‫Orangetheory® Fitness تعين جيسون دنلوب الرئيس الدولي للشركة

بوكا راتون، فلوريدا، 1 سبتمبر أيلول 2022 / PRNewswire / — بصفتها علامة تجارية رائدة في مجال اللياقة البدنية، تلتزم Orangetheory Fitness بالنمو المستمر في السوق وافتتاح استوديوهات جديدة في جميع أنحاء العالم. ولتعزيز حضور العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، أعلنت Orangetheory اليوم أنها عينت جيسون دنلوب رئيسا للعلامة التجارية في منصب رئيس الشركة الدولي، حيث أشرفت على محفظة الاستوديوهات الدولية للعلامة التجارية وجهود التوسع المستمرة.

ينضم دنلوب إلى Orangetheory بسجل حافل من القيادة والتنمية الدولية، مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك CrossFit و Canada Goose و Starbucks و Nike . وكما هو موضح في مناصبه التنفيذية السابقة، فإن دنلوب هو مخضرم في الصناعة مع خلفية واسعة في إدارة أعمال الامتياز، والمبيعات العالمية، ومباشرة إلى الأعمال التجارية الاستهلاكية والنمو المفرط في الأسواق العالمية.

في منصبه الجديد، سيعمل دنلوب على توسيع وتطوير شبكة دولية قوية بالفعل. في عام 2022، افتتحت Orangetheory مواقع جديدة في بورتوريكو وكندا والمكسيك والصين ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والدنمارك وإسبانيا وبولندا، بالإضافة إلى أول استوديو للعلامة التجارية في فرنسا. وسيدير دنلوب افتتاح استوديوهات جديدة من المقرر افتتاحها في عام 2023 وما بعده، بما في ذلك تلك المخطط لها في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وقال ديف لونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Orangetheory Fitness : “مع استمرار نمو Orangetheory Fitness كشركة رائدة في فئة اللياقة البدنية والعافية، كان جيسون دنلوب الخيار الواضح للمساعدة في قيادتنا في مهمتنا لنشر “المزيد من الحياة” في جميع أنحاء العالم”. “مع تاريخ جيسون الحافل بالنجاحات، نعلم أن لديه الرؤية والمهارات اللازمة للدفاع عن جهودنا الدولية – نرحب به في فريق Orangetheory Fitness”.

وقال دنلوب: “لقد كنت محظوظًا بقضاء مسيرتي المهنية في قيادة التطوير والاستراتيجيات العالمية لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، وأنا متحمس لإمكانات النمو الدولية التي أراها في Orangetheory Fitness “. “أتطلع إلى العمل على تعزيز أهداف الأعمال الاستراتيجية لشركة Orangetheory ، مع تعريف المزيد من الأشخاص على مستوى العالم بنهج اللياقة البدنية الفريد والمتطور للعلامة التجارية.”

وقبل تعيينه، شغل دنلوب منصب الرئيس العالمي لشركة CrossFit, LLC حيث قاد فريق CrossFit العالمي التابع وقسم التعليم والرياضة. بصفته نائب الرئيس الأول في Canada Goose ، كان Dunlop مسؤولا عن المبيعات عبر جميع القنوات الدولية بما في ذلك العلامة التجارية والمنتج. خلال الفترة التي قضاها في ستاربكس، شغل دنلوب منصب نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، حيث أعاد هيكلة الشركة لتصبح نموذجًا للترخيص والامتياز في 4,500 موقع و59 دولة. وفي نايكي، أدار دنلوب أعمال العلامة التجارية المباشرة للمستهلكين والامتياز التجاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك نمو المتاجر والتوسع الرقمي في 47 دولة.

لمزيد من المعلومات حول Orangetheory Fitness ، قم بزيارة www.orangetheory.com .

نبذة عن Orangetheory

Orangetheory® Fitness ( orangetheory.com ) هو تمرين جماعي قائم على معدل ضربات القلب يجمع بين العلم والتدريب والتكنولوجيا تم إنشاؤه لمساعدتك على تحقيق النتائج المرجوة والعيش حياة أكثر حيوية. واحدة من أسرع شركات الامتياز نموًا في العالم، طورت Orangetheory تمرينًا مصممًا لجميع قدرات اللياقة البدنية لتعزيز تجربة مجتمعية مشتركة من خلال ربط الأعضاء والمدربين. يزيد تمرين Orangetheory عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك لحرق المزيد من السعرات الحرارية ، والمزيد من النتائج، والمزيد من الثقة، كل ذلك ليوفر لك المزيد من الحياة. افتتح أصحاب امتياز Orangetheory أكثر من 1500 استوديو في جميع الولايات الأمريكية ال 50 و 24 دولة. تم تصنيف الشركة في المرتبة رقم 60 في قائمة الشركات الخاصة الأسرع نموًا في مجلة Inc . وتم إدراجها في المرتبة رقم 9 في قائمة Entrepreneur Faster Growth-Franchise 500 . قم بزيارة https://www.orangetheory.com/ en-us/international- opportunities/ لفرص الامتياز العالمية.