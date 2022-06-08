‫Odoo الشرق الأوسط لدعم الفوترة الإلكترونية الإلزامية في مصر

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن استخدام ميزة برنامج Odoo ERP للفوترة الإلكترونية لهيئة الضرائب المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 يونيو 2022/PRNewswire/ — مع سياسة الفوترة الإلكترونية الجديدة في مصر، يجب على جميع الشركات إصدار فواتيرها إلكترونيًا. مع المتطلبات الجديدة تأتي تحديات جديدة؛ ومع ذلك، فإن ميزة التوطين الجديدة في Odoo تجعل جهود التحول الرقمي في مصر سهلة. يحتاج دافعو الضرائب الذين لديهم نظام Odoo ERP إلى التسجيل على بوابة ETA، وتكوين Odoo والبدء في إرسال الفواتير إلى البوابة الحكومية.

قامت Odoo ، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الأعمال مفتوحة المصدر، بتنفيذ الحل المحلي للعديد من الشركات في مصر وتواصل دعم الفوترة الإلكترونية الإلزامية بسلاسة وفعالية. تساعد ميزة الفوترة الإلكترونية من Odoo على تقليل فرصة حدوث خطأ بشري مع تحسين الأمان من خلال التبادلات المشفرة بين الأطراف. في نهاية المطاف، يمكن لمستخدمي التطبيق الاستفادة من الحل الآلي المجاني وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة عند المعالجة مقارنة بالفواتير الورقية اليدوية. وخلافًا لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأخرى، فإن نظام Odoo فعال من حيث التكلفة ومرن وسهل الاستخدام، مما يسمح بتنفيذ حل الفوترة الإلكترونية بأكمله في غضون أيام قليلة. مع أكثر من 60 تطبيقٍ تجاري، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة دفاتر المحاسبة الخاصة بها وإدارة التسويق والموارد البشرية والمبيعات والعمليات التجارية الجوهرية الأخرى بشكل فعال.

“من الأهمية بمكان أن تلتزم الشركات العاملة في مصر بنظام الفوترة الإلكترونية، ليس فقط للالتزام بالمتطلبات الحكومية الجديدة ولكن لزيادة تبسيط عملية الأعمال وخفض التكاليف العامة على طول الطريق. يعد الحل المحلي ل Odoo إجابة مثالية للشركات التي ترغب في الحفاظ على أهميتها وتنفيذ متطلبات جديدة بسرعة ودون متاعب”. – يقول بافيترا سينغ، العضو المنتدب لمركز دبي للسلع المتعددة في Odoo الشرق الأوسط.

نبذة عن Odoo

تعد Odoo المقدم الرائد للبرنامج مفتوح المصدر لكل الأعمال التجارية للشركات في جميع أنحاء العالم بدءًا من الشركات الناشئة (مستخدم واحد) وحتى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 300,000 مستخدم). تأسست Odoo في 2005، وتزدهر في نظام بيئي فريد ومفتوح تمامًا يجمع بين موارد مجتمعها وشركائها لتقديم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال سهلة الاستخدام والمتكاملة والقابلة للتطوير. Odoo متاح على الإنترنت على www.odoo.com .

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