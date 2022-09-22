‫OPPO-Reno8-Seriesأوبو تكشف الستار عن أحدث سلسلة هواتف، رينو8

خبير البورتريه، ومجموعة من منتجات إنترنت الأشياء المذهلة

– تتكون سلسلة هواتف رينو 8 من ثلاث فئات تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كلً منهم مُجهز بأكثر التقنيات تطوراً، ليوفروا للمستخدم تجربة متكاملة واستثنائية.

– صمم الهاتف ليكون خبير البورتريه، فهاتف رينو 8 برو 5G يعيد تعريف معنى إمكانيات التصوير من خلال نظام كاميرا متطور ومدعوم بوحدة معالجة الصور MariSilicon X .

– من الترفيه والصحة إلى الاسترخاء والعمل، تطُلق أوبو مجموعة جديدة من منتجات إنترنت الأشياء التي تتضمن الجهاز اللوحي أوبو باد آير وسوار أوبو باند 2 الذكي وسماعات أوبو إنكو بودز 2 اللاسلكية.

– تتوفر سلسلة هواتف رينو 8 للشراء من خلال متاجر مختارة معتمدة حول منطقة الخليج العربي بدءً من 23 سبتمبر 2022 .

— PRNewswire / –2022 دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 سبتمبر / أيلول

أعلنت أوبو اليوم عن إطلاق سلسلة الهواتف الرائدة رينو، هذا بجانب مجموعة من منتجات إنترنت الأشياء، وتم الاحتفال بهذا الإطلاق في حديقة دبي الاستوائية – ذا جرين بلانيت دبي.

تحتوي تلك السلسلة الحديثة على ثلاث فئات: رينو 8 برو 5G و رينو 8 5G و رينو 8 Z 5G ، ، كلً منهم مُجهز بتقنيات رائدة تُقدم إلى المستخدم تجربة متكاملة واستثنائية. واطلقت أيضاً أوبو ثلاث منتجات مذهلة لإنترنت الأشياء: جهاز أوبو آير باد اللوحي وسوارأوبوباند2الذكيوسماعاتإنك وبودز2اللاسلكية.

واحتفالاً بهذه المناسبة صرح إيثان تشوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق أحدث سلسلة من هواتفنا، رينو 8 . إضافة إلى مجموعة جديدة ومتميزة من منتجات إنترنت الأشياء والتي تتضمن، جهاز أوبو آير باد المذهل، أول جهاز لوحي من أوبو، الذي يهدف إلى خلق حياة أكثر ذكاءً وتجربة سلسلة للمستخدمين. في أوبو، نعمل جاهدين لنوفر إلى عملائنا تجربة لا مثيل لها، فدائماً ما نتخطى حدود لابتكار ونطور منتجات تسهل الحياة على الأفراد وتجعلها أكثر راحة. إن سلسلة هواتف رينو 8 تعيد تعريف مفهوم تجربة امتلاك الهواتف الذكية من خلال الأداء، والتصميم، والتقنية، والصورة. متشوقون للغاية لرؤية ردود أفعال السوق.”

صُمم ليكون خبير الصورة على جميع الأصعدة، إن هاتف رينو 8 برو 5G مدعوماً بأول وحدة لمعالجة الصور صممتها أوبو حصرياً، MariSilicon X ، فقد تم رفع مستوى الجهاز ليقدم سلسلة من ميزات الكاميرا المبتكرة. ويتميز هاتف رينو 8 برو 5G أيضاً بتصميم موحد انسيابي وأداء سلس ممتاز وتجربة استخدام رائعة كلياً من خلال نظام التشغيل ColorOS 12.1 .

صورة بورتريه فائقة الوضوح تحت أي ظرف

ولكونه خبير البورتريه، يضمن هاتف رينو 8 برو 5G التقاط صور ومقاطع فيديو بورتريه فائقة الوضوح، ليفتح آفاقاً جديدة للإبداع عبر إمكانيات الجهاز المتميزة.

وليقدم الهاتف تجربة تصوير بورتريه لا مثيل لها، جاءت وحدة معالجة الصور الأولى المصممة حصرياً من أوبو MariSilicon X NPU ، التي توفر قوة حاسوبية ترتقي ب قدرات الهاتف التصورية، ويحدث كل هذا مع استهلاك أقل للطاقة. حيث تعالج MariSilicon X 18 تريليون عملية تصويرية في الثانية (18 TOPS) ، وتقوم على تقنية معالجة متطورة بمعمارية 6 نانومتر وخوارزمية التوقيع الرقمي DSA الرائدة في الصناعة. بفضل معدل نقل البيانات المرتفع والقدرة الحاسوبية الهائلة، يمكن لوحدة معالجة الصور MariSilicon X أن تقوم بمعالجة الذكاء الاصطناعي AI 4K في وقت مزامن للوقت الحقيقي، ودمج لتقنية HDR يصل إلى 20 بت في الصور الخام RAW مع تحقيق نسبة إشارة إلى ضوضاء تصل إلى 8 ديسيبل للصور. من خلال تلك القدرة على معالجة الصور الخام RAW مباشرة، تعمل MariSilicon X كأساس لا مثيل له وتقدم تجربة تصوير بلا حدود لهاتف رينو 8 برو 5G .

ويأتي هاتف رينو 8 برو 5G مدعوماً بمستشعرات سوني الثنائية الرائدة، حيث يتواجد الجيل الجديد من مستشعر IMX709 RGBW في الكاميرا الأمامية ومستشعر IMX766 في الكاميرا الرئيسية:

· يقدم مستشعر IMX709 مجموعة RGBW بِكْسِل الجديدة كلياً لالتقاط المزيد من الضوء دون التأثير على لون الصورة. هذا بالإضافة إلى تقنية DOL-HDR المدمجة في المستشعر، ويتيح IMX709 لل كاميرا الأمامية لـهاتف رينو 8 برو 5G التقاط صور سيلفي عالية الجودة بسلاسة حتى مع اختلاف ظروف الإضاءة. يدعم IMX709 أيضاً ولأول مرة التركيز التلقائي على الكاميرا الأمامية، مما يتيح زووم مُضاعَف عند التقاط صور السلفي. ومع مسافة بؤرية لا تقل عن 15 سم، من الممكن التقاط لقطات قريبة جداً باستخدام الكاميرا الأمامية لـهاتف رينو 8 برو 5G ، مما يبرز تفاصيل استثنائية في الصور الذاتية.

· يوفر مستشعر IMX766 في الكاميرا الخلفية تجربة صورة محسَّنة مع حجم مستشعر يبلغ 1 / 1.56 بوصة وميزات مثل

All Pixel Omni-Directional PDAF و DOL-HDR .

بفضل دعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X ومستشعرات سوني الثنائية الرائدة، يوفر هاتف رينو 8 برو 5G تجربة تصوير بورتريه بمستوى لا يُضاهى. حيث تتوافر خاصية التصوير بجودة 4K في هاتف ذكي من تلك الفئة السعرية لأول مرة. تُمكِن خاصية تصوير فيديو ليلي بدقة 4K ( 4K Ultra Night Video ) المستخدم من التقاط مقاطع فيديو فائقة الوضوح ليلاً، بينما تعزز خاصية تصوير فيديو ليلي بدقة 4K وتقنية HDR (4K Ultra HDR Video) من جودة مقاطع الفيديو الملتقطة في وجود إضاءة قوية في الخلفية. وكلتا الميزتين يمكنهما التحسين من جودة ولون الصور بشكل ملحوظ، وتجنب الإفراط في إظهار الضوء في المناطق الساطعة مع الاحتفاظ بأقصى قدر من التفاصيل في المناطق المظلمة. أما هؤلاء الذين يرغبون في إضافة مؤثرات الأفلام إلى صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، فإن هاتف رينو8 برو 5G يوفر أيضاً ميزات مثل Portrait Mode و Hyperlapse و960fps وAI Slow-motion.

تصميم فريد وانسيابي موحد

لأول مرة في سلسلة هواتف رينو 8 ، يأتي هاتف رينو 8 برو 5G بتصميم انسيابي موحد للهيكل ، لاغياً “نتوء” الكاميرا المستقل الذي نراه عادةً في الهواتف الذكية الأخرى. ذلك التصميم السلس والمذهل يجعل الهاتف مريحاً في قبضة اليد، مع منع الغبار من الالتصاق حول منطقة الكاميرا. أيضاً، أما في الجزء الخلفي من الهاتف في منطقة الكاميرا فيبرز تصميم الكاميرا الثنائي وحلقة ضوء الفلاش، ليسلطوا الضوء على ميزات الكاميرا الاستثنائية للهاتف من خلال تصميم مميز يخطف الأعين.

ويزين الجزء الأمامي من هاتف رينو 8 برو 5G ، شاشة عرض AMOLED فائقة النقاء بحجم 6.7 بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 93.4٪، تدعم بيليون لوناً ومعامل تحديث يبلغ 120 هيرتز، لتضمن تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة مع تفاعل مُعزَز. الشاشة أيضاَ بتقنية HDR10 + وبتصديق SGS Low Motion Blur و SGS Low Blue Light وكذلك HDR لـتطبيقي Amazon و Netflix .

هاتف رينو 8 برو 5G هو الأنحف في سلسلة هواتف رينو حتى الآن، حيث تبلغ سماكته 7.34 ميلليمتر فقط، أما وزنه فيبلغ 183جرام فقط. وسيكون متاحاً بلونين جديدين مذهلين – أخضر لامع وأسود لامع.

أداء سلس متكامل بمستوى رائد

يلعب معالج MediaTek Dimensity 8100-MAX دور البطولة في سلاسة أداء هاتف رينو 8 برو 5G . ويأتي بتكنولوجيا 5 نانو متر، وتقدم الشريحة ثمانية النواه octa-core SoC أداءً أقوى مع استهلاك أقل للطاقة. يأتي هاتف رينو 8 برو 5G مزوداً بذاكرة وصول عشوائي ( RAM ) بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين ROM بسعة 256 غيغابايت. ولأول مرة في سلسلة رينو، يقدم الهاتف أيضاً نظام LPDDR5 عالي الكفاءة لإدارة التخزين للقراءة والكتابة.

يقدم هاتف رينو 8 برو 5G تجربة أسرع وأكثر أماناً وسلامةً ليستمتع عملاؤنا بذلك الأداء الرائد المتكامل لمدة أطول، فخاصية الشحن فائق السرعة “ 80W SUPERVOOC TM سوبر ڤووك “ قادرة على شحن بطاريةهاتفرينو8برو5G التي تسع 4500 ميللي أمبير بنسبة 50٪ خلال 11 دقيقة فقط. وشحن الهاتف لمدة 5 دقائق، مدة كافية لتوفير ساعتين كاملتين من اللعب على الهاتف. في الوقت نفسه، وبفضل محرك صحة البطارية Battery Health Engine، يمكن إطالة عمر بطارية هاتف رينو8 برو 5G إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، أو ما يقرب من أربع سنوات من الاستخدام المتوسط وهو ضعف المعدل المُتعارف عليه في الصناعة. كما يأتي الهاتف مزوداً ب 5 طبقات حماية للشحن ، وقد حصل هاتف رينو8 برو 5G على شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland تقديراً لأداء السلامة العام الفائق.

علاوة على ذلك، فإن نظام التبريد فائق التوصيل لهاتف رينو 8 برو 5G ، يستخدم مواد رائدة في الصناعة من أجل تحسين أداء تبديد الحرارة بشكل كبير والتأكد من أن الهاتف يمكن أن يعمل بسلاسة في جميع الأوقات ضمن نطاق درجة حرارة مناسب ومريح للاستخدام.

بفضل هيكل الجهاز المتميز، يمكن لمستخدمي هاتف رينو 8 برو 5G الاستمتاع بتجربة سلسة شاملة تم منحها تصنيف A في اختبار الاتقان الذي أجرته TÜV SÜD لمدة 36 شهراً .

بالنسبة لهواة ألعاب الهواتف الذكية، فإن رينو 8 برو 5G مليء أيضاً بالتحسينات على مستوى النُظم المُصممة خصيصاً للألعاب. يتيح وضع التحديث العالي 90 هرتز لـ PUBG Mobile تجربة لعب أكثر تشويقاً، بينما توفر ميزات مثل Ultra Touch Response و Background Update طريقة لعب سلسة باستمرار.

نظام التشغيل ColorOS 12.1 هو المايسترو الذي يقود فريق عمل الهاتف، فهو بمثابة البوابة التي يعبر منها الهاتف الذكي إلى تجربة أسلس وأكثر أماناً. فميزات مثل Air Gestures وMulti-Screen Connect تساعدا على تحسين الإنتاجية بشكل ملموس. كذلك خاصية أوموجي (OMOJI) التي تمنح المستخدمين طرقاً مبدعة لإضفاء الطابع الشخصي على هواتفهم. ولضمان خصوصية وسلامة المستخدم، يأتي نظام التشغيل ColorOS 12.1 بخاصية الحماية الذكية من التجسس على الإشعارات Anti-peeping، وميزة كلمة المرور المُلزمة للغَلق، وخاصية حماية المهام الحديثة. ساهم كل ذلك في حصول هاتف رينو8 برو 5G على شهادات الخصوصية والأمان المعتمدة من جهات خارجية، بما في ذلك الخصوصية الإلكترونية ePrivacy وISO27001 وISO277001 وغيرها.

هواتف رينو 8 5G ورينو 8 Z 5G

أهم ما يميز هاتف رينو 8 5G هي مستشعرات سوني الرائدة، وعدة ميزات أخرى تخص التصوير بالذكاء الاصطناعي AI مثل: تصوير الفيديو الليلي بدقة فائقة الوضوح وتصوير البورتريه الليلي. صُمم هاتف رينو 8 5G ليمنحك إشراقة دائمة بفضل إمكانيات الكاميرا المحترفة. يتميز الهاتف أيضاً بتصميم انسيابي موحد للهيكل، مما يوفر ملمساً أنيقاً وجذاب مع الاحتفاظ بهيكل متين وقوي. ويعتمد الهاتف خاصية الشحن فائق السرعة “ 80W SUPERVOOC TM سوبر ڤووك “ مع محرك صحة البطاريةBattery Health Engineومعالج MediaTek Dimensity 1300 SoC ونظام تبريد سائل فائق التوصيل VC، ونظام التشغيل ColorOS 12.1، ليمنح مستخدميه أداءً موثوقاً وتجربة سلسة شاملة.

يقدم هاتف رينو 8 Z 5G للمستخدمين أساليب مختلفة وغير محدودة لصور البورتريه، حيث إنه مدعوماً بعدة ميزات خاصة بالتصوير لتحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي، مثل: خاصية AI Portrait Retouching وخاصية Bokeh Flare Portrait . هذا بجانب إمكانيات الكاميرا المتميزة للغاية حيث إنها تأتي بغطاء خلفي زجاجي مع تقنية OPPO Glow . يوفر هاتف رينو 8 5G Z مزيداً من الثقة والراحة للمستخدمين وذلك من خلال اعتماد Qualcomm® Snapdragon 695 5G كمعالج أساسي للهاتف المحمول بالإضافة إلى ColorOS 12.1 نظام التشغيل الأمثل من أوبو.

أحدث ما تقدمه أوبو من منتجات إنترنت الأشياء

تطلق أوبو جهاز أوبو آير باد اللوحي وسماعة أوبو إنكو بودز 2 اللاسلكية وسوار أوبو باند 2 الذكي جنباً إلى جانب سلسلة هواتف رينو 8 ، لتلبي احتياجات المستخدم من ترفيه واسترخاء وعمل وصحة في تجربة مذهلة.

يتميز جهاز أوبو آير باد اللوحي بسهولة حمله في أي مكان، ذلك نتيجة إلى سمكه النحيف للغاية البالغ 6.94 ميلليمتر ووزنه البالغ 440 جرام. مدعوماً بمعالج Qualcomm Snapdragon® 680 Mobile ، وتأتي شاشة جهاز أوبو آير باد اللوحي بمقاس 10.36 بوصة بدقة 2K مع مكبرات صوت رباعية تدعم من دولبي أتموس Dolby Atmos . في الوقت نفسه، يأتي جهاز أوبو آير باد اللوحي مع نظام التشغيل ColorOS الجديد الخاص بالأجهزة اللوحية. تعمل تلك الميزات على تقديم اتصال أكثر كفاءة وسلاسة لترتقي بتجربة الاستخدام إلى آفاق جديدة كلياً.

تعد سماعات إنكو بودز 2 واحدة من أكثر سماعات الأذن اللاسلكية تنافسية في السوق، حيث تتميز بصوت واضح مرتفع، وبطارية تدوم لمدة 28 ساعة، وتحكم في الكاميرا عن بُعد، وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع خاصية إلغاء ضوضاء مدمجة.

وأخيراً مع سوار أوبو باند 2 الذكي التي يأتي مع شاشة كبيرة بحجم حصري 1.57 بوصة وتصميم جديد مُلهِم، بالإضافة إلى ميزة مراقبة نسبة الأكسجين في الدم وتحليل دورة النوم، كما يدعم السوار أيضاً تقييم أخطار الغطيط، ويتضمن سوار أوبو باند 2 الذكي وضع التنس الاحترافي الحصري والعديد من أوضاع التمارين الرياضية المختلفة التي تنقل تجربة ممارسة الرياضة إلى مستوى آخر تماماً.

التوافر في السوق

سلسلة رينو 8 ومنتجات أوبو لإنترنت الأشياء متاحة الآن للطلب المسبق عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة الشريكة بسعر 2,799 درهم إماراتي ل هاتف رينو 8برو 5G ، و1,899 درهم إماراتي ل هاتف رينو 8 5G ، و 1,499 ل هاتف رينو 8 Z 5G ، و 899 درهم إماراتي ل جهاز أوبو آير باد اللوحي ، و 219 درهم إماراتي ل سوار أوبو باند 2 ، و 119 درهم إماراتي ل سماعات أوبو إنكو بودز 2 .

سيحصل العملاء الذين سيطلبون مسبقاً هاتفي رينو 8 برو 5G أو رينو 8 5G على سوار وسماعات أذن وباقة من الهدايا الحصرية. أما العملاء الذين سيطلبون هاتف رينو 8 Z 5G مسبقاً على سماعات أذن مجانية وحقيبة مميزة من أوبو والمزيد.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

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