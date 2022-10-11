‫OneConnect تكشف النقاب عن تقنية OneConnect الذكية في الإمارات العربية المتحدة

في وقت سابق، أعلنت OneConnect أنها ستساعد في تطوير منصة سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي سوق تمويل رقمي متكامل من شأنه أن يحول مشهد خدمات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) في الإمارات العربية المتحدة. يهدف السوق الذكي إلى تعزيز الشمول المالي وتعزيز الشفافية وتخفيف تكلفة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجربة العملاء الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركائها الممولين.

ستكون منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) منصة تمويل رقمية مفتوحة وشاملة تعمل على تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. بصفتها سوقًا يربط بين مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين المتعددين ومصادر البيانات من الوكالات الحكومية، ومدعومة بعملية إنشاء قروض قوية تتيح النقل السلس للبيانات، ستتيح المنصة قرارات تمويل أفضل وأسرع وأكثر ملاءمة للمخاطر لصنعه. أصبحت عملية طلب القرض مرنة ومبسطة بأكملها من خلال استخدام الأدوات الرقمية مثل العقود والتوقيعات الإلكترونية.

ترأست السيدة تان بن رو، الرئيسة التنفيذية (جنوب شرق آسيا) لشركة OneConnect Financial Technology ، حفل الافتتاح وقالت: “تعمل تقنية OneConnect الذكية على توسيع بصمتنا في الشرق الأوسط. نحن متحمسون لتقديم خبرتنا في تطوير الحلول المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي النهاية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) : “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي وتستحق سوقًا مفتوحًا وشفافًا للمنتجات المالية”.

وأضاف: “من خلال المنصة الجديدة، ستجد الشركات الصغيرة والمتوسطة حلول تمويل أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة وفعالة من شأنها تحسين القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد الإماراتي وتحويل المشهد التمويلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

في عام 2021، عملت OneConnect مع سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) لإطلاق Digital Lab ، وهو أول منصة واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة في الإمارات العربية المتحدة تسمح للمؤسسات المالية ومبتكري التكنولوجيا المالية بالتعاون وبناء الجيل التالي من الخدمات المالية الرقمية.

قالت آني أونج، مسؤولة الإيرادات في OneConnect Financial Technology : “من خلال مبادرتين ناجحتين للتعاون مع سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) ومكتب OneConnect Smart Technology في أبو ظبي، نحن واثقون من المساهمة في التحول الرقمي للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 العالمي المستمر، نجحت OneConnect في تأمين شراكة جديدة لبناء علاقة قوية مع سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ). من خلال مجموعة شاملة من التقنيات، ونموذج عمل فريد من نوعه “مالي + تكنولوجي” ونهج موجه نحو العملاء، ستواصل OneConnect استكشاف الفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد اعتماد منصة متطورة من قبل مركز مالي رائد ومشترك الاختصاص القانوني في المنطقة.

خلال الحدث، قدمت OneConnect مجموعة الحلول المصرفية الرقمية الشاملة OneCosmo ، نتيجة عروض المنتجات المشتركة للشراكة بين OneConnect و Pismo ، وهي منصة معالجة أساسية سحابية أصلية من البرازيل، إلى نظرائهم التجاريين في الإمارات العربية المتحدة.

اعتبارًا من 31 غشت/آب، تم استخدام الحلول التكنولوجية على منصة OneCosmo من قبل أكثر من 50 مليون حساب جديد، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليار معاملة بقيمة إجمالية للمعاملات تتجاوز 109 مليار دولار أمريكي.