‫‫ Outreach تعزز التزامها تجاه أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مركز بيانات جديد في أيرلندا

يتيح أول مركز بيانات أوروبي للشركة لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تجاوز متطلبات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) لتلبية متطلبات الإقامة الصارمة للبيانات بما في ذلك شهادة ISO 27701 لخصوصية البيانات

لندن، 17 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — افتتحت Outreach ، وهي منصة تنفيذ المبيعات التي تساعد مؤسسات الإيرادات على تحقيق نمو فعال ويمكن التنبؤ به، مركز بيانات مخصصًا للاتحاد الأوروبي في دبلن بأيرلندا، لدعم عملائها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتجاوز متطلبات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات للوفاء بالمتطلبات الصارمة الخاصة بموقع البيانات. وهذا يعزز التزام Outreach تجاه مساعدة عملائها العالميين على الالتزام بقواعد الخصوصية الصارمة.

يساعد مركز البيانات الجديد Outreach على تحقيق إقامة بيانات العملاء داخل الاتحاد الأوروبي. يتم استضافته في مركز البيانات الإقليمي لـ Amazon Web Services (AWS) في دبلن، ويقوم بتخزين البيانات المملوكة للعملاء المرتبطة بمثيلات Outreach . يتضمن ذلك التوقعات والحسابات والمؤسسات وبيانات سير العمل مثل التسلسلات والمكالمات والاجتماعات المضمنة في البنية الأساسية للاتحاد الأوروبي، والتي تتم معالجتها جميعًا باستخدام Outreach .

سيتمكن عملاء Outreach في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذين اختاروا الاشتراك في مركز البيانات الجديد من استخدام Outreach Engage ، وهي منصة مشاركة مبيعات Outreach التي تمكن المؤسسات من زيادة إنتاجية التنقيب إلى الحد الأقصى وتحسين تنفيذ مبيعاتها باستمرار. من خلال تدفقات عمل المشاركة المؤكدة التي تحول الرؤى إلى أفعال ، تساعد Outreach Engage البائعين على اتخاذ أفضل القرارات لتعزيز صفقاتهم في كل لحظة من دورة المبيعات.

إن خطط التواصل لتقديم ميزات وخدمات إضافية، بما في ذلك تقارير Outreach Insights ، و Outreach Commit و Outreach Guide ، إلى مركز البيانات الجديد لتحسين تنفيذ المبيعات عبر قاعدة عملائها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. سيمكن هذا مندوبي المبيعات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من الاستثمار في أتمتة المبيعات ومشاعر المشتري لتقديم خدمات مخصصة لعملائهم المحتملين.

قال ماني ميدينا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Outreach : “يتيح مركز البيانات الجديد لدينا لقادة المبيعات الأوروبيين وفرقهم دفع عجلة النمو من خلال نظام ذكي يلبي متطلبات أمن البيانات والخصوصية الأكثر صرامة في العالم”. “على مدار العامين الماضيين، افتتحنا مكتبنا في المملكة المتحدة و مركز براغ للابتكار ، و أطلقنا سلسلة من الميزات التي تركز على أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بما في ذلك الدعم بـ 18 لغة وعملات متعددة، بالإضافة إلى إعداد التسلسل المحلي المستند إلى الجدول الزمني للسماح بأسبوع عمل مختلف الإعدادات ودعم العطل. يعد مركز البيانات الجديد الخاص بنا أحدث إضافة إلى دعمنا المستمر لعملائنا الأوروبيين حتى يتمكنوا من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمنتجاتنا وخدماتنا المتعلقة بتنفيذ المبيعات “.

تلتزم Outreach بتلبية متطلبات صارمة لأمن البيانات وخصوصية البيانات كما تدعمها شهادات الجهات الخارجية المستقلة الرئيسية. تلبي منصة تنفيذ مبيعات Outreach بالفعل المتطلبات الرئيسية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تعد Outreach واحدة من أوائل الشركات في فئتها التي تفي بشهادة ISO 27701 لخصوصية البيانات لإثبات الامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) ولوائح حماية البيانات الأخرى. يضمن الاعتماد الإضافي لمركز البيانات داخل الاتحاد الأوروبي أن الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب وجود بيانات داخل نفس المنطقة الجغرافية كجزء من سياسات الأمان والخصوصية يمكنها القيام بذلك باستخدام Outreach Engage .

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