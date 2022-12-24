‫OPPO  تجتاح المحافظات اللبنانية عبر UPFRONT ، مطلقة حملتها الاعلانية لنهاية عام 2022

بيروت, 24 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — تستغل اغلب الشركات الكبيرة موسم نهاية السنة للترويج لخدماتها ومنتجاتها، وتعتبر اللوحات الاعلانية الخيار الأذكى لذلك، من هنا كان توجه OPPO لاطلاق حملتها الاعلانية لنهاية عام 2022 في لبنان بالشراكة مع شركة UPFRONT الاعلانية.

حملة اعلانية حدودها لبنان

نتفق على ان العشوائية لا يمكن أن تنجح في هذا القطاع، فالتخطيط الإستراتيجي هو القاعدة الاساسية التي تؤدي الى نجاح حملات اللوحات الاعلانية لتتمكن من إيصال رسالتها للمتلقي. وهذا كان الهدف الأساسي لشركة UPFRONT الاعلانية التي نالت هذه الحملة الضخمة بجدارة لتغطي المحافظات اللبنانية السبع .

ويعلق المدير التنفيذي لشركة UPFRONT ايلي الاشقر على الحملة الاعلانية بقوله: ” نحن على ثقة ان هذه الحملة هي من أقوى الحملات الاعلانية قي لبنان لعام 2022 واضخمها، كونها جالت المناطق اللبنانية كلها دون استثناء وعلى امتداد ال7 محافظات بدءاً من محافظة بيروت، وجبل لبنان، النبطية والجنوب مروراً بالبقاع وبعلبك وصولا لمحافظتي الشمال وعكار .”

هاتف يستحق استراتيجية اعلانية مميزة

ركزت حملت OPPO لنهاية عام 2022 على هاتفها رينو 8 الذي اطلقته الشركة في شهر يوليو، والذي يمتاز بمواصفات عالية لبت فيه الشركة المتطلبات الاساسية مواكبة التطور.

يتميزالهاتف بكاميرا 50 ميغابكسل خارقة، 8 جيجا بايت رام، وبطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي امبير.

وبما ان الهاتف ذي مواصفات عالية الجودة، كان لا بد من انتقاء حملة اعلانية مدروسة على مستوى لبنان، تنفذ وفقاً لعدد السكان وتوزعهم على السبع محافظات مع الاخذ بعين الاعتبار اختيار اللوحات التي تشهد حولها اكتظاظاً حركياً وسكنياً.

من هنا كان توجه UPFRONT لاتباع استراتيجية التغطية الشاملة للمناطق اللبنانية بناء على التوزع السكني، اذ تم تنسيق توزيع اللوحات الاعلانية بشكل استراتيجي ذكي يستهدف فيها المناطق المكتظة لضمان وصول الحملة الى اكبر عدد من المستهدفين الفعليين.

Oppo :” نحن فخورين بهذه الانجازات”

ويضيف المدير الاقليمي لشركة OPPO : “العالم كما كنا نعرفه قد تغير بالكامل في العامين الماضيين. وخلال مسيرتنا الطويلة واجهنا التحديات كما استغلينا الفرص .

وباعتبارها شركة تقنية، أصبحت OPPO أكثر وعياً بمسؤوليتنا عن خلق عالم أفضل للناس من خلال ابتكار كل ما هو جديد تلبية لاحتياجات المستخدم والسوق الحقيقية .

و من هذا المنطلق، خطت OPPO خطوات كبيرة في أوائل عام 2022 في إطار جهودنا لتوسيع حجم السوق لدينا، وتطوير تقنية رائدة، وتقديم منتجات تغير قواعد اللعبة.

في الربع الأول من عام 2022، حافظنا أيضًا على مكانتنا كرابع أفضل شركة للهواتف الذكية مبيعًا في العالم، بحصة سوقية إجمالية تبلغ 9٪.

نحن فخورون للغاية بما قمنا بانجازه، ونحن فخورون أكثر بالمنتجات المذهلة التي ساعدت في تحقيقها. “

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