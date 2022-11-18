‫OKX تعيّن المحامية المخضرمة في الشؤون المالية الدولية Nicole Purin في منصب نائب المستشار القانوني العام

انضمت Nicole إلى OKX من القطاع المصرفي التقليدي بعد أن شغلت به شتى المناصب لدى العديد من المؤسسات المالية في لندن ودبي، فضلًا عن عملها لحسابها الخاص في مكتبي Mayer Brown Sidley Austin للمحاماة.

فيكتوريا، سيشيل، 17 نوفمبر 2022 (جلوب نيوزواير) – أعلنت OKX – إحدى البورصات الرائدة عالميًا في تداول العملات المشفرة ومنصة من بين أفضل منصات ويب 3.0 (Web3) على مستوى العالم – اليوم عن تعيين Nicole Purin في منصب نائب المستشار القانوني العام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

Nicole محامية مخضرمة في الشؤون المالية الدولية عملت لدى شركات مرموقة في قطاع التمويل التقليدي في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية والمشتقات وأسواق رأس المال، وستلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على العلامة التجارية ل OKX على الصعيد العالمي.

انضمت Nicole إلى OKX بعد عملها كمستشار قانوني رفيع لشؤون الأسواق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد ( (SCB في دبي، كما شغلت Nicole مناصب لدى العديد من المؤسسات المالية في لندن ودبي، فضلًا عن عملها لحسابها الخاص، وتتمتع بخبرة في المشتقات والتمويل المنظم وأسواق رأس المال ومعاملات التورق.

صرح Haider Rafique، مدير التسويق العالمي ب OKX، قائلًا: “يسعدنا أن نرحب ب Nicole كفرد جديد في عائلة OKX. وبينما نستمر في نمونا العالمي السريع، من الأهمية بمكان أن نواصل توظيف أفضل المهنيين في مجالاتهم وهذا ما فعلناه هنا. ومن الرائع أيضًا أننا تمكنا من إضافة قائدة نسائية أخرى إلى مجتمع OKX دائم التوسع وذلك تمشياً مع مهمتنا المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين”.

وعلى الجانب الآخر، أخبرت Nicole Purin، نائبة المستشار القانوني العام ب OKX، قائلةً: “أنا سعيدة بالانضمام إلى OKX وقطاع العملات المشفرة في هذا الوقت المثير. فقد كنت دائمًا مهتمة بمجالي ويب 3.0 (Web3)والبلوكشين أثناء عملي في التمويل التقليدي. ورغم أنني عملت في كلا المجالين، إلا إنني شعرت كما لو كنت أراقب من الخارج، أما الآن بعد أن انتقلت إلى OKX، أشعر أخيرًا أنني في المكان المناسب. وإنه وقت رائع للانضمام إلى مثل هذا الفريق الموهوب وعلامة تجارية تشاركني في العديد من قناعاتي”.

ستشمل مهام Nicole بحكم منصبها الجديد في OKX مجموعة واسعة من الأنشطة القانونية، بدءًا من تقديم المشورة بشأن أعمال المبيعات المؤسسية عبر الحدود ووصولًا إلى إجراء التحليلات القانونية لمسائل محددة تنشأ فيما يتعلق بحوكمة الشركة وعملياتها.

من خلال تعيين Nicole، تعيد OKX تأكيد التزامها بأن تكون صاحب عمل يوفر فرصاً متكافئة، كما أنها تقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2023، ولطالما كانت Nicole داعمة لتمكين المرأة، حتى أنها أنتجت فيلمًا وثائقيًا حاز على جوائز حول هذا الموضوع في الشرق الأوسط.

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نبذة عن OKX

OKX هي ثاني أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة من حيث حجم التداول وواحدة من منصات ويب 3.0 (web3) الرائدة. وتشتهر بكونها منصة تداول العملات الرقمية الأسرع والأكثر موثوقية للمستثمرين والمتداولين المحترفين، حيث تحظى بثقة أكثر من 20 مليون عميل من جميع أنحاء العالم.

تسعي OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بكل ما هو من جديد في عالم الجوائز المالية والمسابقات وذلك انطلاقاً من كونها شريكًا رئيسيًا لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، وفريق McLaren بسباق الفورمولا 1، ولاعب الغولف Ian Poulter، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق سباق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo. كما أن OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا وذلك في إطار مبادرة ترمي إلى جذب المزيد من المبدعين إلى ويب 3.0(web3).

وإلى جانب الفرص المتوفرة من خلال بورصة OKX، توفر محفظة OKX أحدث العروض للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس بينما يتداولون رموز GameFi و DeFi.

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