الأكثر شمولاً من نوعها؛ فهي تحدد المدن التي يفضلها السكان المحليون والزوار ورجال الأعمال على حدٍ سواء، بدلاً من مجرد النظر إلى قابلية العيش أو الجاذبية السياحية”. WorldsBestCities.com | #BestCities

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Jennifer Dolynchuk, jdoly@resonanceco.com

