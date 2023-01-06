‫PowerChina تدعم تنمية المواهب ذات المهارات العالية في زامبيا

لوساكا، زامبيا, 6 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — على ضفاف نهر كافو على بعد حوالي 90 كيلومترًا جنوب العاصمة الزامبية لوساكا، تنطلق أول محطة للطاقة الكهرومائية واسعة النطاق في زامبيا بسلاسة.

تخطط محطة كافو جورج لور للطاقة الكهرومائية، التي بدء العمل عليها في يوليو 2021 والتي شيدتها PowerChina ، لتركيب خمسة توربينات فرانسيس، بسعة إجمالية تبلغ 750 ميجاوات.

لم تعمل المحطة على تسريع عملية التصنيع في زامبيا فحسب، بل أدت أيضًا إلى تغيير مصير العديد من الشباب في زامبيا. أمثال جيفت كاباندا البالغ من العمر 35 عامًا.

في عام 2017، اتخذت حياة الشاب الزامبي منعطفًا مذهلاً عندما زار معهد سينوهيدرو للتدريب، الذي أطلقته PowerChina لتقديم دورات تدريبية مهنية مجانية لتدريب العمال المهرة على مشروع الطاقة الكهرومائية واكتشاف المواهب للمشاريع المحلية في زامبيا. التحق كاباندا بالمعهد ودرس الهندسة الكهربائية وهنا بدأ “التغيير الحقيقي”.

وعلى غرار كاباندا، تغير مصير أكثر من 300 شاب في زامبيا تمامًا من قبل معهد سينوهيدرو للتدريب. حيث غيرت المهارات التي اكتسبوها في المعهد حياتهم.

باستثمار 1.45 مليون دولار، تم إنشاء المعهد من قبل PowerChina في عام 2017، حيث يستقبل الطلاب من جميع أنحاء زامبيا، ويوفر التعليم والتدريب مجانًا، والإقامة المجانية، وبدلات المعيشة، بهدف تنمية المواهب الماهرة المطلوبة بشكل عاجل في مجال بناء البنية التحتية لزامبيا.

حتى الآن، قام المعهد بتدريب 332 طالبًا، من بينهم 10 نساء كفنيات، حيث أصبحوا العمود الفقري لهذا المشروع بالإضافة إلى مشاريع البناء الهندسية الأخرى في زامبيا. قال فانغ تشي، عميد المعهد، لـ ChinAfrica إن معظمهم يعملون في مشروع الطاقة بعد إكمالهم التدريب.

“لطالما كنت كهربائيًا عاديًا؛ لا يمكنني القيام سوى ببعض تركيبات الأسلاك أو الإصلاحات البسيطة، لكن الأمر مختلف الآن. لقد تلقيت تدريبًا احترافيًا ومنهجيًا. من خلال الممارسة والتدريب، أصبحت مهندسًا كهربائيًا جيدًا، “على حد تعبير كاباندا لـ ChinAfrica .

هناك ادعاء كاذب بأن مساعدة الصين لإفريقيا ما هي إلا “استعمار جديد”، حيث تم تشويه صورة الشركات الصينية في إفريقيا بشكل كبير. قال تشو تشينغ قوه، مدير مشروع مكتب محطة كافو جورج للطاقة الكهرومائية السفلى، لـ ChinAfrica ؛ “الحقيقة هي أن الشركات الصينية في إفريقيا توظف عددًا كبيرًا من العمال المحليين من خلال توطين الموارد البشرية، مما يعزز بشكل كبير العمالة المحلية، ويحسن مستويات معيشة السكان المحليين، ويعزز الشعور بالانتماء والسعادة والمسؤولية لدى الموظفين المحليين.

منذ بدء تشغيل محطة كافو جورج لور للطاقة الكهرومائية، تم توظيف أكثر من 10000 موظف محلي، وهو ما يمثل 90 في المائة من القوى العاملة في مشروع الطاقة.

شاركت PowerChina بشكل كبير في تنمية البلاد منذ دخول السوق الزامبي في عام 2001. قال سونغ مينج مينغ، الممثل القطري لـ PowerChina في زامبيا، “من خلال تنمية وتوظيف السكان المحليين، من الممكن تقوية العلاقات بين الشعبين الصيني والإفريقي، من أجل التواصل والتقارب بشكل أفضل”.